Autobuz vechi, transformat în after school 02.10.2020

Autobuz vechi, transformat în after school

Cu un autobuz vechi, ruginit și fără roți, nu poți ajunge prea departe, dar îi poți ajuta pe copiii dintr-o comunitate săracă să își urmeze visurile. Așa au gândit doi dascăli, Natalia Ginghina și Adrian...

Autobuz vechi, transformat în after school

Şase români au fost grav răniţi, în urma unui accident rutier produs în Hamburg. Autorităţile spun că accidentul s-a produs în timpul unei curse ilegale cu maşini de lux. Două autoturisme s-ar fi

Mattia Montini (27 de ani), 3 goluri marcate în actualul sezon, s-a accidentat în meciul amical câștigat de Dinamo în fața Concordiei Chiajna, scor 2-1, suferind o microleziune fibrilară, conform surselor GSP. Dinamo - Gaz Metan se joacă

Toamna aceasta vine cu noi tendinţe în materie de culori ale părului, iar moda a fost dată deja de cele mai celebre vedete de peste Ocean. Se poartă nuanţele intense de blond, şuviţele sunt în continuare în trend, iar în cee ace priveşte

Rapid - Petrolul, cel mai aşteptat meci al etapei intermediare în eşalonul secund, se desfăşoară în Regie, unde „lupii galbeni” vor merge fără trei jucători importanți: Cristian Sârghi (32 de ani), Walace (29 de ani) și Laurențiu

Fabrica Arctic din Ulmi a fost construită în 17 luni, pe o suprafaţă de peste 700.000 mp, după o investiţie de 150 mil.

Fondul Proprietatea (FP) a notificat bursa cu privire la înregistrarea hotărârii acţionarilor din aprilie 2019 privind aprobarea reducerii capitalului social subscris cu 773,7 mil. lei, până la 3,9 mld. lei, prin anularea unui număr de 1,4

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a fost învinsă de rusoaica Margarita Gasparian cu 6-2, 7-5, în optimile de finală ale turneului WTA de la Luxemburg, dotat cu premii totale de 250.000 de

Relaţiile Turciei cu vecinii săi europeni nu au fost niciodată mai simple, trecând de-a lungul de la inamici hotărâţi la parteneri pragmatici, scrie

Fostul internațional Hristo Stoichkov (53 de ani) a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre scandările rasiste și saluturile naziste ale compatriaților săi din timpul meciului Bulgaria - Anglia (scor 0-6), din preliminariile Campionatului

Istoria prezenţelor feminine în alegerile prezidenţiale a început la scrutinul din anul 2000. Prima femeie din România care a îndrăznit să concureze cu numele grele ale politicii vremii a fost avocata

Preşedintele PNL Ludovic Orban a afirmat miercuri, la B1TV, că directorul Tarom Mădălina Mezei a fost demis marţi seară pe motiv că ar fi refuzat să ţină la sol avioanele în ziua moţiunii de cenzură, în contextul în care mai mulţi

Poliţiştii Biroului de Poliţie Transporturi Brăila, împreună cu poliţiştii rutieri, au efectuat mai multe controale în zona trecerilor la nivel cu calea ferată fără bariere pentru a preveni şi reduce numărul accidentelor rutiere soldate cu

Marius Copil (92 ATP) a împlinit astăzi 29 de ani și și-a făcut un cadou deosebit. Românul s-a calificat în sferturile de finală de la Antwerp (Belgia). Copil a trecut de favoritul numărul 3, Diego Sebastian Schwarzman (15 ATP), pe care l-a

Sicriul cu trupul Tamarei Buciuceanu-Botez a fost depus astăzi la ora 10 la Teatrul Bulandra din Capitală pentru ca cei care au iubit-o pe marea doamnă a comediei să-şi poată lua rămas bun, scrie

Companiile specializate în dezvoltarea de soluţii software domină ediţia din acest an a topului Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală, cel mai bine reprezentate ţări fiind Cehia, Polonia şi Ungaria, dar se remarcă şi ţări mai mici,

Un bărbat de 44 de ani din Argeş va fi prezentat vineri Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti cu propunere de luare a unei măsuri preventive după ce a fost reţinut pentru şantajarea fostei

Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a comentat egalul dintre România și Norvegia, scor 1-1, din preliminariile EURO 2020. „Am suferit foarte mult, cum am suferit toți. Am avut jocul în mână, am controlat a doua

Marius Copil (29 de ani, 92 ATP) a pierdut la mare luptă duelul cu Andy Murray (32 de ani, 243 ATP) din sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Antwerp (Belgia). Românul a cedat în trei seturi echilibrate, scor 3-6, 7-6 (7), 4-6, după două

Poliţiştii buzoieni au depistat o femeie din Verneşti care era căutată de autorităţile judiciare din Austria. Aceasta fusese dată în urmărire internaţională după ce a agresat un poliţist care încerca să aplaneze o ceartă conjugală.

Dacă eşti consumatoare de preparate raw vegan, această reţetă te va cuceri iremediabil. Sănătoasă şi extrem de delicioasă, cu un grad de complexitate mediu, tarta cu blat raw vegan şi pere poate deveni dulcele pe care să-l oferi celor dragi