Austriecii de la Uniqa au raportat profit de 1,7 mil. euro în S1/2019 şi prime brute subscrise de 48,6 mil. euro, plus 10%. Franz Weiler, CEO Uniqa Asigurări: Am menţinut ritmul de creştere cu care am luat startul în acest an 02.09.2019

02.09.2019 Austriecii de la Uniqa au raportat profit de 1,7 mil. euro în S1/2019 şi prime brute subscrise de 48,6 mil. euro, plus 10%. Franz Weiler, CEO Uniqa Asigurări: Am menţinut ritmul de creştere cu care am luat startul în acest an



Grupul austriac Uniqa, care deţine pe plan local o divizie de asigurări generale (Uniqa Asigurări) şi una de asigurări de viaţă (Uniqa Asigurări de Viaţă) a încheiat primul semestru al anului cu prime brute subscrise situate la nivelul de 48,6 mil. euro, echivalentul unei creşteri de aproape 10% faţă de rezultatele din acelaşi interval al anului trecut.

