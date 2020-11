Austria a intrat în carantină. Record de infectări în ultimele zile 15.11.2020

Austria intră în carantină pentru două săptămâni și jumătate, după ce numărul cazurilor COVID-19 înregistrate în ultimele zile a depășit de până la zece ori așteptările autorităților, precizează CNN. Cancelarul Sebastian Kurz a anunțat noile […] The post Austria a intrat în carantină. Record de infectări în ultimele zile appeared first on Cancan.ro.

Incident grav pe o stradă comercială din Haga, unde mai multe persoane au fost înjunghiate de un bărbat, care a reușit apoi să fugă de la fața locului. Cel puțin trei persoane au fost rănite, relatează BBC News. Incidentul s-a petrecut pe

Ziua de ieri a fost una cu o încãrcãturã emoţionalã deosebitã la Antena 1. La împlinirea a 26 de ani de existenţã pe piaţa media din România, oameni care nu s-au văzut niciodată și-au dat mâna să

Raed Arafat a declarat, vineri, că intervenția în cazul vasului cu peste 14.000 de oi, care a eșuat în Marea Neagră, este dificilă deoarece nu există astfel de incidente descrise nici la nivel mondial. În urmă cu patru ani în Brazilia, însă,

În anul școlar 2017-2018, aproximativ 30.000 de elevi din învățământul primar și gimnazial au fost nevoiți să abandoneze școala, din cauza sărăciei și a costurilor ascunse ale educației. Pentru a veni

Hermannstadt - CFR Cluj, ultimul duel al zilei din Liga 1, a început cu o fază controversată, petrecută în minutul 10 în careul campioanei CFR Cluj. Degajarea total eșuată a lui Jesus Collado, înlocuitorul lui Arlauskis, a născut o fază

Tim Berners-Lee, creatorul World Wide Web(WWW) a lansat „contractul pentru web”, un proiect care se adresează companiilor şi care ar trebui să le forţeze să utilizeze responsabil datele personale ale consumatorilor, scrie

Metropolitan Life, compania locală de asigurări de viaţă a gigantului american MetlLife, a raportat prime brute subscrise în valoare de 264,1 mil. lei, în creştere cu 19,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor raportate de

Ungaria importă pantofi în valoare de 637 mil. dolari, iar România este a cincea cea mai importantă „sursă“ de

O femeie de 48 de a anunţat dispariţia fiului său, Tronciu Teodor, în vârstă de 18 ani. Acesta a plecat ieri de acasă, iar de atunci este de

Producătorul de vopsele Sniezka speră să crească profitabilitatea recent achiziţionatei firme Poli-Farbe din Ungaria şi să atingă marje similare cu cele ale Sniezka până în 2022, a declarat CEO-ul companiei poloneze Piotr Mikrut, potrivit

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, în plenul Parlamentului, la şedinţa solemnă dedicată Zilei Naţionale, că România este parte a Uniunii Europene, "democraţia a făcut progrese semnificative,

Noul titular al postului de preşedinte al Funarte, o instituţie publică de promovare a artelor din Brazilia, numit marţi, a declarat pe canalul său de Youtube că "rock-ul duce la avort şi la

Google a angajat compania britanică Public First din Marea Britanie, care este specializată în furnizarea de servicii care asigură influenţarea opiniei publice, să măsoare impactul economic al produselor sale digitale în România, rezultatele

Femeile aflate sub semnul zodiacal al Săgetătorului sunt caracterizate de pasiune, iubire și energie greu de egalat. În plus, acestea iubesc provocările de orice fel, dar în mod deosebit pe cele de

Pe 25 martie 2016, Sore a născut o fetiță, care a primit numele Erin. Artista încearcă să fie cât mai mult timp lângă micuță, dar acordă o atenție deosebită și carierei. Sunt, însă, cazuri când cântăreața este depășită de

Deputaţii jurişti au discutat, marţi, proiectul de lege al PNL privind abrogarea legii recursului compensatoriu şi au votat în unanimitate pentru ca această lege să nu îşi mai producă efecte, pe viitor. Potrivit unui amendament propus de

O altă vedetă de la Antena 1 a dat vestea minunată că este însărcinată! Ea și partenerul său de viață sunt extrem de emoționați pentru că este primul lor copil, în timp ce frumoasa colegă a lui Dani Oțil și a lui Răzvan Simion, care a

Autobuzele societăţii Trans Bus Buzău au început să opereze, din această săptămână, şi la Verneşti, una dintre cele mai mari comune din judeţ. Veşti bune vin şi pentru locuitorii comunei

Pentru noul sezon de iarnă, patinoarul din Piaţa Libertăţii a fost mărit de la 600 la 1.000 de metri pătraţi. Acesta va fi deschis până în 1 martie

Dolarul american şi-a extins dominaţia în Venezuela, locuitorii acestei ţări recurgând din ce în ce mai frecvent la acesta chiar şi pentru cele mai mărunte achiziţii, notează