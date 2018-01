AUSTRALIAN OPEN // Simona Halep își cunoaște adversara din "optimi" » 3 lucruri de știut: i-a pus mari probleme, servește ca Serena și a eliminat favorita gazdelor! 20.01.2018

20.01.2018 AUSTRALIAN OPEN // Simona Halep își cunoaște adversara din "optimi" » 3 lucruri de știut: i-a pus mari probleme, servește ca Serena și a eliminat favorita gazdelor! Simona Halep (1 WTA) va juca împotriva japonezei Naomi Osaka (72 WTA), învingătoare în fața lui Ashleigh Barty (17 WTA), favorita fanilor australieni, scor 6-4, 6-2. Partida se va disputa luni și va putea fi urmărită în



AUSTRALIAN OPEN // Simona Halep își cunoaște adversara din "optimi" » 3 lucruri de știut: i-a pus mari probleme, servește ca Serena și a eliminat favorita gazdelor!

Simona Halep (1 WTA) va juca împotriva japonezei Naomi Osaka (72 WTA), învingătoare în fața lui Ashleigh Barty (17 WTA), favorita fanilor australieni, scor 6-4, 6-2. Partida se va disputa luni și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport. Naomi Osaka reprezintă Japonia, dar locuiește de la trei ani la New York. Mama sa e japoneză, iar tatăl e din Haiti. ...

AUSTRALIAN OPEN // Simona Halep își cunoaște adversara din "optimi" » 3 lucruri de știut: i-a pus mari probleme, servește ca Serena și a eliminat favorita gazdelor!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Brăila au descoperit un adevărat arsenal pirotehnic la locuinţa unui bărbat de 45 de ani, din Brăila, fiind deschis un dosar penal pentru operaţiuni fără drept cu

Cel puţin 29 de persoane au fost ucise, iar alte 28 au fost rănite joi în incendiul unui imobil, la Jecheon, în centrul Coreei de Sud, potrivit pompierilor, relatează

Protocolul de predare-primire a patrimoniului Institutului naţional de cercetare-dezvoltare „Cantacuzino”, din subordinea Ministerului Sănătăţii, către Institutul naţional de cercetare - dezvoltare medico - militară „Cantacuzino” aflat

Mai multe apartamente din Buzău au fost închiriate de proxeneţi din Cernavodă pentru a găzdui serviciile unor prostituate oferite clienţilor din oraş. Cinci luni a funcţionat afacerea necurată, până când a fost descoperită de poliţie. În

Zeci de posturi de medici, asistenţi medicali, registratori şi îngrijitori curăţenie vor fi scoase la concurs în perioada

Fostul ministru al Dezvoltării Regionale Vasile Dîncu a afirmat joi, după ce a fost audiat la DNA, că a fost o dată sau de două ori la pescuit la Lacul Belina cu Liviu Dragnea. Întrebat

Procurorii DNA Craiova l-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe deputatul PNL Mihai Voicu, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei sau a autorităţii în

Agentia Blomberg a publicat "ghidul pesimistului" pentru 2018, prezentant mai multe variante de viitor deloc imbucuratoare atat pentru Statele Unite, cat si pentru restul lumii. De la bun inceput

Trenurile Metrorex vor circula în zilele de 23, 24, 25, 26, 30 şi 31 decembrie, precum şi 1, 2 ianuarie 2018, la interval de nouă minute pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni-

Operatorul Star Taxi App SRL consideră decizia luată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu privire la schimbarea regulamentului de taximetrie din Bucureşti, ca fiind una abuzivă, potrivit unui comunicat de

Florentin Petre, Marian Ivan, Romeo Surdu, Tibi Ghioane şi Iulian Popa au făcut spectacol la cea de-a treia ediție a evenimentului caritabil „Meciul Stelelor de Crăciun”. Fotbaliştii i-au avut coechipieri pe fostul scrimer, vicecampion

Mihaela trăieşte o dramă, de când fostul iubit i-a furat copilul de doi ani din braţe. Ea a povestit, la Acces Direct, că locuia împreună cu iubitul, dar acesta a hotărât să plece de

Caz incredibil in Rusia. O profesoara a fost data afara, dupa ce se presupune ca ar fi facutstriptease in fata elevilor sai. Femeia de 59 de ani este acuzata ca s-a dezbracat in fata minorilor. Svtelana Koliadova marturiseste insa ca totul este doar un

Paula Chirila si sotul ei, medicul Marius Aciu, au divortat, in mare secret, in urma cu o luna si jumatate. Cei doi au fost casatoriti 12 ani si au impreuna o fetita. Recent, vedeta a vorbit despre divort in cadrul emisiunii Xtra Night Show. De

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 21 decembrie, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA. Citește mai

SOLSTIŢIUL de IARNĂ 2017. Momentul solstițiului de iarnă este începutului iernii astronomice. Pe 21 decembrie, va fi cea mai scurtă zi din an. Citește mai

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) consideră regretabilă decizia unor organisme ale medicilor de familie de a îndemna la nesemnarea actelor adiţionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenţă

SOLSTIŢIUL DE IARNĂ 2017. SOLSTIŢIUL DE IARNĂ, marcat de GOOGLE cu un DOODLE special. Ca în fiecare an, deși iarna meteorologică sosește încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment

Peste 20 de milioane de lei, cei mai mulţi bani europeni, vor fi investiţi în modernizarea Piaţei Ferdinand, urmând a fi pietruită şi transformată în arteră

Un brancardier care a ucis mai multe persoane pentru a favoriza activitatea firmelor de pompe funebre a fost arestat în Catania, Italia. Poliţiştii din Catania au arestat joi un brancardier bănuit că a ucis mai multe persoane aflate în ultima parte