Australian Open 2020: Simona Halep debutează din nou împotriva unei „big-hitter”! 16.01.2020

16.01.2020 Australian Open 2020: Simona Halep debutează din nou împotriva unei „big-hitter”! Joi s-a tras la sorți tabloul principal de concurs al primului turneu de Grand Slam al anului. Simona Halep e favorita numărul 4 de la Australian Open și va juca în primul tur cu americanca Jennifer Brady. (VEZI ȘI: Miki Buzărnescu îi RĂSPUNDE



Australian Open 2020: Simona Halep debutează din nou împotriva unei „big-hitter”!

Joi s-a tras la sorți tabloul principal de concurs al primului turneu de Grand Slam al anului. Simona Halep e favorita numărul 4 de la Australian Open și va juca în primul tur cu americanca Jennifer Brady. (VEZI ȘI: Miki Buzărnescu îi RĂSPUNDE DUR lui Ion Țiriac! „Sper să îmi țineți minte numele!”) Accesează pariuri1x2.ro, cel mai […] The post Australian Open 2020: Simona Halep debutează din nou împotriva unei „big-hitter”! appeared first on Cancan.ro.

Australian Open 2020: Simona Halep debutează din nou împotriva unei „big-hitter”!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Administraţiile locale ale celor mai mari oraşe din judeţul Hunedoara au publicat proiectele de buget pentru anul

Plajele şi insulele însorite ale Greciei sunt renumite în întreaga lume şi atrag sute de mii de turişti în fiecare an. Dar fiecare insulă are specificul ei. Zakinthos este o insulă specială, mai ales datorită

Avem reacţia ministrului Justiţiei după dezvăluirile care indică faptul că Augustin Lazăr ar fi ţinut în închisoare un deţinut politic care îndeplinea toate condiţiile pentru a fi

Klaus Iohannis va convoca pentru a doua oară Parlamentul pentru a consulta forul legislativ cu privire la chestiunea pe care vrea să o supună referendumului popular consultativ pe chestiuni de justiţie. Ieri a

Accident de circulaţie în zona Obor din Capitală. O autospecială ISU cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune care circula pe linia de tramvai a lovit un biciclist care traversa strada

Un copil în vârstă de 7 ani, din comuna Slobozia Bradului, a fost trimis în comă la Spitalul Bagdasar Arseni din Bucureşti, după ce s-a agăţat de oblonul unei autoutilitare care circula pe raza localităţii, a

Horoscop zilnic Berbec. Dacă un plan de la care aveai mari speranţe nu-şi arată deja efectele visate, ar fi bine să renunţi, cel puţin o vreme, la el şi să canalizezi energia pe care o deţii spre

Libra Internet Bank a lansat o platformă de Open Banking, destinată segmentului business, prin care firmele de contabilitate pot prelua în mod automat situaţia soldurilor şi istoricul tranzacţiilor

Statul român a finanţat prin schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică filme produse pe teritoriul româniei cu suma de 220 de mil. lei în 2018 şi 2019. Printre filmele subvenţionate de statul român se numărăr producţii care au

Președintele Federației, Reinhard Grindel, ar putea fi forțat să demisioneze pentru că și-a însușit un ceas de lux, primit de la Grigori Surkis, și bani necuveniți de la o firmă subordonată forului de la Frankfurt. Președintele

Camelia Bălțoi, 30 de ani, prezentatoare a știrilor sportive din România, a fost prezentă astăzi în studioul GSP Live, unde a purtat o discuție lejeră cu moderatorul emisiunii Costin Ștucan. Departe de rigurozitatea

Helmuth Duckadam, fostul mare portar al Stelei, a împlinit luni 60 de ani, iar Gazeta Sporturilor i-a dedicat o ediție specială. Legenda roș-albaștrilor a povestit și cum a refuzat să participe la un meci trucat la Craiova imediat după

CFR Cluj și FCSB vor juca pe 14 aprilie într-un meci care ar putea decide campioana. George Țucudean, golgeterul campionatului, va reveni tocmai în acest meci. Atacantul a fost reparat de Marijana Kovacevici, „vraciul din

Mesaje cu flori. Sărbătoarea Floriilor, ziua numelui pentru toţi cei botezaţi după flori, are rădăcini adânci în istorie. Pe vremea romanilor era dedicată Zeiţei Flora. Ulterior, creştinii au transformat-o în ziua de debut a pregătirilor

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea a făcut referire la fostul premier Adrian Năstase, în mandatul căruia România a fost admisă în NATO, în discursul pe care l-a susţinut în şedinţa solemnă a Legislativului, şi care nu a fost

Un colaj fascinant, amplasat în curtea muzeului Luvru, a avut o viață scurtă după ce masa mare de turişti şi iubitori de artă l-au făcut bucăţi. Citește mai

Purtătorul de cuvânt al CFR SA, Oana Brânzan, a declarat pentru Mediafax că traficul feroviar este închis între staţiile Feteşti şi Movila din cauza accidentului în care un tren de marfă a lovit un

Povestea fetei care a devenit matroană de la vârstă fragedă, când nu avea decât 15 ani, este tulburătoare. La finele lunii martie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au arestat o tânără de 17 ani, judecată pentru

Ştiţi cum este când la finalul zilei, deşi îţi vine să te faci rulou şi să dormi un secol, totuşi alegi să mergi în parc pentru că un prieten bun îţi lansează invitaţia şi nu ar fi frumos să îl refuzi? Doar a zburat 800 de km ca să

Un bombardier strategic american de tip B-52 a desfăşurat marţi, 2 aprilie, activităţi de antrenament în spaţiul aerian al României, în zona Centrului Naţional de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu, judeţul