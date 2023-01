Auguste Comte, pozitivistul care la orice masă recita din Homer 25.01.2023

25.01.2023 Auguste Comte, pozitivistul care la orice masă recita din Homer La mijlocul secolului al XIX-lea, la 200 de ani după moartea lui René Descartes, lunga perioadă a psihologiei preștiințifice apunea. În acest interval de timp, gândirea filosofică europeană a fost pătrunsă de un spirit nou: pozitivismul.



La mijlocul secolului al XIX-lea, la 200 de ani după moartea lui René Descartes, lunga perioadă a psihologiei preștiințifice apunea. În acest interval de timp, gândirea filosofică europeană a fost pătrunsă de un spirit nou: pozitivismul. Conceptul îi aparține filosofului francez Auguste Comte (19 ianuarie 1798 - 5 septembrie 1857), a cărui poveste o vom expune mai jos.

