Au uitat de Middlesbrough? FCSB a ajuns ultima în Liga 1 în clasamentul golurilor marcate după minutul 60! 13.07.2020

13.07.2020 Au uitat de Middlesbrough? FCSB a ajuns ultima în Liga 1 în clasamentul golurilor marcate după minutul 60! Dintre toate cele 14 echipe ale Ligii 1, FCSB ocupă ultimul loc în clasamentul golurilor marcate în ultimele 30 de minute ale partidelor de campionat, la egalitate cu Poli Iași și Chindia Târgoviște. Ultimele minute ale partidelor sunt adesea



Au uitat de Middlesbrough? FCSB a ajuns ultima în Liga 1 în clasamentul golurilor marcate după minutul 60!

Dintre toate cele 14 echipe ale Ligii 1, FCSB ocupă ultimul loc în clasamentul golurilor marcate în ultimele 30 de minute ale partidelor de campionat, la egalitate cu Poli Iași și Chindia Târgoviște. Ultimele minute ale partidelor sunt adesea trăite cu sufletul la gură de către suporteri, care ”tremură” pentru favoriții lor. ...

Au uitat de Middlesbrough? FCSB a ajuns ultima în Liga 1 în clasamentul golurilor marcate după minutul 60!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Din nou despre John Verdon, al cărui prim roman tradus în românește – „Gândeștete la un număr” – l-am prezentat în urmă cu două

Explozie Viena. O deflagrație extrem de puternică a avut loc miercuri seara în centrul Vienei. Cel puțin patru oameni au fost răniți grav, potrivit Sputnik. Citește mai

Titlurile ipotecare emise de banca elenă reprezintă o premieră pentru sectorul financiar-bancar românesc, după ce Alpha Bank a fost prima bancă din România care a lansat un credit imobiliar, punând astfel bazele pieţei ipotecare locale acum

Un tânăr a făcut o descoperire șocantă aseară, lângă un bloc din cartierul buzoian Micro XIV. Un bărbat de circa 40 de ani zăcea într-o baltă de sânge. Un echipaj de la ambulanță a venit imediat la fața locului, dar medicii n-au mai putut

Angajații care au lucrat la Cernobîl susțineau la acea vreme că au văzut o creatură (Mothman) teribilă și hidoasă cu aripi uriașe, un corp negru și ochi roșii strălucitori. Arătarea ar fi apărut cu puțin timp înainte de explozia

Un minor de 15 ani a căzut, joi, într-o balastieră la marginea satului Pisculești, din comuna prahoveană Tinosu. Copilul a fost scos de localnicii care au alertat autoritățile. La ora 16.10, un echipaj SMURD ajunsese la locul tragediei și îi

România U21 înfruntă Germania U21 în semifinalele Euro 2019. Canicula din Bologna, 41 de grade Celsius la ora meciului, i-a făcut pe jucătorii celor două formații să inoveze în tentativa de răcorire. Germania U21 -

Carmen de la Sălciua iubește din nou! Artista și-a refăcut viața alături de Cosmin, bărbatul care a făcut-o să zâmbească și să se gândească la… viitor. După divorțul de Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua și-a asumat relația cu

Oficiali israelieni au acuzat Rusia că a lansat atacuri cibernetice care au perturbat sistemul GPS în zona Aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv. Moscova a catalogat acuzaţia drept o "ştire

Biroul Naţional al USR a decis joi să instituie Registrul public al contractelor partidului, acesta putând fi accesat de pe site-ul partidului, după ce, în ultimele săptămâni, au apărut mai multe scandaluri interne privind diverse contracte cu

Horoscop 21 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 21 iunie 2019 - Berbec: Începe să conteze mai mult familia, casa, cu tot ce înseamnă acestea, inclusiv amintiri, emoții, plăceri demult uitate. Relațiile cu cei dragi

Au achitat sume care se situează în jurul a 35000 de euro pentru a cumpăra apartamente aflate în blocuri în construcţie, dar au rămas şi fără bani, şi fără case. Despre aceasta a vorbit un grup de persoane la o conferinţă de presă la

Gigantul rusesc Yandex, supranumit „Google-ul Rusiei“, şi-a lansat oficial, ieri, aplicaţia de ride-hailing Yango, care este operată pe plan local cu un număr de 55 de parteneri, companii de transport care recrutează şoferi şi se ocupă de

Un număr de 19 localităţi din Harghita sunt nealimentate parţial cu energie electrică vineri dimineaţă, din cauza defecţiunilor provocate de vremea nefavorabilă de noaptea trecută, când în mai multe zone

Curtea de Apel Galati a dat sentinta definitiva in dosarul “Sportul”, in care Gheorghe Bunea Stancu, fostul presedinte al Consiliului Judetean, a primit, in prima instanta, 3 ani de inchisoare pentru conflict de interese. Citește

În perioada 28-30.06.2019, poliţiştii rutieri brăileni vor desfăşura o acţiune de amploare pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de

La două săptămâni de la operația de urgență, Rică Răducanu face dezvăluiri de pe patul de spital. În vârstă de 73 de ani, Rică Răducanu este, în continuare, internat la Spitalul Colentina din Capitală după ce a fost supus unei

Viorica Dăncilă îl contrazice pe senatorul Şerban Nicolae în legătură cu aşa-zia ei absenţă de la şedinţa grupului senatorilor PSD, unde ar fi trebuit să dea explicaţii privind susţinerea lui Mugur Isărescu pentru un nou

Meteorologii au emis, vineri, noi avertizări nowcasting Cod galben de vreme instabilă, valabile în zone din Oltenia şi Transilvania, în ora următoare. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie

Premierul Viorica Dăncilă i-a aplicat lui Liviu Dragnea o lovitură puternică exact în timpul congresului PSD. Aceasta a vorbit despre tema justiției, un subiect important pentru fostul președinte PSD, Liviu