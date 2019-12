Au trecut mai bine de doi ani de la moartea Denisei Răducu. Motivul pentru care nu existau oglinzi în apartamentul artistei 27.12.2019

Au trecut mai bine de doi ani de când Denisa Răducu a încetat din viață, după ce o boală incurabilă a învins-o. Familia artistei este și acum răvășită de durere, iar toate amintirile legate de ea rămân în memoria tuturor. Sora și cumnatul Denisei au declarat, în repetate rânduri, că nu vor înstrăina nimic din

O bătrână, în vârstă de 87 de ani, din satul tulcean Zebil, a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafaţa corpului, după un incendiu care i-a distrus locuinţa. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU)

Horoscop 1 aprilie 2019. Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Citește mai

Surprinzător sau nu, există un motiv pentru care nimeni nu îl vrea pe Dragnea jos din fruntea PSD. Un fost pion important din PSD, care între timp a schimbat tabăra, a vorbit despre secretele liderului

Anatolii Griţenko, unul din cei 39 de candidaţi la alegerile prezidenţiale din Ucraina, a declarat că soţia sa nu a putut vota, pentru că nu şi-a găsit numele pe lista

Accidentul a avut loc la intersecţia străzilor Mr. Gh. Pastia şi Bucegi, din municipiul Focşani. Mai multe echipaje de ambulanţă şi poliţie au venit la faţa

Gaz Metan Mediaş a învins-o pe Politehnica Iaşi cu scorul de 2-1 (2-1), duminică, în deplasare, într-o partidă din etapa a treia a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Oaspeţii au marcat de două ori

Actorul Volodimir Zelenski, un novice în politică, a câştigat duminică primul tur al alegerilor prezidenţiale din Ucraina şi îl va înfrunta pe 21 aprilie pe preşedintele la final de mandat Petro

Majorarea alocaţiilor pentru copii intră în vigoare de luni, iar plata aferentă lunii aprilie se va face în mai, a declarat, duminică seara, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budăi. "De mâine

Harlem Gnohere a început din postura de rezervă meciul cu CS U Craiova, câștigat de FCSB cu 3-2, dar francezul de 30 de ani a fost decisiv în repriza secundă. Trimis pe teren în startul celei de-a doua reprize, în locul

Lewis Hamilton (Mercedes) a câștigat Marele Premiu al Bahrainului, a doua etapă a noului sezon, după o cursă spectaculoasă. Marele Premiu din Bahrain s-a terminat cu safety-car-ul pe circuit, din cauza abandonului lui Ricciardo, al cărui monopost

Stadionul Rapid, singurul interbelic din Bucureşti, este istorie. Cei care au trecut astăzi cu tramvaiul 41 pe podul Grant au avut surpriza să constate că arena din Giuleşti a fost demolată aproape în totalitate. Citește mai

Ford România a ajuns la un volum de producţie total de un milion de motoare EcoBoost de 1,0 litri fabricate la uzina din Craiova, de la lansarea producţiei acestuia în 2012. Motorul cu numărul un milion produs vineri la Craiova este o versiune de

Peste 800.000 de companii de tip SRL au fost înmatriculate în România în ultimul deceniu, dar aproape 60% din acestea nu mai sunt în funcţiune astăzi, arată un grafic prezentat pe blogul personal de Iancu Guda, head of services în cadrul

Gerard Weber (52 de ani), profesor universitar la Bronx Comunity College of the City University of New York, s-a stabilit de câteva luni la Galaţi şi face un studiu sociologic asupra impactului pe care-l au românii reveniţi din străinătate în

Dintre toate bunătăţile pe care şi le aminteşte din copilărie bucătarul reşiţean Uica Mihai are un fel de mâncare

Din câte se pare, începând cu data de 15 aprilie, TVR 1 va trece la o nouă grilă. Grila de primăvară-vară. Nimic neobişnuit în asta, este un lucru ce se petrece anual. Numai că acum modificările vor fi mai substanţiale. Vizează însăşi

Când Știința, pentru a dribla Balșul, pleacă în Capitală cu trenul și nu dă mai mult de trei goluri se întoarce acasă fără puncte. Meciul începe senzațional, cu aproape 4.000 de olteni cântând ,,O iubire

PSD vrea să repatrieze rezerva de aur a țării fără să stea prea mult pe gânduri. Proiectul depus de liderul PSD Liviu Dragnea și senatorul Șerban Nicolae ajunge, astăzi, în plenul Senatului. Citește mai

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 1 aprilie 2019. Citește mai

Este liberală şi o activistă pro-europeană care a apărut din neant. Se poate spune că profilul său era cunoscut doar pe plan regional iar partidul său, Slovacia Progresistă, exista de câteva săptămâni. Este comparată cu Macron pentru