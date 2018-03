Au salvat viata fiicei lor dupa ce au vazut cum rade! Boala pe care doi parinti au depistat-o la timp. Tu ti-ai fi dat seama ca fata asta e bolnava? 18.03.2018

Parintii acestei fetite au resit sa ii salveze viata cand si-au dat seama ca e ceva in neregula cu zambetul ei. Megan Evans avea 7 ani in momentul in care parintii si-au dat seama ca ceva nu e bine. Fata a fost dusa la medic unde a fost diagnosticata cu o boala grava. Micuta a […] The post Au salvat viata fiicei lor dupa ce au vazut cum rade! Boala pe care doi parinti au depistat-o la timp. Tu ti-ai fi dat seama ca fata asta e bolnava? appeared first on Cancan.ro.

ROBOR, indicele la care se calculează dobânzile la creditele în lei , a urcat luni pe piaţa interbancară la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Băncii Naţionale a României

O svastică a fost desenată pe poarta Ambasadei Poloniei în Israel, la o zi după ce premierul polonez a declarat că printre autorii Holocaustului s-au numărat și

Gabriela Firea anunță că Primăria Capitalei va cumpăra 400 de autobuze după ce licitația privind achiziținarea lor s-a încheiat. Mijloacele de transport în comun valorează 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per

Patru bărbaţi de etnie romă din judeţul Iaşi au fost arestaţi pentru tâlhărie calificată după ce au furat 44.000 de euro şi peste 100.000 de lei de la un bărbat de 90 de

Deşi primăvara se apropie cu paşi repezi, următoarele două săptămâni vor fi marcate de perioade geroase, temperaturile putând atinge şi minus 12 grade noaptea în nordul ţării. Nici în sud nu va fi mult mai cald, meteorologii avertizând că

O femeie de 73 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a murit chiar când se deplasa pe stradă. Evenimentul a avut loc astăzi, în jurul amiezii, lângă Piaţa de Flori, din zona centrală a

Amorţeli doar pe o parte a palmei sau pe toate degetele, de la cot în jos sau doar la nivelul pumnului, însoţite sau nu de dureri insuportabile. Despre toate acestea, despre cauzele mâinilor amorţite, precum şi despre tratamente vorbim cu dr. Oana

Eurodeputatul PSD Răzvan Popa a reacţionat dur la scrisoarea transmisă Comisiei Europene de către parlamentarul german Gunther Krichbaum. Popa l-a acuzat de minciună pe europarlamentarul neamţ şi a numit recomandările acestuia cu privire la MCV

Mai multe organizaţii nonguvernamentale şi reprezentanţi ai autorităţii publice, specialişti în tehnologie şi rezistenţa materialelor, dar şi şeful unei clinici de oncologie, atrag atenţia asupra pericolului iminent pe care-l reprezintă

O campanie umanitară a făcut minuni, declanşată după ce cotidianul „Adevărul“ a prezentat povestea emoţionantă a celor trei fraţi orfani din satul ialomiţean Luciu, care şi-au pierdut ambii părinţi în trei luni. Copiii au acum o

Fostul primar al comunei Malu Mare a fost trimis în judecată anul trecut în luna noiembrie pentru abuz în serviciu, înşelăciune şi fals. În acelaşi dosar mai sunt cercetaţi reprezentanţii a patru societăţi comerciale, un diriginte de

Craterele uriaşe din sectorul de drum Băleşti-Mihălceni (judeţul Vrancea) îi determină pe şoferi, de multe ori, să ocolească prin judeţul învecinat pentru a ajunge la

Un tânăr în vârstă de 18 ani din Tecuci a decedat în urma unui accident petrecut în apropiere de localitatea italiană Santa Lucia di Piave. Băiatul, care locuia în orașul

Hidroelectrica demarează licitaţie publică internaţională pentru proiectul de Retehnologizare al Amenajării Hidroenergetice Vidraru, valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit ca urmare

Secţia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a luat act luni de suspendarea din funcţie a procurorului Mihaiela Moraru Iorga, ca urmare a trimiterii sale în judecată pentru

Un adolescent de 15 ani a fost prins de poliţişti, în timp ce conducea maşina pe o stradă din Craiova! Chiar dacă era conştient că încalcă legea, puştiul a încercat să scape de

Gigi Becali nu a stat mult pe gânduri şi a adus un înlocuitor pentru Andrei Vlad în poarta Stelei. E vorba de fostul dinamovist, Cristi Bălgrădean, scrie Fanatik. Steaua a rezolvat

Campania copiilor pentru controlul armelor în zorii atacului de la o şcoală din Florida are “mai mulă claritate morală decât întreaga Casă a Reprezentanţilor Statelor Unite”,

Divizaţi în legătură cu politica externă promovata de preşedintele american Donald Trump, oficiali europeni si americani au gasit la recenta Conferinta de securitate de la Munchen cadrul perfect pentru

Un meci de fotbal între senatori şi deputaţi ar urma să se desfăşoare marţi pe unul dintre terenurile Academiei de Studii Economice, meci la care vor participa şi alţi parlamentari în afara