Au început negocierile pentru transferul lui Lukaku 31.05.2022

31.05.2022 Au început negocierile pentru transferul lui Lukaku Romelu Lukaku (29 de ani), atacantul lui Chelsea, își dorește să se întoarcă la Inter după un singur sezon și a început tratativele cu vicecampionii din Serie A. În vara lui 2021, „albaștrii” îl cumpărau pe belgian pentru 115 milioane de



Au început negocierile pentru transferul lui Lukaku

Romelu Lukaku (29 de ani), atacantul lui Chelsea, își dorește să se întoarcă la Inter după un singur sezon și a început tratativele cu vicecampionii din Serie A. În vara lui 2021, „albaștrii” îl cumpărau pe belgian pentru 115 milioane de euro. ...

Au început negocierile pentru transferul lui Lukaku

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un grav accident rutier a avut loc, vineri dimineață, în municipiul

Ministrul Muncii nu majorează salariul minim pe economie și a înghețat salariile bugetarilor, dar cere mediului privat să dea salarii mai mari. Într-o postare pe rețelele de socializare, Raluca Turcan le sugerează firmelor private să le dea cu

Vremea se menține călduroasă, de duminică până marți, în București, temperaturile maxime atingând chiar și 36 de grade. Indicele de temperatură-umezeală va depăși pragul

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, obține prima ridicare de

Captură impresionantă de droguri în Olanda! Vameșii au descoperit în portul Rotterdam trei tone de cocaină ascunse între butoaie cu piure de

Emiratele Arabe Unite au comandat ploi pentru a contracara temperaturi de 50 de grade Celsius. Ţara din Golf schimbă vremea datorită tehnologiei cunoscute sub numele de „însămânţare a norilor”. La Abu

Dorian Popa are un succes răsunător în mediul online. Acesta are multe contracte, însă nu acceptă să prezinte orice pe canalul său de Youtube. Drept urmare, acesta a primit oferte pe care le-a refuzat, în ciuda sumei mari pe care ar fi putut să

O femeie din Capitală a primit o sancţiune de 500 de lei pentru un motiv incredibil! Femeia s-a apropiat de urși în timp ce era pe Transfăgărășean şi le-a aruncat mâncare. Femeia a fost văzută […] The post Motivul incredibil pentru

Românul a parcat-o, și-a văzut de treabă, iar când s-a întors, mașina nu mai era. A sunat imediat la Poliție și a postat și un mesaj pe grupurile de Facebook de români din Grecia, în speranța că poate cineva a

De la legende la SuperTalente. Nefiind o competiție FIFA, Jocurile aduc la fiecare 4 ani jucători tineri în lumina reflectoarelor și, lângă ei, toate țările participante pot convoca până la 3 fotbaliști care au depășit limita de vârstă.

Acuzații grave și jocuri de putere devoalate, sâmbătă seara, la Realitatea PLUS, în emisiunea "100%". Lupta din PNL a intrat deja în faza pe dosare, iar instituțiile statului au început să fie folosite pentru a face presiune politică. Un lucru

CNN a dezvăluit primele detalii legat de serviciul de streaming CNN Plus pe care îl va lansa în primul trimestru al anului 2022, cu 8 - 12 ore de conţinut live original difuzat live zilnic, informează

Cultivatorii de cartofi estimează o producţie de puţin peste 2 milioane de tone în 2021, mai mică cu 20% decât cea de anul trecut, după ce în anul 2020 a fost o uşoară creştere a producţiei de cartofi comparativ cu anul

CFR Cluj joacă de la ora 19:00 în deplasare, în Gibraltar, cu Lincoln Red Imps, în prima manșă din turul 2 preliminar UCL. Meciul e live pe GSP.ro. Returul e pe 28 iulie, în Gruia Deși, luni, televiziunile din România au încercat să găsească

Un bărbat a fost atacat de urs în comuna Lupeni, Harghita, şi a suferit multiple leziuni, el fiind transportat cu elicopterul SMURD la Târgu

Compania de securitate ciber­netică SafeTech Innovations (simbol bursier SAFE) a raportat luni la Bursa de Valori Bucureşti că Victor Gânsac şi Paul Rusu, cofondatori şi acţionari majoritari, au vândut în şedinţele din 14, 15 şi 16 iulie

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat marţi, în Parlament, că nu poate da o dată exactă referitoare la când va apărea valul patru al pandemiei în România, însă din situația epidemiologică prezentată de alte țări,

Datele la jumătatea anului arată că suntem într-o uşoară creştere faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă un rezultat foarte bun, având în vedere faptul că facem comparaţie între un an normal şi 2020, un an în care am înregistrat

Aeronava Wizz Air care trebuia să decoleze și avea pasageri la bord a lovit cu aripa o scară mobilă care era pe pistă, potrivit Antena 3. UPDATE, ora 21:00 Incidentul în care a fost implicat avionul Wizz Air a avut loc pe aeroportul din Basel,

Un bărbat din statul american Florida care a pătruns ilegal în Senatul SUA în cursul protestelor violente de pe 6 ianuarie având asupra sa un steag al echipei de campanie a fostului preşedinte Donald Trump a