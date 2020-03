Au fost publicate modificările din Codul Penal, cu privire la pedeapsa celor care NU respectă izolarea 20.03.2020

20.03.2020 Au fost publicate modificările din Codul Penal, cu privire la pedeapsa celor care NU respectă izolarea Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legi 286/2009, din Codul Penal, a fost publicată astăzi, 20 martie, în Monitorul Oficial. Ordonanța a fost adoptată de Guvern în ședința de săptămâna trecută, dat fiind faptul că era



Au fost publicate modificările din Codul Penal, cu privire la pedeapsa celor care NU respectă izolarea

Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legi 286/2009, din Codul Penal, a fost publicată astăzi, 20 martie, în Monitorul Oficial. Ordonanța a fost adoptată de Guvern în ședința de săptămâna trecută, dat fiind faptul că era nevoie de noi măsuri drastice privind combaterea răspândirii coronavirusului în România. Conform Agerpres, actul normativ prevede pedepse de […] The post Au fost publicate modificările din Codul Penal, cu privire la pedeapsa celor care NU respectă izolarea appeared first on Cancan.ro.

Au fost publicate modificările din Codul Penal, cu privire la pedeapsa celor care NU respectă izolarea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

După un weekend cu temperaturi normale pentru data din calendar, de astăzi în majoritatea regiunilor, şi în Capitală, îşi vor face apariţia precipitaţiile. În următoarea lună, conform progenozei ANM vgom avea parte de variaţii termice şi

Mediul de afaceri românesc începe să se rarefieze. Multe companii aleg să-și pună la “conservare” banii, din cauza impredictibilității cadrului de reglementare și a caracterului vulnerabil al

Horoscop 8 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 8 aprilie 2019 - Berbec: Ai șansa de a remedia cele mai delicate probleme din familie, cu pași mici, dar temeinici. Primul pas îl poți face astăzi, oferind bunăvoință

Problema kilogramelor în plus o resimte majoritatea, însă atunci când trăiești din fondurile generate de propria imagine, greutatea devine un dușman cu care trebuie să te lupți constant, spun celebrele surori Kardashian, care s-au devenit

Lionel Messi nu este un obişnuit la reţelelor sociale, deşi e poate cel mai iubit fotbalist din lume la momentul

Aproximativ 100 de focare de pestă porcină au fost stinse în judeţul Ialomiţa, din cele 520 aflate la nivel naţional. Până la sfârşitul săptămânii trecute, în Bărăgan fuseseră plătite despăgubiri în valoare de 6.532.000 de lei

Incidentul s-a petrecut duminică seară în jurul orei 18,00, la circa 20 de kilometri de Galaţi, în apropiere de halta Vasile Alecsandri. În trenul care circula pe ruta Mărăşeşti-Galaţi erau circa 200 de persoane. Nu au existat

Apar noi biruri pentru pacienţii români. Aceştia ar putea fi puşi în situaţia de a achita o contribuţie personală atunci când vor beneficia de servicii medicale în sistemul

Administratorul judiciar al firmei Prospecţiuni, deţinută de omul de afaceri Ovidiu Tender, propune darea în plată către ANAF a unui imobil cu terenul aferent, în valoare de 6,54 milioane de euro, în contul unei datorii de 19 milioane de

Garbine Muguruza, dublă câştigătoare de Grand Slam, este departe de forma care a consacrat-o şi care a dus-o pe primul loc în

În noaptea de 6 spre 7 aprilie, Poliţia Municipiului Focşani a organizat o acţiune punctuală pentru combaterea faptelor antisociale de natură a tulbura ordinea şi liniştea publică precum şi conducerea autovehiculelor pe drumurile publice de

Stresul cronic poate duce la declanşarea unor boli precum osteoporoza, hipertensiunea arterială, boli ale inimii, obezitate sau depresie deoarece nivelul ridicat de cortizol reduce capacitatea organismului de a lupta împotriva bolilor. Despre

Membrul unei grupări infracţionale a fost reţinut în flagrant cu haine şi încălţăminte de contrabandă. Reţinerea a avut loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de subdiviziunile specializate ale Vămii, în comun cu procurorii

Există o categorie de investitori cunoscută la nivel global sub denumirea de “High Net Worth Individuals” (HNWI), care deţin active financiare lichide în valoare de minimum un milion de dolari. Pe primele trei

Ion Cristoiu a declarat, duminică seara, în cadrul emisiunii Subiectiv a jurnalistului Răzan Dumitrescu, că procurorul șef Augustin Lazăr, reprezintă o piesă grea a sistemului, un sistem din care fac mai

Timeea Petrescu, o elevă de 12 ani, născută la Craiova, care trăieşte alături de părinţii săi la Londra, a fost acceptată în Mensa, organizaţia oamenilor cu cel mai mare coeficient de inteligenţă din

Duminică, în Grădina japoneză din Parcul Herăstrău, a avut loc cea de-a doua ediţie a evenimentului Hanami (privitul florilor de cireş). Manifestarea a fost organizată de Ambasada Japoniei, în colaborare

Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost trimis în judecată de procurorii militari pentru săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii în dosarul "Revoluţiei din decembrie 1989". De asemenea, au fost

Este alertă pe piața îmbuteliatorilor de apă! În luna iunie 2018, un raport al corpului de control al Ministerului Economiei arăta că Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM) a livrat peste 13,7 milioane de litri de apă infestata cu E.coli

Un adolescent de 17 ani din Sighetu Marmației, județul Maramureș, a murit după ce s-a aruncat de pe un imobil de 10 etaje, duminică seara. Cadavrul a fost transportat la morga pentru efectuarea necropsiei. Potrivit declaraţiilor martorilor,