Au fost înregistrate alte două decese cauzate de varianta Delta a coronavirsului! Câte cazuri de îmbolnăvire există în România 07.07.2021

07.07.2021 Au fost înregistrate alte două decese cauzate de varianta Delta a coronavirsului! Câte cazuri de îmbolnăvire există în România Au fost raportate alte două decese de persoane infectate cu varianta Delta a coronavirusului. Este vorba despre doi bărbați din Bacău, care fuseseră în Finlanda. Cei doi nu erau vaccinați anti-covid. Decesele celor doi bărbați […] The post



Au fost înregistrate alte două decese cauzate de varianta Delta a coronavirsului! Câte cazuri de îmbolnăvire există în România

Au fost raportate alte două decese de persoane infectate cu varianta Delta a coronavirusului. Este vorba despre doi bărbați din Bacău, care fuseseră în Finlanda. Cei doi nu erau vaccinați anti-covid. Decesele celor doi bărbați […] The post Au fost înregistrate alte două decese cauzate de varianta Delta a coronavirsului! Câte cazuri de îmbolnăvire există în România appeared first on Cancan.

Au fost înregistrate alte două decese cauzate de varianta Delta a coronavirsului! Câte cazuri de îmbolnăvire există în România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Acum doi ani, funeraliile lui Cristofor Duduianu, zis Împăratul, au strâns laolaltă atât interlopi, cât și apropiați ai familiei și maneliști de top. Pe 20 decembrie 2018, a fost jale mare în localitatea Lilieci din județul Ialomița, locul

113 milioane de dolari vor câștiga creatorii LoL în următorii trei ani. Gigantul online și-a asigurat drepturile exclusive pentru transmisia tuturor evenimentelor globale de League of Legends în China, în frunte cu Cupa Mondială. Pe lângă

România pune la cale ultimele detalii pentru a organiza licitaţia 5G, cea mai nouă tehnologie în materie de telecomunicaţii, care are ca miză venituri uriaşe pentru stat şi scoaterea companiilor chineze din

După 22 de ani de căsnicie, Alin Oprea de la Talisman și soția lui și-au spus ”Adio!”. Se pare că artistul a rupt orice legătură cu Larisa și copiii lui, după ce s-a aflat de amantlâc. Recent, în familia lor, au avut loc două evenimente

Oricând se declanşează o criză, apar şi diverşi oportunişti. Iar în România avem acum exemplul perfect în acest

Prezent în studioul emisiunii “Marius Tucă Show”, Alexandru Rafila a avut o reacție neașteptată atunci când a auzit ultimele afirmații făcute de ministrul sănătății, Nelu Tătaru, despre evoluția pandemiei de coronavirus în

Desertul este pentru mulţi, inclusiv pentru mine, o încununare a fiecărei

Mai multe echipaje de pompieri ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt intervin în după-amiaza zilei de joi la stingerea unui incendiu produs în comuna Strejești. O casă a fost cuprinsă de flăcări, însă focul s-a extins și la

Frecvenţa cardiacă, ritmul cardiac sau pulsul se referă la numărul de bătăi ale inimii într-un interval de un minut. În cazul copiilor, aceasta poate fi diferit pe parcursul unei zile. Află cum verifici pulsului celui mic şi cum poţi

Andi Vasluianu și Laura Fierăscu sunt împreună de mai mulți ani și au împreună doi copii, pe Maia și pe Toma. De-a lungul timpului, actorul a fost discret cu viața personală și și-a ținut familia departe de ochii curioșilor. Acum, acesta

O femeie dintr-o comună buzoiană a cerut în instanţă unei cunoştinţe care a denigrat-o pe Facebook, daune morale de 80.000 de lei. Instanţa a stabilit că pârăta trebuie să-i plătească 10.000 de lei, dar hotărârea nu este

O angajată a Ambasadei Germaniei din Liban a murit în urma exploziei produse în zona portuară din Beirut, a anunţat joi ministrul german de Externe, Heiko Maas, citat de N-TV.de. "Temerile noastre

Opt jucători ai lui Aberdeen au intrat 14 zile în carantină, după ce doi au ieșit joi pozitiv la coronavirus, la numai șase zile de la confruntarea cu Rangers, formația lui Ianis Hagi. Nici n-a pornit bine noul sezon în Scottish Premiership c-au

Unul dintre cele mai promițătoare talente de la Steaua Roşie Belgrad, baschetbalistul Michael Ojo, a murit la doar 27 de ani după ce a suferit un atac de cord. Potrivit Le Figaro, sportivul s-a prăbuşit în timpul unui antrenament individual.

Gamerii se temeau că cei de la EA Sports nu vor dori să aloce resurse suplimentare pentru echipele feminine din FIFA 21. Acestea necesită animații speciale, mișcări diferite și nu numai. Cu toate acestea cei de la EA au anunțat că gamerii care

Pisica a fost domesticită acum 4.000 de ani, cu 2.200 de ani înaintea erei noastre. Era cel mai respectat animal in Egiptul Antic, considerându-se că aduc beneficii fizice si

Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, trage un semnal de alarmă în legătură cu evoluția epidemiei de coronavirus din România. El susține că situația din ultimele zile

Testele pentru a depista dacă pacienţii au dezvoltat imu­ni­tate la noul coronavirus încep să se prefigureze ca o ade­vă­rată industrie, impor­tatorii acestor produse promovându-le în mediul online, dar şi în rândul farmaciştilor şi al

Alex Dobre pleacă de la Bournemouth și semnează cu Dijon, locul 16 din Ligue 1. Suma de transfer vehiculată: un milion de euro Alex Dobre, 21 de ani, născut la București, a ajuns în 2016 la Bournemouth, semnând un contract pe cinci sezoane. La

Eugen Teodorovici a anunţat că în cursul zilei de vineri şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat, potrivit Agerpres. „Mi-am depus azi candidatura pentru funcţia de preşedinte al PSD, în condiţiile