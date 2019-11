Au fost găsite rolele băiatului de 8 ani, dat dispărut de peste 24 de ore 03.11.2019

03.11.2019 Au fost găsite rolele băiatului de 8 ani, dat dispărut de peste 24 de ore Rolele băiatului de 8 ani, care a dispărut sâmbătă din localitatea constănțeană Pecineaga, au fost găsite, duminică, de polițiști pe o stradă din apropierea locuinței copilului. Polițiștii au găsit rolele băiatului pe o stradă situată



Au fost găsite rolele băiatului de 8 ani, dat dispărut de peste 24 de ore

Rolele băiatului de 8 ani, care a dispărut sâmbătă din localitatea constănțeană Pecineaga, au fost găsite, duminică, de polițiști pe o stradă din apropierea locuinței copilului. Polițiștii au găsit rolele băiatului pe o stradă situată la mai puțin de un kilometru distanță de locuința acestuia, au declarat, pentru Mediafax, surse din rândul anchetatorilor. Polițiștii constănțeni […] The post Au fost găsite rolele băiatului de 8 ani, dat dispărut de peste 24 de ore appeared first on Cancan.ro.

Au fost găsite rolele băiatului de 8 ani, dat dispărut de peste 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ultima variantă a OUG 114, publicată marţi seara pe site-ul Finanţelor, favorizează firmele de stat şi le împovărează pe cele din privat şi pe românii de rând, ultimele modificări fiind făcute la comanda Rusiei de către Liviu Dragnea,

Ca de fiecare dată, apropierea alegerilor declanşează un campionat al prostiei în ceea ce priveşte mesajele pe care partidele politice româneşti, majoritatea fără o doctrină clară, le aruncă în spaţiul public, în speranţa că vor

Zeci de expozanţi din Transilvania îşi vor prezenta oferta pentru viitorii miri în cadrul unei noi ediţii a târgului de nunţi "Happy Wedding", ce va avea loc la finele acestei săptămâni, la

Referendumul - practicat în democraţiile antice din Atena şi Roma - este o modalitate de consultare a cetăţenilor, cu referinţă la o problemă foarte importantă a „cetăţii“, sau a societăţii. Problema deschisă trebuie să fie una

Nu se întâmplă foarte des să vedem o dirijoare pe podiumul de concert. Ultimul eveniment prezentat de Orchestra Naţională Radio în luna martie aduce vineri, 29 martie (19.00), pe scena Sălii Radio, două

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat că fostul prim-ministru Mihai Tudose, care a suferit marţi un infarct miocardic, se simte bine, exprimându-şi totodată încrederea că în curând acesta se va

Vânzarea Nordic Pet Food a depăşit cu 50% estimarea noastră iniţială legată de valoarea tranzacţiei, a declarat Valentin Moldoveanu, fondator Nordic Pet Food la Conferinţa Top Tranzacţii 2019 - Piata de fuziuni si achizitii, un barometru

Un bărbat este căutat de poliție, după ce a fost condamnat la închisoare, dar s-ar sustrage de la executarea pedepsei, el fiind vinovat de împuşcarea unui vânător în urmă cu doi ani, când suspectul a fost prins la braconaj. Sentinţa

Accident de muncă la Mina Vulcan, din județul Hunedoara. Un bărbat de 30 de ani a fost surprins de o surpare de cărbune într-un siloz de suprafaţă. Minerul a fost preluat cu o ambulanţă, fiind transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU)

Andreea Bălan este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România, vedeta s-a menținut constant în top, fiecare single înregistrând un adevărat succes. Nici aspectul fizic nu este de trecut cu vederea, blondina a făcut foarte mult

Liderul deputaţilor liberali susţine că declaraţia premierului Viorica Dăncilă potrivit căreia preşedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit să-l sune pe regele Iordaniei şi să-i spună că nu este de acord cu anularea vizitei în

Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, vorbeşte, de la ora 14.00, la Adevărul, despre pregătirea campaniei electorale de către liberali, obiectivele acestora şi ce şanse are PNL să ajungă la guvernare înainte de

Un român în vârstă de 50 de ani a lăsat străinătatea şi s-a întors acasă, în comuna dâmboviţeană Ocniţa, acolo unde a pus bazele unei afaceri cu pedigree. Vinde capre din rasa Alipină Franceză doar pentru material

Ministerul Educaţiei finanţează, printr-un proiect cu susţinerea BIRD, 271 de astfel de proiecte, mai ales la liceele slab cotate, care acoperă aproape 50.000 de liceeni. Suma totală alocată perioadei 2017-2021 ajunge la 18,3 milioane de euro. Un

O rochie de mireasă unicat, care cântâreşte 10 kilograme şi este brodată cu mii de perle şi cristale, a fost expusă în premieră în România, la Cluj-Napoca, la ediţia de primăvară a Târgului „Nuntă la Palat”. Creaţia aparţine

Un bărbat din localitatea Grajduri, judeţul Iaşi, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare după ce a fost găsit vinovat de evaziune

Preşedintele Klaus Iohannis şi liderul PNL, Ludovic Orban, au discutat miercuri, la Cotroceni, despre referendumul pe Justiţie, susţin surse politice pentru Adevărul. Concret, cei doi lideri au vorbit despre pericolul ca referendumul să nu

Conducerea şcolii a demarat o anchetă, dar consideră că profesoara este un cadru didactic corect, care nu ar fi capabil de acuzaţiile care i se

Dunărea Călăraşi va întîlni în runda a 3-a a play – out-ului Ligii I Betano, FC Botoşani, partida fiind programată luni, 1 aprilie de la ora

O campanie de promovare a profesiei de pedagog în rândul tinerilor, în contextul în care în sistemul de învăţământ se atestă o lipsă de peste 2.000 de cadre didactice, a fost lansată miercuri, 27 martie, de Ministerul Educaţiei. Campania