Au fost demarate anchete pentru a se afla cauza prăbuşirii avionului de pasageri AN-148 12.02.2018

12.02.2018 Au fost demarate anchete pentru a se afla cauza prăbuşirii avionului de pasageri AN-148 Anchetatorii ruşi verifică un teren acoperit de zăpadă din apropiere de Moscova, pentru a găsi dovezi care să explice de ce avionul de pasageri AN-148, al companiei Saratov Airlines, s-a prăbuşit, scrie



Au fost demarate anchete pentru a se afla cauza prăbuşirii avionului de pasageri AN-148

Anchetatorii ruşi verifică un teren acoperit de zăpadă din apropiere de Moscova, pentru a găsi dovezi care să explice de ce avionul de pasageri AN-148, al companiei Saratov Airlines, s-a prăbuşit, scrie BBC....

Au fost demarate anchete pentru a se afla cauza prăbuşirii avionului de pasageri AN-148

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Autorităţile vor să înfiinţeze în Buzău, cu 6 milioane de euro, un centru în care să stocheze toate soiurile de legume, plante medicinale şi aromatice, atât din ţară, cât şi din străinătate. Noua unitate va funcţiona sub coordonarea

“Complex Sportiv- Stadion municipal Alexandria”, investiţie de 12 milioane de euro care va demara anul acesta la Alexandria, presupune şi construirea unui

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a spus, întrebat ce anume l-a schimbat pe Mihai Tudose, că există într-o instituţie un "personaj veninos" care a făcut mult rău. Dragnea nu a dorit să

Premierul demisionar Mihai Tudose vrea să îi înmâneze personal demisia sa preşedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar

Un wallaby, un marsupial similar cangurului dar mai mic, şi-a făcut apariţia brusc pe podul Harbour din Sydney, marţi la o oră de vârf, luându-i prin surprindere pe şoferi,

Odată cu scăderea temperaturilor în toată ţară a crescut consumul de energie electrică. Ieri la orele prânzului acest ajunsese la aproape 9.000 MW, după ce la ora 11 acesta ajunsese la 9.069 MW.

Drama a 13 fraţi şi surori a şocat o lume întreagă! Poliţiştii au pus capăt coşmarului pe care îl trăiau, după ce i-au găsit legaţi, dintre care unii cu lanţuri, înfometaţi şi murdari într-o casă situată într-un mic oraş din

Salvamontiştii prahoveni au reluat, marţi, pentru a patra zi consecutiv, acţiunea de căutare a lui Daniel Rusu, alpinistul surprins de avalanşă în Munţii Bucegi. Aceştia sunt ajutaţi de opt colegi de la Salvamomt Hunedoara dar şi de

Deşi a anunţat că va reveni pe sticlă din prima lună a lui 2018, acest lucru nu s-a întâmplat. În plus, Bianca Drăguşanu a dat multe semne că va rămâne definitiv la cârma emisiunii "Te vreau lângă mine", iar asta a dus la un război mut

Sorin Grindeanu, primul şef de guvern PSD schimbat de propriul partid, a intuit la vremea respectivă că succesorul său, Mihai Tudose, va avea aceeaşi soartă. Citește mai

Resimţim pofta amestecată cu teroare de fiecare dată când trecem pe lângă o brutărie. Cu toate acestea, nutriţioniştii încep să se îndoiască de acurateţea semnalelor lor de alarmă din acest punct de

Reumatismul nu este o afectiune care ii afecteaza doar pe cei mai in varsta, asa cum se crede. Durerile apar in special in sezonul rece, din cauza expunerii la frig sau umiditate. Exista insa o modalitate simpla si eficienta care te poate scapa de

A avea o intuiţie puternică înseamnă un dar minunat, iar patru din cele 12 semne zodiacale se pot lăuda cu acesta. Vocea lor interioară le vorbeşte atât de clar, încât se pot baza pe ceea ce simt în

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, ministru al Muncii, a declarat marţi că nu îşi doreşte să ocupe funcţia de premier, ea enumerând mai multe nume de social-democraţi care ar putea prelua şefia Guvernului.

Leul se depreciază, marţi, pe piaţa interbancară, cu 0,48% în raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeană, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzacţionată a fost de 4,6605

De ce a trebuit dat afară în răstimp de un an şi al doilea premier şi aruncată ţara în haos înaintea vizitei premierului nipon? Pentru că şeful PSD Dragnea vrea toată puterea. Şi o vrea

Fosta şefă a DIICOT Alinei Bica judecată în mai multe dosare penale ar fi plecat în Costa Rica şi nu s-a mai prezentat la procese de la începutul lunii decembrie a anului trecut. Astăzi a avut loc un nou termen în dosarul privind despăgubirile

Cel mai longeviv şi complex dosar de corupţie judecat de Tribunalul Vaslui, cazul vameşilor de la Albiţa, urmează a fi reluat de la zero, după ce judecătorul care a instrumentat dosarul a plecat la o altă instanţă chiar înaintea ultimului

Scandalul din interiorul PSD, soldat deja cu demisia premierului Mihai Tudose, se răsfrânge puternic asupra cursului valutar. Leul s-a depreciat ieri până la 4,66 lei/euro, nivel care nu a mai fost atins niciodată de moneda europeană. Francul

Banca Transilvania a informat marţi BVB că a devenit acţionar al Victoriabank, a treia bancă din Republica Moldova din punct de vedere al activelor, având o participaţie de peste 66% împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi