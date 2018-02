Au apărut noi imagini în scandalul în care este implicat manelistul Marinică Nămol! Cum apare alături de mireasă 17.02.2018

17.02.2018 Au apărut noi imagini în scandalul în care este implicat manelistul Marinică Nămol! Cum apare alături de mireasă E scandal mare în lumea maneliștilor! Protagonistul este nimeni altul decât Marinică Nămol, care a apărut într-o serie de imagini porno cu mireasa unui alt interpret de muzică lăutărească, Florin Marin. Imaginile sunt chiar de la nuntă.



Au apărut noi imagini în scandalul în care este implicat manelistul Marinică Nămol! Cum apare alături de mireasă

E scandal mare în lumea maneliștilor! Protagonistul este nimeni altul decât Marinică Nămol, care a apărut într-o serie de imagini porno cu mireasa unui alt interpret de muzică lăutărească, Florin Marin. Imaginile sunt chiar de la nuntă. Marinică Nămol ar fi respectat obiceiul românesc și a furat mireasa, însă ce a urmat a întrecut orice […] The post Au apărut noi imagini în scandalul în care este implicat manelistul Marinică Nămol! Cum apare alături de mireasă appeared first on Cancan.ro.

Au apărut noi imagini în scandalul în care este implicat manelistul Marinică Nămol! Cum apare alături de mireasă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vremea rea face ravagii şi la sud de Dunăre, motiv pentru care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Bulgaria căîntreg teritoriul ţării vecine va fi

Singurele imagini ale Unirii, realizate de Samoilă Mârza la Alba Iulia în 1 decembrie 1918, au fost reinterpretate fotografic cu aceeaşi tehnică numită în epocă „ambrotip” sau „colodiu umed”. Acţiunea inedită a fost pusă în practică

V-aţi întrebat vreodată cum poate să arate un parc de distracţii acoperit în care s-au investit 10 milioane de euro? Ei bine, este locul în care cei mici pot să înveţe

Patru din fiecare cinci dolari generaţi în 2017 au ajuns în buzunarele celor mai bogaţi oameni din lume, în timp ce jumătate din oamenii de pe glob nu au simţit nicio îmbunătăţire la nivelul veniturilor, potrivit

Nemțoaica Angelique Kerber, locul 16 WTA și una dintre cele mai în formă jucătoare ale momentului, își continuă parcursul la Australian Open, turneu câștigat în 2016. Angelique Kerber a trecut în trei seturi de

Simona Halep, locul 1 WTA, este în sferturi la Australian Open după ce a trecut într-un mod entuziasmant de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. (Detalii aici) La finalul meciului, Halep a declarat că "acest turneu este ca un

Un club de noapte a fost închis după ce un videoclip în care apar femei făcând striptease pentru băuturi gratis, a ajuns viral pe internet. Videoclipul viral prezintă câteva fete în timp ce acestea fac show pentru bărbaţii de lângă ele. Se

Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Australian Open, luni, la Melbourne, după ce a trecut fără emoţii de japoneza Naomi Osaka, în două seturi, cu 6-3, 6-2. Citește mai

Lichidare de stoc la eMAG pentru o multime de accesorii si componente de calculator. Preturile sunt foarte atragatoare. Citește mai

În Capitală, în jur de 16 mii de persoane sunt în aşteptarea unei locuinţe sociale. La nivel municipal urmează să fie instituită o comisie care se va ocupa de distribuirea locuinţelor. Informaţiile au fost prezentate la şedinţa operativă de

Vicepreşedintele SUA vizitează luni Israelul. Palestinienii au anulat întâlnirea cu Mike Pence, în semn de protest faţă de politica lui Donald Trump privind Orientul Apropiat.Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, se află la

Istoviţi de corupţie şi instabilitate guvernamentală, tot mai mulţi tineri români înalt calificaţi aleg să emigreze în Occident. Este un fenomen de amploare care, pentru moment, nu îngrijorează prea mult puterea, scrie

Ministerul Economiei şi Infrastructurii informează că valoarea mărfurilor exportate în perioada ianuarie-noiembrie 2017 a crescut cu 18,4% sau cu 341,1 milioane de dolari, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2016. Potrivit datelor statistice, 67%

Şcolile de poliţie de la Cluj-Napoca şi Câmpina au publicat rezultatele după probele scrise ale concursurilor organizate de către Ministerul Afacerilor Interne în sesiunea ianuarie

Vremea va deveni geroasă în nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi în nordul, centrul și nord-estul țării, anunță ANM. La această oră, 8 județe din sud-estul țării sunt sub

Înscrierile pentru susţinerea examenului în prima sesiune a bacalaureatului 2018 se fac în săptămâna 29 ianuarie - 2 februarie 2018. Cursurile pentru clasele a XII-a şi a XIII-a

România deţine 33% din numărul total de exploataţii agricole la nivelul Uniunii Europene, ea fiind devansată doar de Polonia cu 13,2%. Din punct de vedere al suprafeţei utilizate în agricultură,

Curtea Penală Centrală din Bagdad a condamnat, duminică, la moarte o rezidentă germană de origine marocană pentru alăturare la gruparea jihadistă „Stat Islamic” (SI) în Siria şi în

Traseul de acces spre staţia meteorologică Reţitiş - Călimani, marcat cu triunghi albastru închis, a fost închis pentru perioada următoare din cauza riscului ridicat de avalanşă, a anunţat,

Acţionarii Transgaz au aprobat asocierea dintre transportatorul român de gaze şi compania Regasificadora del Noroeste din Spania pentru participarea la a doua etapă a procesului de achiziţie a pachetului majoritar de acţiuni în cadrul DESFA,