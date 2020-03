Athénée Palace, companie care administrează hotelul cu acelaşi nume din Capitală, îşi adânceşte pierderile în 2019, la 134.613 lei, la venituri totale de 214.109 lei, plus 6,5% 31.03.2020

Athénée Palace Bucureşti (simbol bursier – ATPA), companie care administrează hotelul omonim din Bucureşti, şi-a adâncit pierderile cu 13.500 lei în 2019, la 134.613 lei, în contextul unor venituri totale de 214.109 lei, în creştere cu 6,5% faţă de anul precedent, potrivit calculelor ZF pe baza datelor din raportul financiar preliminar.

