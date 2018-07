Atenţionare de călătorie pentru Grecia din cauza incendiilor de vegetaţie 24.07.2018

24.07.2018 Atenţionare de călătorie pentru Grecia din cauza incendiilor de vegetaţie Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Elenă că, în ultimele zile, capitala Atena se confruntă cu incendii de



Atenţionare de călătorie pentru Grecia din cauza incendiilor de vegetaţie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Elenă că, în ultimele zile, capitala Atena se confruntă cu incendii de vegetaţie...

Atenţionare de călătorie pentru Grecia din cauza incendiilor de vegetaţie

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cancelarul federal german, Angela Merkel, se confruntă cu o săptămână crucială care ar putea decide chiar viitorul guvernului său, în contextul în care are de-a face cu o criză privind politica de migraţie atât în propria sa ţară, cât şi

Curtea de Conturi constată mai multe iregularităţi în gestionarea patrimoniului autorităţilor publice locale din municipiul Bălţi în anul 2017. În evaluarea bunurilor imobiliare folosite pentru procesul de învăţământ, valoarea de bilanţ

Nu putem ţine timpul în loc, dar dieta, activităţile zilnice şi câteva trucuri pot încetini procesul de îmbătrânire celulară. Statisticile arată că persoanele cu studii superioare trăiesc mai mult, au un stil de viaţă sănătos, consumă

Simplele trucuri dietetice pot ajuta la încetinirea procesului de îmbătrânire, potrivit unui nou studiu, scrie Daily Mail. Michael Mosley, doctor şi producător de televiziune, a atras atenţia

Parlamentarii PSD - ALDE vor asigura cvorumul la moţiunea de cenzură, dar nu vor vota, a anunţat luni preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, la finalul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare. El

Uruguay a câștigat categoric derby-ul grupei A, 3-0 cu Rusia, și a terminat pe primul loc în grupa A. În optimi, sud-americanii joacă împotriva echipei care termină pe locul doi în grupa B. Aceasta se va alege diseară,

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 28 WTA) a învins-o pe Shuai Peng (32 de ani, 38 WTA) și s-a calificat în turul secund la Eastbourne. Buzărnescu o va înfrunta în turul următor pe Kiki Bertens (26 de ani, 20 WTA), favorita

Gazeta Sporturilor a pregătit azi un număr special, dedicat aniversării lui Dorinel Munteanu, care împlinește 50 de ani. Într-un interviu exclusiv acordat GSP, fostul mijlocaș a vorbit despre transferul său la Dinamo de la Inter

Portugalia și Iran joacă un meci decisiv pentru calificarea în optimile de finală ale Campionatului Mondial, astăzi, de la 21:00. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TVR 1.

Trupa Black Eyed Peas va concerta vara aceasta în România. Trupa americană va urca pe scenă la Festivalul Untold, care se va desfăşura între 2 şi 5 august la Cluj-Napoca. “După succesul răsunator al turneelor The E.N.D, The Beginning, când

Mihaela Buzărnescu s-a calificat, luni, în runda a doua a turneului WTA pe iarbă de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 852.564 dolari, după ce a dispus de chinezoaica Shuai Peng cu 5-7, 6-2, 6-1. Citește mai

Ne place cu adevărat cafeaua sau doar efectul pe care-l are asupra noastră? Citește mai

Lumea filmului este în stare de şoc! Un actor de succes s-a sinucis. Citește mai

Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Afacerilor Interne au demarat, luni, un program pentru procesarea în sistem informatic a tuturor actelor de stare civilă, a anunţat ministrul Fondurilor Europene,

Selecţionata Portugaliei a terminat la egalitate cu formaţia Iranului, 1-1 (1-0), luni seara, pe Mordovia Arena din Saransk, în Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dar s-a calificat în optimi, unde

Ministrul Apărăii, Mihai Fifor a declarat într-un interviu acordat agenției de presă americană The Associated Press, că România se confruntă zilnic cu agresivitatea Rusiei în zona Mării Negre, precum şi cu un val de atacuri cibernetice şi

De la mijlocul anului trecut, dobânzile la lei au început să crească după o perioadă excepţională, probabil unică, când ratele au coborât chiar sub 1% pe an, lucru care părea imposibil, cel puţin pentru România, o ţară care nu are o

Aproape 70% din corpul uman este format din apă. Apa este prezentă atât în ​​interiorul cât şi în exteriorul celulelor. Retenţia de apă sau de lichid se referă la acumularea excesivă de lichid în sistemul circulator, în ţesuturile

Culorile pe care le alegem atunci când vrem să transformăm spaţiul pe care îl locuim ne pot determina starea de

Curtea Supremă este aşteptată marţi să pronunţe sentinţa definitivă în dosarul în care fostul ministru al Energiei Constantin Niţă este acuzat de trafic de influenţă. În primă instanţă, Niţă a fost condamnat la patru ani de