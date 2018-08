Atenţie! Simona Halep joacă în primul tur la US Open cu una dintre jucătoarele care au făcut furori ediţia trecută 24.08.2018

Simona Halep şi-a aflat prima adversară de la US Open, ultimul Grand Slam al anului, care va începe luni la New York.

Britanicul otrăvit cu agentul neurotoxic Noviciok a afirmat că substanţa care i-a omorât iubita şi care l-a dus într-o stare critică de sănătate, se afla într-o sticlă, care părea de parfum şi care

Grupul de firme Agricola din Bacău, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa cărnii, a a înregistrat în primele şase luni ale anului o creştere de 13% a cifrei de afaceri, la 358 milioane lei, avans susţinut de evoluţia tuturor companiilor

Maradona trăiește o vară fierbinte vară și parcă nu trece zi fără să iasă în prim plan. Revenit pentru o scurtă vacanță la Buenos Aires, înainte de a-și prelua prerogativele de comandant suprem la Dinamo Brest, Diego a fost

Cântăreaţa Demi Lovato şi-a recăpătat cunoştinţa şi se recuperează, după ce a fost internată de urgenţă, marţi, la Los Angeles, pentru o presupusă supradoză de droguri, a anunţat purtătorul de cuvânt al artistei, citat de

Trupul unei femei în vârstă de 69 de ani, din comuna Moldova Suliţa, a fost recuperat de salvatorii de la ISU Suceava, după ce a fost luată de ape pe raza localităţii Benia. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, a spus, miercuri,

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.366 locuri de muncă vacante. (Promotiile zilei la monitoare) Joburile pentru români sunt repartizate după cum urmează: Olanda – 437 locuri de muncă:

Din păcate, studiile arată că dependență de internet, de gadgeturi, de televizor, este asociată cu schimbări la nivelul structural și funcțional în regiunile din creier care implică procesarea emoțională, atenția executivă, luarea

Ambasadorul Israelului în România, Tamar Samash, a confirmat, miercuri pentru Mediafax, că există discuţii între partea israeliană şi Republica Moldova despre posibilitatea mutării ambasadei acestei ţări de la Tel

Preşedintele Klaus Iohannis a atacat coaliţia de guvernare la lansarea unei case solare care produce mai multă energie decât consumă. "Ideile fără cap şi coadă devin legi şi ordonanţe", a spus acesta. Citește

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri după-amiaza, o nouă atenţionare Cod portocaliu de inundaţii valabilă până vineri dimineaţa pe râuri din 11 judeţe. Citește mai

Povestea micuţului internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, bruscat de o asistentă, este mult mai tristă decât se ştia iniţial. Gravidă în nouă luni, mama sa a fost lovită de o maşină pe trotuar, iar copilul a fost scos

Bucureşti, Cluj şi Braşov conduc în topul celor mai multe tranzacţii imobiliare, urmate îndeaproape de Sibiu, Arad şi Piatra Neamţ, arată datele RE/MAX România. Potrivit acestora, ponderea cea mai mare a tranzacţiilor s-a înregistrat pe

Persoanele fizice care depun Declaraţia Unică, la Fisc, în format de hârtie, vor fi nevoite să confirme online datele, până la data de 1 septembrie, a spus ministrul Finanţelor, Eugen

Biroul permanent al Parlamentului a aprobat miercuri, 25 iulie, ordinea de zi a ultimelor două şedinţe plenare din sesiunea de primăvară 2018, care se va încheia vineri, 27 iulie. Deputaţii vor dezbate peste 50 de proiecte de legi şi hotărâri,

Ştii când încerci să găseşti un cadou pentru şeful tău sau pentru un partener de afaceri care are tot ce-şi doreşte? Şi ajungi să-i iei acelaşi stilou scump sau un alt cadou banal de care va uita imediat ce îl va primi? Ei bine, din nevoia

Escrocheriile prin metoda accidentul fac în continuare victime printre bătrâni, în ciuda numeroaselor campanii organizate de oamenii legii. O bătrână din Buzău i-a oferit unei necunoscute o sumă mare de bani, convinsă fiind pe moment că vor

Preşedintele american Donald Trump l-a criticat miercuri din nou pe fostul său avocat Michael Cohen, după ce postul CNN a difuzat înregistrarea în care ei discutau despre posibilitatea de a cumpăra tăcerea

Piloţii angajaţi direct de Ryanair şi care sunt membri ai sindicatului FORSA/IALPA intenţionează să declanşeze a patra grevă de o zi în data de 3 august şi au avertizat să că sunt posibile noi mişcări

Vremea se va menţine în continuare instabilă în majoritatea regiunilor ţării. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi, mai ales după-amiaza vor fi averse, descărcări electrice şi

Andrei Cristea a fost și este dorit de U Craiova să întărească atacul echipei care n-a reușit niciun gol în primele două partide oficiale de după vacanță. Fostul golgeter al Ligii 1 din 2010, cel mai bun marcator în activitate