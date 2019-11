Atac la MTS! Mesajul lui Marius Copil pe Facebook: ”Suntem în ceasul al 12-lea!” 05.11.2019

05.11.2019 Atac la MTS! Mesajul lui Marius Copil pe Facebook: ”Suntem în ceasul al 12-lea!” Marius Copil este în asentiment cu Simona Halep și Sorana Cârstea, care au sărit în apărarea lui Ion Țiriac, președintele FRT, după ce acesta a fost contestat. Copil a lovit și în MTS, for care nu sprijină Federația. Ion Țiriac a fost



Atac la MTS! Mesajul lui Marius Copil pe Facebook: ”Suntem în ceasul al 12-lea!”

Marius Copil este în asentiment cu Simona Halep și Sorana Cârstea, care au sărit în apărarea lui Ion Țiriac, președintele FRT, după ce acesta a fost contestat. Copil a lovit și în MTS, for care nu sprijină Federația. Ion Țiriac a fost ales, în iunie, anul acesta, președinte al Federației Române de Tenis, cu 32 de […] The post Atac la MTS! Mesajul lui Marius Copil pe Facebook: ”Suntem în ceasul al 12-lea!” appeared first on Cancan.ro.

Atac la MTS! Mesajul lui Marius Copil pe Facebook: ”Suntem în ceasul al 12-lea!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Papa Francisc a vizitat recent Loreto și creștinii catolici au dat năvală, ca de obicei. Papa Francisc a încercat din răsputeri să evite ca toți credincioșii care s-au perindat prin fața lui să-i pupe inelul. Papa Francisc își trăgea mâna

Dan Lupaşcu, avocatul fostului ministru Gabriel Oprea, afirmă că decizia de marţi a Curţii de Apel București, care a stabilit că DNA avea competența de a efectua ancheta în dosarul morţii poliţistului Bogdan Gigina, nu schimbă fondul

Deşi multă lume crede că ștevia sau dragaveiul sunt două denumiri ale aceleeași plante, acestea sunt de fapt diferite, deși fac parte din aceeași familie. Citește mai

SRI a aniversat 29 de ani de la înfiinţare. Au fost prezenți preşedintele Klaus Iohannis şi membrii Comisiei de control parlamentar. Citește mai

Disputa în instanţă durează de cinci ani, timp în care s-au stopat toate investiţiile începute în staţiunea numită cândva Perla

Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, vorbeşte, de la ora 14.00, la Adevărul, despre pregătirea campaniei electorale de către liberali, obiectivele acestora şi ce şanse are PNL să ajungă la guvernare înainte de

Actorul şi cântăreţul Tudor Chirilă (44 de ani) a fost implicat într-o altercaţie în zona centrală a Capitalei, potrivit agenţiei News.ro. Bărbatul cu care a avut disputa şi pe care îl cunoştea de mai mult timp a solicitat intervenţia

O grupare specializată în proxenetism, trafic de droguri şi spălărare banilor a fost anihilată de poliţiştii ialomiţeni, sub coorodnarea procurorilor DIICOT, împreună cu Metropolitan Police Service şi Crown Prosecution Service din Regatul

Cunoscut ca unul dintre cei mai temperamentali jucători din circuitul ATP, australianul Nick Kyrgios, 23 de ani, a călcat încă o dată pe

Mai multe magazine alimentare din Deva au comercializat produse expirate, conform rezultatelor unui control efectuat de poliţiştii

Se estimează că una din zece românce este afectată de endometrioză. Stabilirea unui astfel de diagnostic durează uneori ani de zile. La Bucureşti, a fost deschis astăzi un nou centru multidisciplinar de diagnosticare şi tratare a bolii numite

Internaţionalul chinez Wei Shihao a fost suspendat o lună de către clubul său, Guangzhou Evergrande, în urma unui fault extrem de dur comis de atacant în timpul unui meci al echipei naţionale, informează agenţia EFE, citată de

Să fie posibil să îţi detoxifici organismul şi să slăbeşti (totodată) în timp ce dormi? Deşi pare o utopie, s-a demonstrat ştiinţific că acest lucru este posibil. Dr. Caroline Apovian, specialist în nutriţie şi tratatrea obezităţii de

Premierul Viorica Dăncilă a făcut un nou dezacord marţi noaptea, într-o intervenţie telefonică la România TV. Aceasta a declarat că întâlnirile sale din cadrul Conferinţei AIPAC din SUA „a repus” România pe

Reţeaua de telefonie mobilă a Orange România întâmpină probleme, miercuri după-amiază, potrivit mesajelor lăsate de utilizatori pe pagina de facebook a operatorului

Preşedintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderul liberalilor, Ludovic Orban. Potrivit unor surse politice, în cadrul întrevederii cei doi au discutat despre teme

Papa Francisc va efectua o vizită apostolică în Mozambic, Madagascar şi Mauritius în perioada 4 - 10 septembrie, potrivit unui comunicat difuzat miercuri de Vatican, citat de EFE şi AFP. Potrivit

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Târgu Jiu, referitor la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU), că atunci când un spital are un grad de ocupare de 50%, ceva este în neregulă,

„Dacă în România un curier câştigă 3.000 de lei net (640 de euro) cu bonusuri incluse, în Germania salariul ajunge la 2.000 de

Jurnalistul brazilian Rafael Henzel, unul dintre cei 6 supraviețuitori ai accidentului aviatic în care echipa Chapecoense a fost implicată la finalul 2016, a murit la vârsta de 45 de ani. Conform 101greatgoals.com, acesta a suferit un