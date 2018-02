ATAC ARMAT ÎN ITALIA, în apropierea Capitalei. Primarul a generat STAREA DE ALERTĂ. Atacatorul este liber! 04.02.2018

04.02.2018 ATAC ARMAT ÎN ITALIA, în apropierea Capitalei. Primarul a generat STAREA DE ALERTĂ. Atacatorul este liber! Incident armat în orașul italian Macerata, unde un bărbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africană, au fost rănite. Atacul armat pare să fie unul motivat rasial, relatează



ATAC ARMAT ÎN ITALIA, în apropierea Capitalei. Primarul a generat STAREA DE ALERTĂ. Atacatorul este liber!

Incident armat în orașul italian Macerata, unde un bărbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africană, au fost rănite. Atacul armat pare să fie unul motivat rasial, relatează Reuters.

ATAC ARMAT ÎN ITALIA, în apropierea Capitalei. Primarul a generat STAREA DE ALERTĂ. Atacatorul este liber!

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit duminică seară, în cadrul celei de a 75-a ediţie a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria dramă şi a

Frances McDormand a primit duminică seară, în cadrul celei de a 75-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cea mai bună actriţă într-o dramă. Rolul unei mame care se luptă cu

Capitala rămâne fără apă în Dâmboviţa. Pentru zece zile, bucureştenii trebuie să suporte mirosul de nămol şi peisajul dezolant din centrul Capitalei, timp în care canalul

Globurile de Aur 2018! Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" şi miniserialul de televiziune "Big Little Lies" au dominat, duminică seară, ceremonia de decernare a Globurilor

O echipa de cercetatori in frunte cu Maurice Ohayon, de la Stanford University si care se ocupa de problemele somnului, au venit cu noi detalii legate de durerile de cap resimtite in cursul diminetilor. Pana

Nacho Novo, fost fotbalist spaniol, a suferit un atac de cord în timpul unui meci demonstrativ disputat, duminică, în Germania, la

Ascensiunea spectaculoasă a jucătoarei de tenis de 29 de ani din România nu a rămas neobservată. Mihaela Buzărnescu este eroina unui material WTA, dar a ajuns şi în paginile de sport din

Un accident rutier s-a produs în dimineaţa zilei de luni, 8 ianuarie, în localitatea Valu lui Traian, pe sensul de mers către

Cea mai mare licitaţie demarată în Alba, în 2017, din punct de vedere a valoarii estimate a fost anulată. Consiliul Judeţean a decis să anuleze procedura de 23 de milioane de euro privind concesionarea instalaţiilor construite prin proiectul

Nadia Comăneci a asistat aseară la cea de-a 75-a ediţie a Globurilor de Aur, o gală care a fost marcată de protestul actorilor împotriva inegalităţii de gen şi a comportamentului

Imobilul în care îşi vor desfăşura activitatea angajaţii administraţiei locale din zona de munte va fi inaugurat în

Hyundai şi Aurora, lider pe piaţă tehnologiei de vehicule autonome, au încheiat un parteneriat strategic pentru a lansă, până în anul 2021, modele cu sisteme de conducere

Pompierii brăileni au intervenit cu opt autospeciale pentru a stinge flăcările care s-au propagat rapid de la o casă la alta. Sute de metri pătraţi de acoperiş şi bunurile dintr-o cameră de locuit au fost mistuite

Într-o seară, într-o sală cu aproape 30 de elevi de clasa a V-a, discuţia cu psihologul a deviat de la agresiunea fizică la ceea ce înseamnă respectul pentru corp, intimitate, agresiune sexuală şi pedofilie. La început, unii dintre copii au

Un abdomen frumos, lucrat, ferm se face în primul rând în bucătărie, alegând cu grijă alimentele. De asemenea este necesar să lucrezi partea musculară

Producătorul auto american Ford Motor intenţionează să lanseze în această primăvară o versiune diesel a celui mai bine vândut model, camioneta F-150, pentru a

Doi tineri au dat buzna, noaptea trecută, peste o femeie în vârstă de 90 de ani, pe care au rupt-o în bătaie. Grozăvia s-a întâmplat în comuna Victoria din

Dinamo are buget de transferuri 0 pentru această iarnă, Ionuț Negoiță refuzând în totalitate să se mai implice financiar la formația pe care promitea să o readucă în lupta pentru titlu. Emil Mierlă, caricaturistul GSP, a

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Brazilianul Philippe Coutinho, 25 de ani, a fost prezent ieri la Camp Nou, după ce Barcelona l-a cumpărat de la Liverpool pentru 160 de milioane de euro. Mijlocașul s-a pozat în echipamentul Barcelonei și a făcut primele declarații după