Atac armat în Florida! Mai multe persoane au fost ucise 27.08.2018

Mai multe persoane au murit, duminică, în urma unui atac armat comis în timpul unui turneu de jocuri desfășurat într-un complex din orașul Jacksonville, aflat în statul american Florida, au anunțat autoritățile, relatează site-ul postului BBC. Departamentul de poliție din Jacksonville au anunțat pe Twitter că mai multe persoane sunt rănite și au încurajat oamenii […] The post Atac armat în Florida! Mai multe persoane au fost ucise appeared first on Cancan.ro.

