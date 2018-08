Atac armat in Canada! Cel putin patru persoane au fost ucise 10.08.2018

Cel puţin patru persoane au fost ucise într-un incident armat produs vineri în orăşelul canadian Fredericton, anunţă surse din cadrul serviciilor de securitate regionale. Atacul armat a avut loc la ora locală 7.30 (13.30, ora României) în zona Brookside Drive din orăşelul Fredericton, situat în provincia New Brunswick (estul Canadei). „Membrii publicului sunt rugaţi să […] The post Atac armat in Canada! Cel putin patru persoane au fost ucise appeared first on Cancan.ro.

