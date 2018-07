Astra Giurgiu- FCSB, astăzi ora 21:00! 21.07.2018

21.07.2018 Astra Giurgiu- FCSB, astăzi ora 21:00! FCSB va debuta astăzi în noul szon competițional la Giurgiu cu Astra. Duelul de la ora 21:00 care va fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look va consemna și debutul pe banca tehnică ca antrenor în Liga I a lui Marius



Astra Giurgiu- FCSB, astăzi ora 21:00!

FCSB va debuta astăzi în noul szon competițional la Giurgiu cu Astra. Duelul de la ora 21:00 care va fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look va consemna și debutul pe banca tehnică ca antrenor în Liga I a lui Marius Măldărășanu. De partea ceealaltă, roș-albaștrii vin după cea mai modestă

