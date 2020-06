ASTRA - FCSB. Pierdere importantă pentru Bogdan Vintilă! S-a accidentat încă un titular 29.06.2020

29.06.2020 ASTRA - FCSB. Pierdere importantă pentru Bogdan Vintilă! S-a accidentat încă un titular Alexandru Pantea (16 ani), fotbalistul care a fost folosit pe postul de fundaș stânga în ultimele două jocuri ale lui FCSB, s-a accidentat și are șanse mici să evolueze împotriva Astrei Giurgiu. Astra și FCSB se întâlnesc luni, 29 iunie, de la



ASTRA - FCSB. Pierdere importantă pentru Bogdan Vintilă! S-a accidentat încă un titular

Alexandru Pantea (16 ani), fotbalistul care a fost folosit pe postul de fundaș stânga în ultimele două jocuri ale lui FCSB, s-a accidentat și are șanse mici să evolueze împotriva Astrei Giurgiu. Astra și FCSB se întâlnesc luni, 29 iunie, de la ora 20:00, în etapa #5 din play-off-ul Ligii 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

ASTRA - FCSB. Pierdere importantă pentru Bogdan Vintilă! S-a accidentat încă un titular

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Steliano Filip (25 de ani) este soluția găsită de Gică Hagi pentru înlocuirea fundașului stânga olandez Bradley de Nooijer. Bradley de Nooijer este unul dintre cei mai curtați fotbaliști ai Viitorului. O eventuală plecare nu îl

O adolescentă de 16 ani, rănită după ce vineri seară a căzut de la etajul trei al unui bloc din localitatea Mihail Kogălniceanu, a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa,

Un şofer a sfârşit, tragic, pe Autostrada 4, în timp ce ajuta un conducător auto care rămăsese în pană. Omul a fost lovit de un autpbuz al cărui şofer a părăsit locul

Se pare că Liviu Dragnea încearcă să-și ușureze „șederea” de la Penitenciarul Rahova. Acesta ar fi cerut să lucreze la popota

Circulaţia rutieră pe DN 17, în localitatea bistriţeană Josenii Bârgăului, a fost afectată sâmbătă, în jurul orei 11,00, după ce un stâlp de electricitate a fost lovit de un autoturism şi s-a înclinat,

Directorii vin și pleacă, problemele rămân. De la această zicală nu face excepție nici Aeroportul Otopeni. La două luni de când conducerea a fost schimbată, neregulile sunt în acelaşi stadiu, adică nerezolvate.

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, în ediţia cu numărul XXVI, are nu mai puţin de 3300 de artişti, invitaţi în cele 75 de spaţii de joc din

Româncele Monica Niculescu/Gabriela Ruse au fost învinse de Desirae Krawczyk (SUA)/Giuliana Olmos (Mexic), 6-1, 6-4, sâmbătă, în semifinalele probei de dublu a turneului WTA de la Nottingham (Anglia), dotat

Oana Roman și Marius Elisei au avut o căsnicie presărată cu momente frumoase, dar și cu momente dificile. Astăzi, cei doi au trecut peste toate obstacolele și au sărbătorit cinci ani de când au spus “DA” în fața lui Dumnezeu

Medicina chinezească: pune ceapă în şosete. Chinezii au descoperit încă din antichitate că la picioare există terminaţii nervoase care sunt în strânsă legătură cu organele interne şi mai departe cu

Tricoul celui considerat cel mai mare jucător de baseball al tuturor timpurilor, Babe Ruth a fost vândut la o licitaţie publică din New York pentru o sumă fără

Bucureştenii au la dispoziţie un nou spaţiu verde cu bănci solare şi wifi gratuit în Grădina Botanică "Dimitrie Brândză" din Capitală, printr-un proiect realizat de Fundaţia Telekom Romania în parteneriat cu Asociaţia Team

Cristina Neagu, desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, se relaxează într-o vacanţă exotică, pregătind revenirea pe

Surpriză la Antena 1! Șefii cunoscutului post de televiziune au făcut anunțul oficial în legătură cu emisiunea prezentată de Radu Vâlcan. Fanii show-ului “Insula Iubirii” vor fi surprinși de situațiile noi apărute în timpul filmărilor

Victor Ciutacu a răbufnit după ce a auzit că sunt lideri PSD căre zic că ar vrea să-l viziteze pe Dragnea dar că este imposibil în acest

Cei 29 de ani de economie de piaţă ne-au adus o creştere evidentă a vânzărilor la exterior, dar şi o explozie la capitolul cumpărări, astfel că de la un “plus” mic am ajuns la un “minus” uriaş.

Pentru Anamaria Prodan luxul a devenit deja o ”religie”! Nu trece aproape nicio zi fără să vedem ce obiecte scumpe și extravagante au intrat în colecția ei. Cel mai recent: un Ferarri care valorează 300.000 de euro! Anamaria Prodan adora

Vântul puternic a doborât mai mulţi copaci în Târgovişte. Unii au căzut pe maşini, iar alţii au rupt firele de înaltă

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni seara, o avertizare tip nowcasting cod portocaliu de furtună, valabil până la ora 21:00. În Capitală se vor semnala averse ce vor cumula 20 - 30 l/mp, intensificări puternice ale vântului,

Horoscop 11 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 11 iunie 2019 - Berbec Ai putea ajunge la o înțelegere cu partenerul de cuplu, într-o problemă delicată, poate chiar una dintre sursele permanente de conflict. Horoscop 11