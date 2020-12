Asociatia Energia Inteligenta: Top 3 furnizori de energie electrică pentru fiecare regiune 30.12.2020

30.12.2020 Asociatia Energia Inteligenta: Top 3 furnizori de energie electrică pentru fiecare regiune Avand in vedere ca in ultimele ore comparatorul de pret al ANRE nu a functionat Asociatia Energia Inteligenta pentru a veni in intampinarea consumatorilor de energie electrica a realizat calcularea pretului



Asociatia Energia Inteligenta: Top 3 furnizori de energie electrică pentru fiecare regiune

Avand in vedere ca in ultimele ore comparatorul de pret al ANRE nu a functionat Asociatia Energia Inteligenta pentru a veni in intampinarea consumatorilor de energie electrica a realizat calcularea pretului final...

Asociatia Energia Inteligenta: Top 3 furnizori de energie electrică pentru fiecare regiune

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Vânzările de medicamente pentru sistemul respirator au crescut cu aproape 10% în volum în perioada octombrie 2018 – septembrie

O analiză realizată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), pe autoturismele cu poliţe de răspundere civilă auto (RCA) a scos în evidenţă tendinţa producătorilor auto de a scădea capacitatea cilindrică a maşinilor, în

Temutul interlop Bebino, care a fost, recent, ”tranșat” de nepotul celebrului Napoleon, a fost și protagonistul unui incident violent care s-a petrecut pe litoral. „King Kong” din Berceni l-ar fi agresat pe un renumit afacerist din

Autorităţile japoneze au stabilit că fostul preşedinte al Nissan Motor, Carlos Ghosn, a fost ajutat de doi americani să fugă din Japonia, arată presa niponă preluată de

Producătorul de componente auto Yazaki România, subsidiara locală a concernului japonez Yazaki, are disponibile în prezent 200 de locuri de muncă, atât pentru confecţioneri cablaje auto (100), cât şi pentru muncitori necalificaţi la asamblarea,

Reprezentanţii USR anunţă că susţin orice demers politic care va avea ca finalitate eliminarea pensiilor speciale. ''Fie că va fi vorba de adoptarea unui proiect de lege în sesiune extraordinară, cum

Liderii PSD au decis în ședința Comitetului Executiv de marți să depună o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Orban. Social-democrații au decis ca moțiunea de cenzură să fie depusă

Reţeaua mobilă şi de date Orange întâmpină probleme de funcţionare, marţi seară, în mai multe zone din România. Reprezentanţii Orange au anunţat prin intermediul unei postări pe Facebook că „unii dintre clienţi întâmpină

Parlamentul European este mai tânăr, mai divers şi mai divizat ca niciodată şi este de aşteptat ca mulţi eurodeputaţi să aibă un rol major în subiecte precum schimbările climatice, inteligenţa

Premierul Ludovic Orban va merge, marţi, la ora 14.00, la Palatul Cotroceni, pentru o nouă discuţie cu şeful statului despre alegerile anticipate şi cum pot fi declanşate. La întâlnire participă şi ministrul Fondurilor Europene, astfel că este

Sponsorul pe care CFR e aproape să-l atragă e conectat la societatea americană pe care o conduce faimosul Elon Musk. EVA e numele companiei care ar urma să-i achite campioanei României 16 milioane de euro în următorii doi ani. Gazeta a scris

TESLA. Electric Visionary Aircraft, parte din grupul TESLA, companie care negociază cu CFR Cluj, ar vrea să deschidă o fabrică în oraș! Electric Visionary Aircraft e o companie de top, conectată la gigantul Tesla. Le Lann, acționarul minoritar

Moise Guran, realizatorul emisiunii „Romania In Direct” de la Radio Europa FM, renunţă definitiv la jurnalism pentru a se implica în politică, anunţul fiind făcut în direct, printr-un mesaj adresat ascultătorilor emisiunii sale. Prezentăm

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a intrat în posesia filmării în care Bebino, șeful Clanului Sportivilor din zona Berceni, este ”executat” de Cezar Petcu, zis Joe, un interlop dintr-o altă grupare, și o prezintă, în exclusivitate. În

Un deputat de la Moscova este convins că vremea neobişnuit de caldă din această iarnă în Rusia nu este o simplă întâmplare, ci o consecinţă a unui atac cu „arma climatică“ venit din partea Statelor Unite, transmite RIA Novosti, o agenţie

Lungimea totală a obiectivului este de 23,413 kilometri şi cuprinde două secţiuni: drumul principal Brăila - Jijila, cu o lungime 19,095 kilometri şi drumul de legatură cu DN22 Smârdan - Măcin, în lungime de 4,328

După revenirea lui Seto Takayuki (33 de ani), un adevărat simbol al echipei Astra Giurgiu, gruparea condusă de Dani Coman este pregătită să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor. Kehinde Fatai este atacantul de 29 de ani care va

Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) și-a aflat în această dimineață adversara din primul tur și tabloul complet de la Australian Open. Românca o va întâlni pe Jennifer Brady, 49 WTA, din SUA. Meciul va avea loc marți, la o oră ce va fi anunțată

Sultanul Omanului, Qaboos bin Said al-Said, a decedat vineri seara la vârsta de 79 de ani, au anunţat sâmbătă media oficiale din Oman, fiind declarate trei zile de doliu naţional, transmite

Berbec Te afli într-un conflict între carieră şi obligaţiile de casă, iar dacă gestionezi totul cu calm, rezultatele pozitive vor apărea rapid. Cu toate acestea, astăzi tinzi să fii mai vulcanic decât