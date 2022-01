Asiana Peng a împlinit 22 de ani. Ce cadou i-a făcut iubitul ei, Luca Regheampf | FOTO 22.01.2022

22.01.2022 Asiana Peng a împlinit 22 de ani. Ce cadou i-a făcut iubitul ei, Luca Regheampf | FOTO Luca Reghecampf și Asiana Peng formează un cuplu de mai multe luni. 21 ianuarie a fost o zi specială pentru amândoi. Fosta concurentă de la “Survivor România” și-a aniversat ziua de naștere, iar fiul antrenorului […] The post Asiana



Asiana Peng a împlinit 22 de ani. Ce cadou i-a făcut iubitul ei, Luca Regheampf | FOTO

Luca Reghecampf și Asiana Peng formează un cuplu de mai multe luni. 21 ianuarie a fost o zi specială pentru amândoi. Fosta concurentă de la “Survivor România” și-a aniversat ziua de naștere, iar fiul antrenorului […] The post Asiana Peng a împlinit 22 de ani. Ce cadou i-a făcut iubitul ei, Luca Regheampf | FOTO appeared first on Cancan.

Asiana Peng a împlinit 22 de ani. Ce cadou i-a făcut iubitul ei, Luca Regheampf | FOTO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Aproximativ 76% dintre directorii generali estimează o îmbunătăţire a evoluţiei Produsului Intern Brut (PIB) global în 2021, la un an de la declanşarea pandemiei COVID-19, arată datele celei de-a 24-a ediţii a raportului PwC CEO

Horoscop 12 martie Berbec Iei o pauză de la muncă. Astfel, ziua de azi este despre tine. Te bucuri de timp de calitate petrecut în compania propriei persoane și chiar reușești să-ți pui ordine

Kylian Mbappe (22 de ani), autorul a 4 goluri în dubla Barcelona - PSG din optimile de finală ale Ligii Campionilor, i-a entuziasmat pe fanii echipei din Paris cu o postare făcută joi. Tânărul star al parizienilor a atras toate privirile în cele

Dacă îţi faci planuri pentru viitoarele vacanţe şi ai rămas în pană de idei, că o companie californiană a anunţat că se va deschide în anii următori primul hotel din spaţiu. Vizitatorii vor fi răsfăţaţi cu preparate spaţiale şi vor

Prin prisma evoluţiei indicelui principal BET, bursa de la Bucureşti mai are nevoie de doar 1% pentru a sparge recordul istoric de 10.814 puncte din 24 iulie 2007, arată datele agregate de ZF din platforma

Alte 1.753 de cazuri noi de infectare cu SARS-COV-2 au fost confirmate ieri în Republica Moldova, după procesarea a 4.464 de teste. Astfel, numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 a ajuns la 198.228 în această țară. Potrivit Ministerului

Germania este în alertă după ce din ce în ce mai multe persoane se îmbolnăvesc de la o zi la alta. Au fost raportate peste 14.000 de noi contaminări COVID-19 în ultimele 24 de ore, astfel că bilanțul total a depășit 2,5 milioane de cazuri,

O pisică sălbatică a fost surprinsă de camerele de monitorizare ale Romsilva pe când traversa un mic pârâu într-o pădure din Parcul Natural

Vali, un tânăr de 18 ani, a crescut într-o casă de copii, dar asta nu l-a împiedicat să îşi urmeze visul şi să devină instructor de dansuri greceşti. Pasiunea pentru dans a manifestat-o încă din

Cea de-a 27-a rundă a Ligii 1, care a debutat ieir cu duelul Gaz Metan – Universitatea, scor 0-2, programează astăzi trei partide. De la ora 12:00 va avea loc Academica Clinceni – FC Voluntari, […] The post Zi de fotbal în Liga 1 »

Salvamontiştii din Dâmboviţa el atrag atenţai turiştilor pasionaţi de drumeţii pe munte că în Bucegi este risc ridicat de

Mijlocașul Octavian Popescu (19 ani) a jucat impresionant la primele lui apariții în Liga 1, apoi randamentul său a scăzut. A rămas cu un gol în 21 de partide și de șase meciuri nu a mai realizat nimic important pentru FCSB.

Bucureşti-Ilfov a înregistrat la finalul anului 2020 un sold al depozitelor companiilor şi populaţiei, în lei şi valută, de 109,4 mld. lei, cu 15,2% mai mult faţă de 2019, potrivit datelor

După meciul cu CFR Cluj, de vineri, 19 martie, FCSB nu va mai putea juca pe Arena Națională, gazonul urmând a fi protejat pentru meciurile de la Campionatul European. Deși FCSB s-a interesat, prin Valeriu Argăseală, de posibilitatea de a juca la

Suporterii steliști și-au aplaudat favoriții în momentul în care aceștia au ajuns la

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că, prin vopsirea realităţii, lipsa de îngrijorare faţă de ceea ce se întâmplă în ţară, transformarea vieţii din România într-un adevărat rai, premierul Florin Cîţu

Google, Netflix, Amazon, eBay şi Ikea sunt cele mai căutate branduri de consum după căutările pe internet ale utilizatorilor. Datele arată că în România câştigător e Netflix, pe când în ţările nordice Ikea e la mare căutare, iar Amazon

De aproape 5 ani, Alexia Eram formează un cuplu cu Mario Fresh, iar fanii lor se tot întreabă când anume au de gând să facă pasul cel mare. Deși are numai 20 de ani, pe […] The post Fiica Andreei Esca vrea să facă pasul cel mare? Ce a

Un nou vaccin anti-coronavirus se dovedește eficient în urma testelor efectuate. Este vorba de o eficacitate de 89% pentru produsul fabricat de compania

AC Milan - Napoli se joacă azi, de la 21:45, în derby-ul rundei a 27-a din Serie A. Meciul va fi unul cu atât mai special pentru Gattuso, tehnicianul oaspeților venind din postura de adversar pe San Siro. AC Milan se află la șase puncte în spatele