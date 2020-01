Ascultaţi Happy New Year, bucuraţi-vă de Noul An, la TNB! 01.01.2020

01.01.2020 Ascultaţi Happy New Year, bucuraţi-vă de Noul An, la TNB! Vineri, 10 ianuarie, de la ora 19.30 la Sala Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti va avea loc un spectacol muzical grandios, Happy New Year, montare îngrijită de Emy Drăgoi, considerat cel mai bun acordeonist



Ascultaţi Happy New Year, bucuraţi-vă de Noul An, la TNB!

Vineri, 10 ianuarie, de la ora 19.30 la Sala Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti va avea loc un spectacol muzical grandios, Happy New Year, montare îngrijită de Emy Drăgoi, considerat cel mai bun acordeonist de...

Ascultaţi Happy New Year, bucuraţi-vă de Noul An, la TNB!

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Pasajul pietonal de la Obor se înnoiește de Paște: se montează de câteva zile șase scări rulante noi. Cele vechi erau de 10 ani în funcțiune și se defectau tot mai des. Atinseseră deja durata

Primăria Capitalei a lansat în testare primele patru aplicaţii pentru smartphone: infoSTB, Parking Bucureşti, Social alert Bucureşti, Trafic alert Bucureşti, dedicate serviciilor de transport, parcărilor

Vicepremierul populist al Italiei, Matteo Salvini, a cerut castrarea chimică pentru trei bărbați care s-au filmat în timp ce violau o turistă americană de 19 ani în Catania. Liderul extremei drepte din

Subsidiara grupului sud-coreean Samsung, liderul global al industriei de smart­phone-uri, are o cotă în creştere pe segmentul premium al pieţei din România, porţiune din piaţă care va ajunge în acest an aproape de o cotă de 50% din

O femeie de 47 de ani, din localitatea Mureșenii Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, a fost la un pas să ardă de vie, după ce iubitul ei a dat foc la casă, în miez de noapte. Individul de 48 de ani a încercat să fugă, dar a fost prins de

Jucăriile din cauciuc, răţuştele, broscuţele din cauciuc sunt nelipsite din baia familiilor care au copii. Însă, te-ai întrebat vreodată cît de sigure sunt acele jucării? Citește mai

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, şi-a incitat din nou admiratorii. Citește mai

Scandal în PSD înainte de europarlamentare. Antipatiile din interiorul partidului ies la iveală în precampanie. Potrivit jurnaliștilor de la comisarul. Citește mai

Manuela Dobre, directorul de îngrijiri medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti (SJU), este încă în funcţie, deşi ministrului Sănătăţii Sorina Pintea a cerut să fie demisă. Decizia a fost luată în noaptea de vineri spre

Ultimul judeţ din nord-vestul ţării care nu dispunea de un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, Sălajul a fost dotat astăzi cu o astfel de unitate. Ambulanţa, una la mâna a doua, va avea la bord un medic de urgenţă sau un rezident în

PSD susţine, într-un mesaj publicat pe Facebook, faptul că este partidul care a majorat alocaţiile copiilor de la 84 la 150 de lei, deşi propunerea a fost făcută de PNL şi adoptată cu votul parlamentarilor din opoziţie, iar Liviu Dragnea şi

Deputatul USR Claudiu Năsui i-a cerut luni demisia ministrului de Finanţe Eugen Teodorovici, pe care l-a acuzat că a falsificat datele privind deficitul bugetar pentru anul 2018 prin faptul că Guvernul a amânat timp de mai multe luni să ramburseze

Circa 4.000 de locuinţe din municipiul Deva au rămas luni fără apă caldă şi căldură, pentru 24 de ore, în urma unor avarii la magistrala de energie

Numai serviciile de pază a celor trei mine de cărbune rămase în Valea Jiului sunt estimate la peste opt milioane de lei, potrivit anunţurilor de achiziţii publicate zilele trecute de Complexul Energetic

De peste 40 de ani, caricaturistul sucevean Mihai Pânzaru – PIM transpune pe hârtie, cu ajutorul martorilor, chipurile celor mai de temut criminali şi violatori pe care i-a avut Suceava. Maestrul este un vechi colaborator al Inspectoratului

Poliţia Română, prin structurile rutiere, a demarat acţiunea SPEED, destinată impunerii respectării regimului legal de

Comisia Europeană a fost reclamată de către liderul social-democraţilor din România pentru încălcarea principiului bunei administrări, prin refuzul de a ancheta o investigaţie a Oficiului European de Luptă

Folosirea tehnologiilor moderne la şcoală, mai ales în predare, reprezintă o soluţie firească atunci când vine vorba de educaţie, datorită faptului că majoritatea copiilor din ziua de astăzi învaţă

Horoscop zilnic Berbec. Lumea largă e atracţia numărul unu de azi, deci petrece cât mai mult timp printre oameni, chiar şi printre necunoscuţi. E o reală bucurie pentru tine să conversezi, să legi

Două persoane au fost rănite luni după ce un autocamion TIR încărcat cu ciment s-a răsturnat pe DN 76 între localităţile Vălişoara şi Luncoiu de Jos, traficul rutier desfăşurându-se alternativ, pe