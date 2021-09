Armin Nicoară a izbucnit în lacrimi la TV! Ce l-a făcut pe artist să plângă 01.09.2021

Armin Nicoară a izbucnit în lacrimi la TV! Ce l-a făcut pe artist să plângă

Armin Nicoară a izbucnit în lacrimi la TV! Artistul și-a vizitat de curând socrii alături de viitoarea lui soție, Claudia Puican. Blondina nu şi-a ascuns niciodată trecutul şi nu a uitat de unde a plecat

Armin Nicoară a izbucnit în lacrimi la TV! Ce l-a făcut pe artist să plângă

Jorge Costa, noul antrenor al lui Gaz Metan, a decis să-l titularizeze în partida cu Hermannstadt (1-1) din etapa #6 a Ligii 1 pe Gabriel Valentin Plumbuitu (16 ani). Puștiul a devenit astfel primul jucător născut în 2004 care prinde minute în

Tenismena română, Simona Halep, principala favorită de la Roland Garros, recunoaște meritele adversarei sale, poloneza Iga Swiatek, cea care a eliminat-o din optimi. ''Ei îi revin toate

UTA - Academica Clinceni se înfruntă azi, de la 21:00, în etapa cu numărul 6 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Plus, Digi Sport și Telekom Sport. Vezi AICI rezultatele etapei #6 din Liga

În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate alte 1.591 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Bilanțul total al persoanelor care s-au infectat cu virusul ucigaș din China a ajuns astăzi, 5 octombrie, la 137.491. Potrivit ultimelor

Actorul și cascadorul Miron Murea a fost răpus de noul coronavirus. Colaboratorul lui Sergiu Nicolaescu, în vârstă de 77 de ani, a luptat la Revoluție la Baricada de la Intercontinental și-n

Pentru 25 din cele mai mari 100 de companii de construcţii din România după rezultatele afe-rent­e anului trecut, 2019 a adus creşteri ale ci­frelor de afa­ceri de două până la zece ori com­parativ cu anul

Aparitia internetului a avut un impact major asupra tuturor industriilor si domeniilor, insa industria jocurilor de noroc a vazut una dintre cele mai mari schimbari. Astfel, odata cu accesul utilizatorilor la

În acest moment, conform datelor oficiale, în judeţul Constanţa sunt 448 de persoane internate, infectate cu

Nici cramele, nici patronii de restaurante nu s-au grăbit să sărbătorească, ieri, Ziua naţională a gastronomiei şi a vinului românesc, care se ţine, conform legii, în prima duminică din luna

Liderul mondial Novak Djokovic (33 de ani) l-a învins pe rusul Karen Khachanov (24 de ani, 16 ATP), scor 6-4, 6-3, 6-3, și s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros 2020. Novak Djokovic a fost pus în dificultate pentru prima

O persoană a sunat, marți, la 112 și a sesizat existența unui bagaj suspect în curtea Ministerului Transporturilor, o echipă pirotehnică a SRI fiind în zonă pentru verificări. Prin apel la

Magistraţii au dispus arestarea preventivă a unui tânăr din Hunedoara, acuzat că a ucis în bătaie un bărbat. Cadavrul victimei a fost găsit

Valeriu Răchită (50 de ani), fost fundaș al Stelei, a dezvăluit că i l-a propus lui Gigi Becali (62), finanțatorul celor de la FCSB, pe Paulo Vinicius (36), fundaș central la CFR Cluj. Paulo Vinicius este una dintre piesele de bază ale

Perioada de început a pandemiei a adus un declin fără precedent al şofatului în SUA, milele parcurse cu maşina scăzând cu 41% din februarie până în aprilie, relatează

Evenimentul va fi transmis online din cauza epidemiei de coronavirus. De obicei, evenimentele de acest fel erau organizate cu participare fizică la sediul central al Apple din Cupertino, California, transmite

Producătorul de vopsele pentru construcţii Policolor-Orgachim, deţinut de două fon­duri de investiţii, a realizat în pri­mul semestru din 2020 vânzări de 31,2 milioane de euro, cu 3% mai mult faţă de primele şase luni ale anului trecut, dar

Seria atacurilor la adresa lui Cuza continuă! Ramona Olaru i-a transmis fostului ei iubit un alt mesaj cu subînțeles. Asistenta TV nu pare să fi trecut peste despărțire. Ramona, asistenta de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” și Cuza, de la

Este ultima săptămână din Super Tornada Milioanelor, cea mai mare serie de turnee din istoria de 20 de ani a 888poker. Duminică are loc evenimentul principal, cu premii garantate de un milion de dolari. Este, deci, ultima șansă de a intra în

Mai mulți consilieri de la Casa Albă și politicieni republicani, apropiați ai președintelui Donald Trump, au ieșit pozitivi la testul pentru COVID-19. Referitor la aceste infectări, dr. Anthony

Preşedintele Klaus Iohannis se arată împotriva unei amânări a alegerilor parlamentare, explicând că, potrivit Constituţiei, acestea nu pot fi amânate cu mai mult de trei luni şi că în această perioadă Parlamentul nu ar avea puteri depline.