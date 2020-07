Armata germană antrenează câini pentru a detecta persoanele infectate cu coronavirus 06.07.2020

06.07.2020 Armata germană antrenează câini pentru a detecta persoanele infectate cu coronavirus Armata germană antrenează câini pentru a detecta persoanele infectate cu coronavirus. Rata de succes a programului este de 80%. Mai mulți câini din armata germană vor lua parte la antrenamente speciale pentru a fi utili în pandemia de coronavirus,



Armata germană antrenează câini pentru a detecta persoanele infectate cu coronavirus

Armata germană antrenează câini pentru a detecta persoanele infectate cu coronavirus. Rata de succes a programului este de 80%. Mai mulți câini din armata germană vor lua parte la antrenamente speciale pentru a fi utili în pandemia de coronavirus, scrie Agerpres. Militarii colaborează cu Universitatea de Medicină și programul prevede pregătirea a 10 câini, din […] The post Armata germană antrenează câini pentru a detecta persoanele infectate cu coronavirus appeared first on Cancan.ro.

Armata germană antrenează câini pentru a detecta persoanele infectate cu coronavirus

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Zece persoane au fost rănite vineri după-amiază, în jurul orei 17.00, în localitatea Lehliu, pe DN3, după ce un microbuz s-a răsturnat în şant. Conform ISU Călăraşi, toate cele zece persoane, 9 pasageri şi şoferul microbuzului, sunt în

Vechile casete VHS cu filme Disney sunt o adevărată comoară acum, în condițiile în care filme pe cum Mica Sirenă sau Aladdin, pe casete VHS, sunt vândute pe eBay pentru suma de 14.000 de lire, transmite

Utilizarea tehnologiei de modelare 3D poate deter­mina reducerea costurilor de proiectare a unei clădiri cu până la 15%, a explicat Ştefan Constantinescu, preşedinte şi co­fondator al BIMTECH, în cadrul emisiunii de business ZF

Andreea Marin a colaborat cu Vladimir Plahotniuc, oligarhul care este acuzat că a vrut să pună mâna pe toate structurile statului din Republica Moldova. Vladimir Plahotniuc, unul dintre personajele controversate ale momentului în Republica Moldova,

Pentru prima dată în 2019, „Las Fierbinţi“ a fost depăşit în audienţe, pe targetul publicului tânăr, de o altă producţie a postului Pro TV, respectiv serialul thriller

Festivalul Mondial al Tineretului din august 1953, de la Bucureşti, a fost precedat de o perioadă de abstinenţă impusă populaţiei. O evocare de Dan

Mâncatul fructele, atunci când suntem invitaţi la o masă festivă, impune o anumită etichetă de care trebuie să ţinem cont pentru a nu deveni ridicoli. În cartea “Bunele maniere astăzi” există sfaturi, dar şi câteva capcane pe care

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a făcut o vizită inopinată, vineri, la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", pavilionul Zerlendi, în urma sesizărilor primite din partea unor pacienţi

Primăria Capitalei a reacţionat la criticile aduse după ce, în urma furtunii de pe 21 iunie, o schelă metalică s-a prăbuşit într-o zonă intens circulată şi doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie

CSU Craiova bifează cel mai important transfer al verii. Oltenii îl vor repatria pe fundașul stânga Bogdan Vătăjelu, 26 de ani, cel care aparținea de Sparta Praga. Aventura cehă a lui Vătăjelu a luat sfârșit. Deși Jablonec,

Horoscop 16 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 16 iunie 2019 - Berbec: S-ar putea să te surprindă numărul solicitărilor care vin de la cei din familie sau chiar de la muncă. Primul impuls ar fi să le respingi pe toate,

Narcis Daju, un jurnalist din Gorj, face o dezvăluire cutremurătoare despre tăticul adoptiv al Sorinei, fetița din Baia de Aramă care a fost luată cu forța de autorități de lângă familia care a

Au apărut noi imagini cu intervenţia brutală a autorităţilor care au luat-o pe Sorina, fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, din casa asistenţilor maternali. În imagini se poate vedea cu trage de aceasta şi nu se opreşe

Doi militari americani au ajuns la spital, în urma unui accident petrecut în judeţul Teleorman. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum o autoutilitară care iese de pe un drum secundar este lovită în plin de un alt

România se poate mândri cu un braşovean de 44 de ani, prezent la fiecare dintre cele nouă ediţii de până acum de la Red Bull X-Alps, cea mai brutală cursă de aventură şi anduranţă din

Clipe de groază pentru zece fraţi din Dăița, județul Giurgiu. Aceștia au rămas pe drumuri, după ce casa în care locuiau le-a ars în întregime. Asociaţia Civică a comunei Daia, din Giurgiu, a lansat un apel pentru ajutorarea acestei

Otilia Bilionera este în culmea fericirii. Vedeta în curând o să devină mireasă, însă nu a dorit să îi dezvăluie identitatea viitorului său soț. Cei doi îndrăgostiți doresc să își țină relația departe de lumina reflectoarelor. Chiar

O femeie din Botoșani a căzut într-o groapă extrem adâncă, de 3 metri, după ce s-a surpat porțiunea de drum pe care se afla. Citește mai

Naționala de tineret joacă, diseară (ora 22.00), un meci crucial cu Franța. Calificarea îi duce pe „tricolori” în semifi nale și la JO de la

CALCULE DE CALIFICARE SEMIFINALE EURO 2019 // Cu 24 de ore înainte de Franța U21 - România U21 (azi, ora 22:00, TVR 1 și TVR HD), elevii lui Mirel Rădoi au aflat toate variantele prin care se pot califica în semifinale.