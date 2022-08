Argint pentru Cătălin Chirilă la Mondialele din Canada! Astăzi luptă pentru încă o medalie 07.08.2022

Cătălin Chirilă (24 de ani), sportiv originar din Tulcea, a câștigat medalia de argint în proba de canoe simplu 500 de metri la Campionatele Mondiale de Canoe Sprint și Paracanoe din Halifax, Canada.



Cătălin Chirilă (24 de ani), sportiv originar din Tulcea, a câștigat medalia de argint în proba de canoe simplu 500 de metri la Campionatele Mondiale de Canoe Sprint și Paracanoe din Halifax, Canada. Rezultat excelent pentru Cătălin Chirilă la Halifax. Sportivul legitimat la CSA Steaua a fost al doilea cel mai rapid în finala de 500 metri simplu, cu un timp de 01:56.51 la finiș, cu 2.02 secunde sub brazilianul Isaquias Santos, multiplu campion mondial și olimpic. ...

