Arbitrul, bată-l vina! 30.08.2021

30.08.2021 Arbitrul, bată-l vina! După 6 etape, Rapid a primit primele goluri și a suferit cea dintâi înfrângere, 1-2 cu Universitatea Craiova pe Arena Națională. Condusă cu 1-0, formația din Bănie a înscris târziu, în minutele 83 și 90+1, dar succesul ei a părut meritat,



După 6 etape, Rapid a primit primele goluri și a suferit cea dintâi înfrângere, 1-2 cu Universitatea Craiova pe Arena Națională. Condusă cu 1-0, formația din Bănie a înscris târziu, în minutele 83 și 90+1, dar succesul ei a părut meritat, oricât au susținut fanii vișinii contrariul. Plecând de la eliminarea lui Belu, avertizat a doua oară încă în finalul reprizei 1, suporterii s-au grăbit să pună eșecul pe seama arbitrajului lui Radu Petrescu. Au exagerat. ...

Dispariţia celei mai longevive regine poate fi anunţată în orice moment, având în vedere vârsta înaintată a suveranei. Deşi britanicii nu concep viaţa fără regina lor iubită, au gândit un plan numit „The Bridge‟, care trebuie urmat pas

CS Universitatea Craiova a pierdut sâmbâtâ doi jucători, iar acum încearcă să facă transferuri ultima sută de metri. Cel mai nou nume pe lista oltenilor este Marko Dugandzic. După ce atacantul Elvir Koljic s-a accidentat grav în meciul cu Poli

CFR Cluj a fost repartizată în Grupa A a competiţiei de fotbal Europa League, alături de AS Roma, Young Boys Berna şi ŢSKA Sofia, în urma tragerii la sorţi efectuate vineri la Nyon, potrivit Agerpres. CFR Cluj, campioana României, s-a calificat

Adrian Petre (22 de ani, atacant) a fost împrumutat de FCSB la Cosenza, în Serie B, pentru acest sezon. Vezi AICI toate detaliile despre meciul FCSB - Dinamo Mutarea a fost anunțată de ambele formații pe rețelele de socializare: #oficial #Petre

Clint Eastwood, în vârstă de 90 de ani, pregăteşte un nou film, "Cry Macho", pe care îl va produce, regiza şi în care va juca, potrivit presei

Biroul Electoral Central a decis, vineri, să claseze cererile de renumărare și sesizările primite. Astfel de solicitări au fost depuse în urma alegerilor din sectorul 1 și din sectorul 5 al Capitalei. BEC

Meteorologii anunţă că vremea va continua să se încălzească, astfel încât valorile termice se vor situa cu mult peste mediile climatologice specifice datei în cea mai mare parte a țării. Sâmbătă, 3 octombrie, cerul va fi variabil și doar

Parcursul imaculat la Roland Garros al celei mai bune jucătoare de tenis a României a fost întrerupt brutal de Iga Swiatek, considerată un mare talent al tenisului

Retailerul online de fashion About You din Hamburg a reuşit ca într-un an să vândă în România peste 3 milioane de articole de îmbrăcăminte, încălţă­min­te şi accesorii în valoare de circa 100 milioane euro, con­form oficialilor

Simona Halep (2 WTA şi cap de serie numărul 1) a fost eliminată, duminică, de poloneza Iga Swiatek (54 WTA) în optimile de finală ale turneului de la Roland

Îmbătrânirea este inevitabilă. Cu toate acestea, nu vrem ca timpul să-și lase amprenta pe pielea noastră. Pete maronii, riduri, laba gâștii - aceste semne, care vin odată cu vârsta, pot fi contracarate

O femeie de 75 de ani din județul Vaslui a scăpat teafără după ce a stat mai bine de o oră într-o fântână adâncă de 15 metri și cu o adâncime a apei de peste 4 metri. Scoasă la suprafață de un echipaj de pompieri, femeia, conștientă

Georgina Rodriguez (26 de ani), partenera de viață a lui Cristiano Ronaldo (35 de ani), le-a propus copiilor săi să doneze jucăriile pe care nu le mai folosesc unora de vârsta lor care s-ar bucura să le primească, iar această soluţie le-a

Meteorologii prognozează că vremea va fi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 și 30 de grade Celsius. Luni, 5 octombrie 2020, valorile termice nu vor avea variații semnificative față de

Actorul și cascadorul Miron Murea a fost răpus de noul coronavirus. Colaboratorul lui Sergiu Nicolaescu, în vârstă de 77 de ani, a luptat la Revoluție la Baricada de la Intercontinental și-n

Pentru 25 din cele mai mari 100 de companii de construcţii din România după rezultatele afe-rent­e anului trecut, 2019 a adus creşteri ale ci­frelor de afa­ceri de două până la zece ori com­parativ cu anul

Raiffeisen a asistat în calitate de consultant financiar exclusiv al admi­nistra­torului procedurii de insolvenţă a Wirecard la vânzarea Wirecard Ro­mânia, procesator de plăţi cu poziţie de lider în România, către SIBS, furnizorul de

Ionela Prodan, cântăreața de muzică populară, s-a stins într-un aprilie ploios în urmă cu doi ani. Astăzi, artista care a în întreaga ei carieră a fost toată numai un zâmbet ar fi împlinit 73 de ani. CITEȘTE ȘI: DOI ANI DE LA MOARTEA

Dacă în ţară vorbim de creşterea alarmantă a numărului de bolnavi COVID, în judeţul Dâmboviţa, un spital care deserveşte 100.000 de oameni s-a redeschis pentru internările

O persoană a sunat, marți, la 112 și a sesizat existența unui bagaj suspect în curtea Ministerului Transporturilor, o echipă pirotehnică a SRI fiind în zonă pentru verificări. Prin apel la