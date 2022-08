Arafat, despre medicina de urgenţă: Dacă vrem să modificăm fără gândire, fără analiză, fără nimic, dărâmăm un sistem funcţional 02.08.2022

02.08.2022 Arafat, despre medicina de urgenţă: Dacă vrem să modificăm fără gândire, fără analiză, fără nimic, dărâmăm un sistem funcţional Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat marţi că dacă sistemul de medicină de urgenţă este modificat fără gândire şi fără analiză, atunci va fi făcut un singur lucru, şi anume dărâmarea unui



Arafat, despre medicina de urgenţă: Dacă vrem să modificăm fără gândire, fără analiză, fără nimic, dărâmăm un sistem funcţional

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat marţi că dacă sistemul de medicină de urgenţă este modificat fără gândire şi fără analiză, atunci va fi făcut un singur lucru, şi anume dărâmarea unui sistem funcţional, fără a şti ce construim în locul lui, menţionând că nu avem ce pune în locul acestui sistem.

Arafat, despre medicina de urgenţă: Dacă vrem să modificăm fără gândire, fără analiză, fără nimic, dărâmăm un sistem funcţional

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Marele actor Ion Caramitru a încetat din viață. Vestea tristă a fost confirmată în urmă cu doar câteva momente, relatează Realitatea

Conform unui nou studiu de spoecialitate, 36% dintre cei care au avut Covid-19 nu au în sânge anticorpi împotriva sindromului respirator acut sever cu coronavirus 2

Emma Răducanu, al cărei tată este român, a învins-o în finală, sâmbătă noaptea, pe Leylah Fernandez cu scorul 6-4, 6-3 și scrie istorie, câștigând US Open 2021. Britanica a ajuns astfel la 10 victorii la

Petre Emanoil Neagu, preşedintele Consiliului Judeţean din Buzău, a oferit detalii despre planurile buzoienilor cu privire la construirea unui stadion nou. Lucrurile nu se mișcă tocmai bine la Buzău pe plan sportiv. FC Buzău se află în Liga a

În cursul zilei de ieri, s-a desfășurat finala feminină de la US Open 2021: Emma Răducanu – Leylah Annie Fernandez. Ultimul act, unul ce a surprins toți iubitorii tenisului, a fost adjudecat de sportiva britanică […] The post US Open 2021:

Azi, elevii şi preşcolarii încep un nou an şcolar în condiţii de pandemie. Toţi cei 3 milioane de elevi au început cursurile în format

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) va anunța, la ora 13:00, câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore. Numărul celor depistați pozitiv a crescut alarmant în ultimele săptămâni, astfel că nu […] The post

Imediat după ce au preluat puterea la Kabul, talibanii au promis că vor fi toleranți și vor forma o administrație „deschisă tuturor”, sperând să obțină o recunoaștere internațională cât mai rapidă.

Farul și Academica Clinceni se întâlnesc luni într-un meci care contează pentru etapa 8 a Ligii 1. Partida va începe la ora 18:00 și va putea fi urmărită live pe GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport și Look

FCSB a spulberat-o pe Dinamo, scor 6-0, în derby-ul de pe Arena Națională. Confruntarea a avut parte și de incidente reprobabile și omiteri de aplicare a regulamentului. „Câini” vagabonzi: cronică de Remus Răureanu la derby Un insider GSP a

Polițiștii și jandarmii au înregistrat, sâmbătă, 20 de infracţiuni privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în a treia zi a festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca. Oamenii legii au dat peste 50 de

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de la bănci 431 mil. lei într-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2029, la o dobândă anuală de

Femeilor afgane nu ar trebui să li se permită să lucreze alături de bărbaţi, a declarat o personalitate de rang înalt din guvernul taliban pentru agenția Reuters. Implementarea unei astfel de poziţii le-ar interzice femeilor angajarea în

Un camion încărcat cu 100 de porci vii s-a răsturnat, duminică, în localitatea Bucea din județul Cluj. Nu au fost persoane rănite sau animale decedate, dar din camion a început să se scurgă compubistibil, astfel că pompierii au intervenit de

O echipă de oameni de ştiinţă a analizat rezultatele a peste 120 de studii în nutriţie şi au tras concluzii alarmante legate de celebra dieta ketogenică. Respectând cu stricteţe regulile curei, topeşti rapid kilogramele în plus, dar rişti

Industria României a crescut cu 14% (serie brută) în primele şapte luni din an comparativ cu perioada similară a anului trecut, susţinută de industria prelucrătoare, care a bifat un avans de 15,3% şi de producţia şi furnizarea de energie

Complexul Energetic Oltenia a început să funcționeze oficial în 2012, ca urmare a deciziei Guvernului de reorganizare a sectorului energetic, prin fuziunea Societății Nationale a Lignitului Oltenia si a celor trei companii producatoare de energie:

Traficul auto se desfăşoară dirijat pe DN2 E85, în afara localităţii Spătaru, pe sensul către Bucureşti, din cauza unui accident

Începând de astăzi, 14 septembrie, Orange România lansează Djia, noul asistent virtual capabil să ofere suport vocal în limba română

Un focar de COVID-19 a fost confirmat la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) "Mavromati" Botoşani, după ce şase cadre medicale şi trei pacienţi internaţi au fost confirmaţi pozitiv Este vorba de cinci