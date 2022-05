Aproape ireal! Infractorul român care a evadat în Austria, prins de o femeie 05.05.2022

05.05.2022 Aproape ireal! Infractorul român care a evadat în Austria, prins de o femeie Scenariu de film polițist, dar și de comedie! Un infractor român căutat ani la rând de sute de poliţişti austrieci, după ce a evadat dintr-o închisoare, a fost prins, zilele trecute, în Floreşti, lângă Cluj. […] The post Aproape ireal!



Aproape ireal! Infractorul român care a evadat în Austria, prins de o femeie

Scenariu de film polițist, dar și de comedie! Un infractor român căutat ani la rând de sute de poliţişti austrieci, după ce a evadat dintr-o închisoare, a fost prins, zilele trecute, în Floreşti, lângă Cluj. […] The post Aproape ireal! Infractorul român care a evadat în Austria, prins de o femeie appeared first on Cancan.

Aproape ireal! Infractorul român care a evadat în Austria, prins de o femeie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Calificările de la Wimbledon au adus rezultate dezamăgitoare pentru jucătorele din România. Doar Monica Niculescu speră la accederea pe tabloul principal. Monica Niculescu, 193 WTA, a trecut astăzi și de al doilea tur al calificărilor,

România are în acest moment, în depozite, aproximativ 35.000 de doze de ser anti-COVID produs de compania AstraZeneca în colaborare cu universitatea Oxford, ser care expiră la finalul lunii. Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu

Eric de Oliveira a reconstituit reușita lui Robert Lewandowski în meciul de ieri contra

În 2008, raportul dintre credite şi depozite era de 120%, acum raportul este de 68%, asta însemnând că băncile au ajuns să aibă prea mulţi

Jucătorii Craiovei au avut parte de un antrenament intens joi dimineață, în

O clădire de 12 etaje s-a prăbuşit parţial, miercuri noapte, în Surfside, Florida, lângă Miami Beach. În urma incidentului, o persoană a murit, iar alte 99 de persoane sunt date dispărute. Momentul în care clădirea s-a prăbușit a fost

Rămăşiţele fosilizate recuperate de arheologi într-un sit din Israel ar putea fi ale unui grup de oameni care a trăit în Levant acum mai bine de 100,000 de

Procesul de implementare al unui sistem de muncă agil presupune dezvoltarea unor echipe cross-funcţionale, formate din angajaţi din diferite zone ale unei organizaţii care colaborează pentru a atinge obiective comune, cu atenţie asupra experienţei

Lucrările de reabilitare a Centrului Istoric al Devei vor începe la începutul lunii iulie, cu întârziere faţă de termenul iniţial anunţat de

Metroul va avea program prelungit cu două ore pe toate magistralele luni, 28 iunie pentru a veni în sprijinul spectatorilor la meciul de fotbal dn cadrul optimilor de finală a Campionatului European

Zeci de suceveni, care au participat la ceremonia religioasă oficiată pe 24 iunie, de hramul Mănăstirii "Sf. Ioan cel Nou", din Suceava, au uitat de pandemie şi de cele sfinte şi s-au îmbulzit ca să prindă un pachet cu sarmale oferit de pomană,

Raluca Pascu a mers la primul eveniment în familie fără Pepe. Fosta soție a cântărețului a atras toate privirile cu ținuta ei. Nu a mers singură, ci însoțită de persoanele cele mai dragi din viața ei. Evenimentul recent la care vedeta a

Peste 25.00 de persoane au fost vaccinate și în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 25.728 de persoane

De la 1 iulie, persoanele asigurate beneficiază de noi servicii decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În anumite cazuri, crește numărul de consultații gratuite, potrivit unui comunicat al CNAS. Guvernul a aprobat sâmbătă, 26

Bancul zilei de sâmbătă surprinde o discuție amuzantă între o vânzătoare și un client cât se poate de ciudat. Enervată de gestul bărbatului, femeia se hotărăște să îi dea un sfat mai puțin obișnuit. Iată […] The post Bancul

Un inginer a semnalat ”pagube structurale majore” la placa de sub terasa piscinei, dar şi fisuri şi surpări în parcarea imobilului rezidenţial care s-a suprat joi în Florida, dezvăluie în ediţia de sâmbătă cotidianul The New York Times,

UPDATE: Autorul atacului comis în oraşul german Würzburg, soldat cu moartea a trei persoane, este un individ de origine somaleză, a anunţat vineri seară Poliţia germană. "În atacul comis de un somalez

În timp ce coordonatorii politicilor monetare din SUA şi zona euro dau asigurări peste asigurări că actualul val de creşteri de preţuri este ceva doar trecător, guvernul chinez nu stă să aştepte şi acţionează, chiar radical, contra

Sankt Petersburg, al doilea oraş ca mărime din Rusia, gazdă a unor meciuri de fotbal de la EURO 2020, a înregistrat sâmbătă cel mai mare bilanţ zilnic al deceselor cauzate de noul coronavirus în această

Câteva zeci de vaci au rămas blocate, duminică după-amiază, pe o insulă din satul Ploieștiori, județul Prahova, după creşterea nivelului râului Teleajen, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. După aproximativ patru