Aproape 1.800 de oameni au avut nevoie de ajutor medical luni, din cauza caniculei 26.07.2022

26.07.2022 Aproape 1.800 de oameni au avut nevoie de ajutor medical luni, din cauza caniculei Potrivit bilanțului transmis marți de IGSU, luni, în punctele de prim-ajutor amenajate la nivelul țării, 1.792 de persoane au avut nevoie de ajutor medical, dintre care 6 au fost transportate la spital pentru îngrijiri. De asemenea, pompierii au



Aproape 1.800 de oameni au avut nevoie de ajutor medical luni, din cauza caniculei

Potrivit bilanțului transmis marți de IGSU, luni, în punctele de prim-ajutor amenajate la nivelul țării, 1.792 de persoane au avut nevoie de ajutor medical, dintre care 6 au fost transportate la spital pentru îngrijiri. De asemenea, pompierii au intervenit la aproape 100 de incendii. Meteorologii au extins codurile de caniculă și pentru săptămâna aceasta și […]

Aproape 1.800 de oameni au avut nevoie de ajutor medical luni, din cauza caniculei

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Holde Agri Invest (simbol bursier HAI), companie românească care operează terenuri agricole, a raportat venituri de 14,9 milioane de lei în primul semestru din 2021, în creştere cu 193% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, după ce

De când s-a împăcat cu Marius Elisei, Oana Roman radiază de fericire. Vedeta este mai îndrăgostită ca niciodată de tatăl fetiței sale și i-a făcut o impresionantă declarație de dragoste. Când Oana Roman a anunțat divorțul de Marius

Spaniolul Carlos Alcaraz (18 ani) a devenit cel mai tânăr jucător de tenis din era Open care a ajuns în sferturile de finală ale turneului masculin de la Flushing Meadows, după ce l-a învins duminică noaptea

Concertele și evenimentele nu sunt singurele surse de venit ale artistei Anda Adam! Cântăreața s-a lansat într-o nouă ramură, chiar înainte de pandemie, care îi aduce un venit consistent. Ce afacere are Anda Adam? Este […] The post Ce

Președintele Uniunii Militarilor și Politistilor “Mihai Viteazul”, generalul Gabriel Oprea, a transmis un mesaj după moartea lui Ivan

Cererea de verificare a semnăturilor de pe moţiunea de cenzură USR PLUS-AUR nu a fost adoptată în Birourile Permanente Reunite, pentru că nu a avut votul majorității celor prezenți plus unul, spune

România este printre ultimele trei ţări din Uniunea Europenă la ponderea personalului din sistemul de îngrijire a copiilor în totalul angajaţilor, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de

Ludovic Orban critică gestul premierului de a se plânge Uniunii Europene și partenerilor NATO de criza coaliției. Reacția vine după ce consilierul premierului, Alexandru Muraru, a anunțat că informat oficial Comisia Europeană, SUA, Israel și

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe ca urmare a celor două m ari pierderi suferite, duminică, de români: Ivan Patzaichin şi Ion

Actorul Michael K. Williams, în vârstă de 54 de ani, vedetă a serialului HBO „The Wire”, a fost găsit fără răsuflare în apartamentul său din Brooklyn. Surse din poliţie au declarat pentru New York

Numărul de joburi disponibile pe piaţa muncii a crescut în perioada iunie-august 2021 cu 38% faţă de perioada similară a anului trecut, la aproape 103.000, şi cu 16% raportat la vara lui 2019, notează o analiză realizată de platforma de

Kira Hagi a devenit cunoscută ca actriță de film, dar și pe scena teatrului. Fiica fostului mare fotbalist al României se transformă, însă, profesional pe zi ce trece. Acum este implicată într-o expoziție de artă, […] The post Kira Hagi

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, anunţă că a stabilit marţi, 7 septembrie, cu partenerii sociali, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, ca la finele lunii octombrie să fie avansată o variantă agreată a salariului

Chiar la finalul lunii trecute, Giulia și Vlad Huidu ieșeau la un pahar de vin și de vorbă, alături de prieteni, într-un restaurant din zona parcului Herăstrău. Iată că cei doi au „recidivat”. Numai că […] The post Ce a pus

Un copil în vârstă de 12 ani a fost înjunghiat, luni, într-un scandal izbucnit între cel puțin 20 de persoane. Scandalul a fost în parcarea mall-ului de la ieșirea din

Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Pe lângă talentul său, artistul este „invidiat” datorită familiei frumoase pe care o are. Cântăreţul se mândreşte ori de câte ori are ocazia cu […] The

Premierul Florin Cîțu spune, după ce agenţia de rating Fitch a avertizat România, că reforma merge mai departe, veniturile la buget sunt mai mari, iar deficitul bugetar poate fi redus. „Le voi explica

FCSB ar putea avea de suferit din punct de vedere economic în perioada următoare, riscând să piardă un venit important. După ce a pierdut banii de la UEFA, când a ratat calificarea în grupele Conference League, echipa lui Gigi Becali ar

Compania americană de biotehnologie Novavax a anunţat miercuri că a demarat un studiu incipient pentru a testa un vaccin combinat care să combată atât gripa, cât şi COVID-19, relatează

Cooperativa Agricolă Someş Arieş, o cooperativă românească formată din peste 80 de fermieri din judeţele Bistriţa, Sălaj, Cluj, Mureş şi Alba, cu o cifră de afaceri de peste 10 mil. euro anul trecut, învaţă lecţia capitalismului şi