Aproape 16.000 de persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore! 11.000 de români au primit prima doză de vaccin 30.07.2021

30.07.2021 Aproape 16.000 de persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore! 11.000 de români au primit prima doză de vaccin Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, 15.863 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. Numărul este în uşoară creștere față de



Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, 15.863 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. Numărul este în uşoară creștere față de ziua

După verificări ale inspectorilor şi medicilor veterinari în unităţile de alimentaţie de pe litoral, în perioada 13 iulie - 22 august, a fost dat publicităţii bilanţul activității Comandamentului

PepsiCo a numit-o pe Eliza Calciu Şerban, cu experienţă de peste 13 ani în marketing, în funcţia de Senior Marketing Manager, segmentul Snacks, pentru regiunea Balcanilor de

Un tânăr de 16 ani din judeţul Gorj, venit la Timişoara în vizită la nişte rude, a fost filmat cum loveşte cu sălbaticie o pisică, animalul murind în chinuri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea în perioada 31 august - 13 septembrie 2020. Meteorologii au anunțat că vremea se va răci treptat în primele zile

În luna septembrie, încep evenimentele gândite de cei zece adolescenți care învață cum să devină manageri de hub cultural în orașul lor. Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că primele

Viorel Turcu despre finala Cupei Intercontinentale: ”Din diurnă mi-am luat un

Direcţia de Sănătate Publică Buzău anunţă că, în ultimele 24 de ore, în judeţ au fost confirmate 28 de cazuri noi de COVID-19, 7 pacienţi fiind testaţi şi diagnosticaţi într-un laborator

Consiliul Fiscal (CF) estimează un deficit bugetar pe anul acesta cuprins între 8,6% și 9,4% din Produsul Intern Brut (PIB), pornind de la un „scenariu de bază” care ia în calcul o scădere economică între

Miercuri au loc mai multe percheziții în București și în județele Ilfov și Călărași, într-un dosar ce privește evaziunea fiscală cu haine și produse cosmetice, relatează Agerpres. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

TC Capital, companie deţinută de omul de afaceri turc Ali Çapa, a cumpărat, cu 23,5 milioane euro, o fermă de cereale şi seminţe oleaginoase situată în Buziaş, judeţul Timiş, aceasta fiind a doua investiţie agricolă a firmei, după preuarea

Franțuzoaica Kristina Mladenovic (27 de ani, 44 WTA) a condus cu 6-1, 5-1, dar a fost învinsă de rusoaica Varvara Gracheva (20 de ani, 102 WTA), scor 1-6, 7-6(2), 6-0. Mladenovic, favorita numărul 30 a turneului de la New York, nu va uita ușor

Berbec În această săptămână îți dorești să creezi cât mai multe amintiri. Astfel, găsești curajul necesar pentru a încerca lucruri noi și, în plus, reușești să îi motivezi și pe cei din

Un bărbat din Suceava, reținut inițial pentru că a violat o fată de 13 ani, a primit un cadou incredibil din partea celor care trebuiau să îl condamne. Miercuri bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Joi, un procuror din cadrul Parchetului de

Primarul PNL din Moeciu, Mircea Manea, a fost reclamat, ieri, la Parchet, pentru că ar fi agresat sexual o reprezentantă a Pro România, membră a Circumscripției Electorale din localitate. Presupusa faptă a

Poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ultimele 24 de ore, 709 de sancţiuni contravenţionale, ca urmare a încălcării prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Conform

Guvernul a adoptat Hotărârea prin care s-a stabilit data alegerilor parlamentare, aceasta fiind 6 decembrie 2020, dată anunțată și de premierul Ludovic Orban în debutul ședinței Executivului din 3 septembrie. UPDATE Ora 22:10 Șeful Cancelariei

România este cotată ca favorită în partida programată în această seară, la ora 21:45, contra Irlandei de Nord. Casele de pariuri consideră că ”tricolorii” au prima șansă la victorie și că întâlnirea ar putea fi una cu puține

Un jandarm din Ialomiţa este cercetat de superiori, după ce a fost surprins într-un mijloc de transport în comun fără mască de protecţie. Ancheta internă a pornit după ce mai mulţi călători l-au fotografiat pe militar şi au trimis imaginile

Consiliul Judeţean Galaţi a achiziţionat un telescop performant pentru Observatorul Astronomic de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă”. Valoarea investiţiei este de 32.000 de lei, fonduri din bugetul propriu al

România a dominat întrecerile ediției trecute unde a cucerit 9 medalii de aur, un argint și două bronzuri Prima competiție în canotaj în 2020 se va desfășura în acest week-end la Duisburg, în Germania. La Europenele Under 23 s-a înscris un