Aproape 1.400.000 de telespectatori au urmarit show-ul "Next Star", lider de audienta la orase si in toata tara 12.08.2018

12.08.2018 Aproape 1.400.000 de telespectatori au urmarit show-ul "Next Star", lider de audienta la orase si in toata tara Cea de-a noua editie a show-ului "Next Star", care l-a desemnat castigator pe micul tobosar Nicholas Butacu (10 ani), din Bucuresti, a fost sambata seara lider de audienta la orase si in toata tara.



Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, a comentat situația de la rivala FCSB și schimbare de sistem propusă de Nicolae Dică (n.r. de la 4-2-3-1 în 4-3-3). "FCSB are jucători potriviți pentru acest sistem. Florinel Coman a dat randament la

Rezultate titularizare 2018. Cei peste 31.000 de candidați care au susținut miercuri, 11 iulie, examenul de titularizare așteaptă cu sufletul la gură primele note. Acestea se vor afișa prima dată pe site-ul Ministerului Educației

eMAG are o veste mare de tot pentru toti soferii. Preturile mai multor produse destinate lor sunt scazute si foarte avantajoase. Citește mai

Stare de alertă pentru 180 de oameni din Groenlanda după ce un iceberg imens s-a oprit pe mare chiar lângă satul în care locuiesc, anunță Realitatea TV. Citește mai

Accident grav pe DN1, sâmbătă dimineața. Citește mai

Din cauza drogurilor, Octavia Geamănu nu are liniște. Fiul ei vitreg, Carmin Ionescu, este suspect în cel mai nou dosar cu droguri care zguduie lumea mondenă. În plus, și soțul prezentatoarei, Marian Ionescu, de la Direcția 5,

După trei zile de căutări, pompierii şi scafandrii din Teleorman au găsit trupul neînsufleţit al minorei de 13 ani la o distanţă de peste un kilometru de la locul producerii evenimentului. Disparţia ei în râul Vedea a fost anunţată joi, 12

Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a declarat sâmbătă că a refuzat cererea fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi, de a beneficia în continuare de protecţia SPP afirmând că Poliţia şi Jandarmeria îi pot oferi protecţia

Investiţie foarte importantă aprobată în Consiliul Local Târgovişte. Astfel, Piaţa Tricolorului, cea mai importantă piaţă publică din municipiul Târgovişte, va face obiectul unui amplu proiect de reabilitare şi modernizare, proiect care va

S-a finalizat procedura de licitaţie pentru investiţia „Lărgire la 4 benzi DN 7 Bâldana – Titu” pe o lungime de 24,4 km. Licitaţia a fost câştigată de firma Porr Construct SRL, cu terţ susţinător Porr Bau GmBH Austria, una dintre cele

Compania minieră Cupru Min Abrud are un nou director general interimar. Directorul adjunct Dorel Tomuş, consilier judeţean PSD, a fost avansat până la organizarea unui concurs pentru prima poziţie de mangament din cadrul societăţii. Tomuş îl

La Munchen, un tribunal a confirmat condamnarea la închisoare pe viaţă fără drept de eliberare condiţionată pentru ultimul membru al unei triade de ucigaşi aparţinând mişcării neo-naziste „Clandestinitatea Naţional-Socialistă“

Aproape de un sat din vestul Groenlandei a ajuns un aisberg gigantic şi va fi nevoie de evacuare parţială, în cazul în care valurile rezultate în urma spargerii lui inundă locuinţele. Mass-media locale au transmis că gheţarul nu s-a mişcat

Actriţa Scarlett Johansson s-a retrages din proiectul unui film în urma unei reacţii a activiştilor pentru apărarea drepturilor persoanelor transsexuale care au criticat alegerea sa susţinând că rolul

Belgia și Anglia vor juca azi în finala mică a Campionatului Mondial. Meciul va începe la ora 17:00 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe TVR 1. liveTEXT de la ora 17:00 » Belgia - Anglia Click AICI

Presa locală anunță că 4 ingineri, între care un român, au fost răpiți pe câmp petrolier Sharara din Libia, în dimineața zilei de sâmbătă. Citește mai

Lucrările de reamenajare a parcului Alpinet, de pe malul stâng a Begăi, în zona "Flora", au fost terminate. Deschiderea parcului pentru public va avea loc la începutul săptămânii

Poliţiştii au confiscat în luna iunie peste o jumătate de tonă de peşte, ambarcaţiuni şi sute de unelte de pescuit, în urma controalelor desfăşurate, la nivel naţional, pentru combaterea braconajului

Şeful diplomaţiei de la Berlin, Heiko Maas, a cerut, sâmbătă, mai mult respect pentru ordinea internaţională existentă şi l-a criticat pe preşedintele SUA, Donald Trump, după turbulentul summit NATO care a avut loc în această săptămână

Confruntarea dintre Isner (10 ATP) şi Anderson (8 ATP) a avut nevoie de şase ore şi 41 de minute pentru a produce un învingător. A doua semifinală a început vineri seara şi s-a terminat sâmbătă la