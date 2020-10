Apple organizează un nou eveniment pe 13 octombrie, la care sunt aşteptate noile iPhone-uri 07.10.2020

07.10.2020 Apple organizează un nou eveniment pe 13 octombrie, la care sunt aşteptate noile iPhone-uri Evenimentul va fi transmis online din cauza epidemiei de coronavirus. De obicei, evenimentele de acest fel erau organizate cu participare fizică la sediul central al Apple din Cupertino, California, transmite



Apple organizează un nou eveniment pe 13 octombrie, la care sunt aşteptate noile iPhone-uri

Evenimentul va fi transmis online din cauza epidemiei de coronavirus. De obicei, evenimentele de acest fel erau organizate cu participare fizică la sediul central al Apple din Cupertino, California, transmite CNBC.

Apple organizează un nou eveniment pe 13 octombrie, la care sunt aşteptate noile iPhone-uri

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

O femeie din Mehedinţi a fost descoperită marţi moartă în casă, având gâtul tăiat. Potrivit primelor informaţii, victima a fost găsită pe jumătate dezbrăcată şi prezenta o lovitură la

Federaţia Română de Tenis a anunţat tocmai a anunţat, marţi, locul de desfăşurare a întâlnirii de Fed Cup, în care România va înfrunta

Preşedintele PSD şi candidatul la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat miercuri, în cadrul unei întâlniri electorale în comuna suceveană Hînţăşti, că avem o ţară dezbinată pentru

Compania de origine americană Harman, specializată în pro­ducţia de sisteme audio, care a devenit în 2017 parte a gi­gan­tului sud-coreean Samsung, liderul pieţei globale de smartphone-uri, a recrutat în 2018 la centrul de

River Plate e în finala Copei Libertadores, pentru al al doilea an la rând. După victoria cu 2-0 în tur, „Milionarii” au pierdut în deplasare, 0-1. Marcelo Gallardo nu e doar antrenorul lor. E sufletul echipei. Superclásico e al lui River

Elevii fără absenţe şi cu rezultate bune la învăţătură primesc lunar excursii în destinaţii la alegere din România, cei cu probleme la învăţătură au parte de meditaţii gratuite, iar cei cu dificultăţi materiale primesc gustări, haine

Răzvan Lucescu (50 de ani) e în finala Ligii Campionilor Asiei cu Al Hilal, eliminând echipa lui Xavi, Al Sadd. După 4-1 în tur, în Qatar, Al Hilal a pierdut pe teren propriu, în Arabia Saudită, 2-4. Finala Ligii Campionilor Asiei se va disputa

Premierul desemnat Ludovic Orban a anunţat, la 24 octombrie 2019, componenţa Cabinetului pe care îl va supune votului Parlamentului. Florin-Vasile Cîţu a fost propus ministru al

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată 517.928 fermieri, cu o sumă totală de 715.413.116 euro, din 16 octombrie până în prezent. Din total, 561.958.064

Toate cele 24 de meciuri din cadrul etapei a treia a grupelor Europa League s-au disputat astăzi. AICI sunt toate rezultatele meciurilor din această searăVezi AICI clasamentele în timp real Celtic a învins-o pe Lazio în grupa din care face parte

Sergio Ramos (33 de ani, fundaș central), căpitanul lui Real Madrid și al naționalei Spaniei, a făcut un truc pentru a plăti impozite mai mici pentru drepturile de imagine. Și Ramos are probleme cu Fiscul în Spania, anunță cotidianul madrilen

Preşedintele de onoare al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, este convins că alianţa de guvernare PSRM-ACUM este un permanentă şi nu temporară, aşa cum declarau anterior liderii Blocului

Lanţul de clinici dentare Dr. Leahu, cu afaceri de 29,5 mil. lei în 2018, a încheiat anticipat plasamentul privat pentru atragerea a 10 mil. lei de la investitori, în una dintre cele mai mari emisiuni de obligaţiuni în lei de pe piaţa AeRO,

Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) și Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP) s-au întâlnit joi, la Nur-Sultan (Kazahstan), într-un supermeci demonstrativ câștigat de iberic în trei seturi, scor 6-3, 3-6, 11-9. Printre cei 12.000 de spectatori prezenți

În primele nouă luni din 2019, vânzările companiei au fost de 105 mil. lei, în creştere cu 18% faţă de aceeaşi perioadă a anului

Unicornul românesc UiPath a anunţat recent concedierea a 400 de angajaţi, iar fondatorul Daniel Dines a ţinut să explice de ce compania a luat această

Bianca Andreescu, (19 ani, 4 WTA) se pregătește de startul Turneului Campioanelor, de la Shenzen, iar înainte s-a relaxat și s-a bucurat de timpul liber. Andreescu, jucătoare din Canada de origine română, a fost prezentă în urmă cu

România are în acest an de două ori mai puţine persoane cu avuţie sub 10.000 de dolari, faţă de 2018, însă şi numărul bogaţilor cu avuţii de peste un milion de dolari s-a dublat, arată un raport al băncii elveţiene Credit

Un bărbat din judeţul Vaslui care a sunat la Poliţie pentru a anunţa că un cetăţean fără permis, cu mai multe condamnări pentru infracţiuni rutiere la activ, conduce pe drumurile publice un autoturism a sfârşit prin a fi el însuşi

Unsprezece migranţi au fost descoperiţi sâmbătă dimineaţa în remorca unui camion în estul Belgiei, la Saint-Trond, iar alţi nouă au fost găsiţi la Bruges, în nord-vestul ţării, transmite AFP,