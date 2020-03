Aplicaţia zilei: Researcher: More Than 15,000 Academic Journals 26.03.2020

Nume: Researcher: More Than 15,000 Academic Journals Platformă soft: Google Play, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Researcher Ltd. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor acces la peste 15.000 de reviste academice din diferite domenii şi din întreaga lume. Astfel, academicienii şi cercetătorii pot fi în permanenţă la curent cu ultimele studii şi cercetări ştiinţifice din 10 domenii diferite, aplicaţia redându-le conţinutul personalizat, în funcţie de subiectele lor de interes, sub forma de „feed” ca într-o reţea de socializare. De asemenea, aceştia pot urmări („follow”) revistele academice preferate şi pot salva şi citi studiile şi cercetările ştiinţifice care îi interesează. Totodată, utilizatorii pot să distribuie studiile şi cercetările ştiinţifice citite şi cu alţi colegi cercetători.

Peggy, o femelă panda roşu, exemplar unic în România, va putea fi admirată, din luna mai, la Grădina Zoologică din Braşov. Peggy, care are aproximativ doi ani, a sosit la Braşov la sfârşitul

Reţeaua Flanco, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de electro-IT, a inaugurat recent un magazin în Odobeşti, jud. Vrancea, ajungând la o reţea de 139 de unităţi în

Piaţa muncii trece prin schimbări radicale ca urmare a modelelor noi de business ale „gig economy“, iar viitorii angajaţi vor avea forme de angajare mult mai flexibile ca în prezent, în care posibiliatatea de a munci de acasă devine normă, iar

Rata inflaţiei s-ar putea să fi urcat la 3,9% în martie, după 3,8% în februarie, atingând unul dintre cele trei vârfuri aşteptate în 2019, în condiţiile în care următoarele două sunt prognozate pentru iulie şi decembrie, arată o analiză

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 8 aprilie, prognoza meteo pentru perioada 8-21 aprilie, astfel că putem afla cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, inclusiv de Florii, în toate regiunile țării. Prognoza

Foarte multa lume inca mai considera ca procesul de optimizare SEO este unul preponderent tehnic, in care este suficient sa folosesti excesiv cuvintele cheie targetate si sa creezi link-uri catre site-ul tau. De fapt, in prezent, acest termen deserveste

O româncă de 23 de ani din județul Cluj și-a găsit sfârșitul la Paris, după ce a căzut în gol, în timp ce încerca să facă o poză cu Turnul Eiffel. Tânăra se afla în vacanță alături de iubitul ei, care îi pregătise o surpriză, urma

Suplimentele care conțin doze mari de calciu se pot dovedi a fi letale în cazul persoanelor diagnosticate cu cancer, riscul de deces fiind, în cazul lor, simțitor mai mare. Aceasta este concluzia la care au ajuns realizatorii unui studiu publicat în

Bătrânele sunt cercetate acum pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, în aceeaşi situaţie găsindu-se şi un bătrân de 78 de ani, la domiciliul căruia poliţiştii au găsit o armă de tir sportiv pe care o deţinea fără

Taxa de examen pentru a treia sesiune anuală de Bacalaureat se propune în mărime de 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului de la Chişinău, propus pentru dezbateri publice, transmite

O fetiţă născută în Craiova şi care la vârsta de patru ani s-a mutat cu familia sa în Londra, a fost inclusă, datorită inteligenţei sale sclipitoare în organizaţia Mensa, cea care selectează, din toată lumea, persoanele cu coeficient de

Campania electorală pentru prezidenţialele SUA de anul viitor a început de câteva luni bune, iar piaţa politică americană e deja supra-saturată de aspiranţi şi aspirante la cea mai vizibilă funcţie executivă la nivel

Un bărbat de 42 de ani s-a ales cu marfa confiscată şi cu o amendă usturătoare după ce a fost depistat în trafic de o patrulă rutieră, care a constatat că transporta sute de kilograme de fier vechi cu maşina, pentru care nu avea acte de

Antreprenorii din România se pot înscrie până pe data pe 24 mai 2019 în cadrul competiţiei "Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene', iniţiativă a Comisiei Europene (CE) care identifică

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că este necesar să se afle adevărul în ceea ce priveşte Revoluţia din Decembrie 1989. "După cum ştiţi, nu comentez lucruri legate de Justiţie. Consider

Whatsapp a făcut o schimbare așteptată de mult: utilizatorii vor putea să aleagă dacă doresc sau nu să facă parte dintr-un grup. Datorită noului update, atunci când cineva vă adaugă într-un

Prima întrebare pusă de medicii cardiologi, de pneumologi - de fapt, de majoritatea doctorilor - este dacă fumezi şi vine imediat ordinul de a abandona ţigările. Tutunul este pus în banca acuzaţilor

Un pas important făcut de chirurgie a însemnat extinderea intervenţiilor minim invazive. Nu se mai practică o tăietură mare, cu bisturiul, ca în chirurgia clasică, se fac 2-3 incizii mici, cât butoniera de la

Cerul va fi mai mult noros şi vor mai cădea averse de ploaie pe spaţii extinse în toate regiunile ţării, cu excepţia Moldovei, unde acestea vor fi doar izolat. Vântul va sulfa în general moderat în

Companiile locale care vând asigurări generale (RCA, Casco, pro­perty, răspunderi) au păstrat în bilan­ţurile proprii circa 60% din primele brute subscrise în 2018, echivalentul a 4,9 miliarde de lei, potrivit datelor Autorităţii de