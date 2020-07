Aplicaţia zilei: First Bank România 20.07.2020

20.07.2020 Aplicaţia zilei: First Bank România Nume: First Bank România Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: First Bank S.A. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor clienţi ai First Bank posibilitatea de a accesa datele lor financiare direct de pe



Aplicaţia zilei: First Bank România

Nume: First Bank România Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: First Bank S.A. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor clienţi ai First Bank posibilitatea de a accesa datele lor financiare direct de pe smartphone. Aceştia pot verifica soldul disponibil, efectua rapid transferuri între conturile lor şi pot plăti de asemenea facturi şi taxe către instituţiile de stat din România (prin ghişeul.ro). Confirmarea plăţilor se poate realiza prin amprentă digitală, inclusiv pentru plăţile realizate la magazine online. În plus, utilizatorii au la dispoziţie istoricul tranzacţiilor pentru a putea ţine cu uşurinţă evidenţa bugetului şi a cheltuielilor.

Aplicaţia zilei: First Bank România

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Costa Sponte a ”rupt” logodna cu Simona Halep și s-a însurat cu Bianca, o superbă brunetă de la malul mării. Teia, socrul mare, nimeni altul decât “fratele” lui Gigi Becali, nu s-a uitat deloc la bani și i-a făcut fiului său un cadou de

Un om fără adăpost a fost amendat cu 200 de euro în Italia, pentru că a dormit pe stradă, gest aspru criticat de organizațiile de caritate. Citește mai

ANM a emis duminică o serie de avertizări de tip nowcasting pentru mai multe județe. Citește mai

SONDAJ GSP: cu ce echipă din România ții? În pragul startului unei noi ediții de campionat, fotbalul românesc pare mai segregat decât niciodată. CSA Steaua a deposedat-o pe FCSB de palmares, Craiova are două echipe cu

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea preliminară de 6,9 grade s-a produs duminică seară în Indonezia, iar autorităţile au emis o alertă locală de tsunami. Cutremurul a avut loc duminică la ora 22.08 (18.08, ora României), la adâncimea de

Rezultate BAC 2019 edu.ro Arad Luni, elevii claselor a XII-a vor afla ce note au luat la examenul de Bacalaureat 2019. Rămâneți alături de Realitatea.net. Elevii de clasa a 12-a au terminat examenele de la Bacalaureat

Jucătoarele române de tenis Irina-Camelia Begu şi Monica Niculescu s-au calificat în optimile de finală ale probei de dublu feminin din cadrul turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, învingând în trei seturi,

În data de 26 iunie, circa 1,2 miliarde de dolari sub forma monedei digitale binance (BNB) au fost transferaţi de unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede din lume, la costuri de sub 2 cenţi, potrivit CoinTelegraph, care citează datele

Cristian Socol, unul dintre arhitecții programului de guvernare PSD, a anunțat, duminică seara, pe contul său de Facebook că statul ar putea plăti vouchere de 10 lei pentru fiecare zi pe care un elev o petrece la școală. Profesorul de la ASE,

Cei mai mari 10 jucători de pe piaţa locală de retail de telecom au înregistrat în 2018 o cifră de afaceri cumulată de 698,6 mil. lei (150,1 mil. euro), în creştere cu 9% faţă de anul precedent, cu un câştig net total de 20,1 mil. lei, mai

Manelistul Marius Babanu era bătut, anul trecut, de Dan Pralea, un periculos interlop din Capitală. Acesta avea să fie, la rândul lui, agresat, în cartierul Ferentari, la o luptă de stradă. A fost tăiat de mai multe ori cu un briceag și a ajuns

Numărul tractoarelor din România a crescut cu mai puţin de 60% din 1989 şi până astăzi, cele mai multe unităţi fiind de producţie externă. „În 1989 aveam 128.000 de tractoare, acum avem

Un român din cinci spune că a acceptat cel puțin o dată de-a lungul carierei un job mai prost plătit, iar doi din cinci spun că ar fi dispuși să accepte un job pe mai puțini bani în schimbul altor avantaje pe care le consideră mai

Rezultate BAC 2019 - cei care vor să afle rapid nota de la BAC 2019 pot folosi funcția de căutare după nume. Citește mai

„În primul semestru toată piaţa de curierat a fost pe creştere, atât pe segmentul business to business, cât şi pe comerţul

Emoţiile absolvenţilor de liceu au luat sfârşit luni, când s-au publicat rezultatele preliminare la Bacalaureat. În Capitală, înainte de contestaţii, un singur liceu a avut rată de promovabilitate de 100%. „Adevărul” a verificat

<h2>Altex – Telefoane, tablete si accesorii</h2> <p>Urmatoarea cea mai populara si apreciata categoria de produse de la Altex din aceasta promotie e cea de telefoane, tablete si alte accesorii. Citește mai

Un tânăr în vârstă de 32 ani a murit , marţi seara, 2 iulie, după ce a izbit un parapet de pe marginea DN 17, în Pasul Tihuţa. Poliţiştii cercetează împrejurările în care s-a produs accidentul rutier. La locul accidentului a intervenit

Alexandru Anghel, care va face echipă împreună cu celebra sa soră, Monica Anghel, în cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, în această toamnă, la Antena 1, a devenit din nou tată. De

OMV Petrom (SNP) a înregistrat în al doilea trimestru din 2019 o scădere de 5,6% a producţiei totale de hidrocarburi faţă de T2/2018, în timp ce preţul mediu realizat la ţiţei, de 60,26 dolari pe baril, a scăzut cu