Aplicaţia chineză TikTok a devenit cel mai de temut rival al companiei lui Mark Zuckerberg: Numărul descărcărilor este de ordinul miliardelor şi continuă să crească 01.12.2019

Potrivit datelor furnizate de platforma de analiză Sensor Tower, TikTok a fost descărcat de peste 1.5 miliarde de ori de pe marile platforme dedicate aplicaţiilor mobile, precum Google Play şi App Store. Aplicaţia a atins un miliard de descărcări în februarie, iar de atunci şi până în prezent a mai fost descărcată de 614 milioane de ori, numărul downloadurilor înregistrând o creştere de 6% faţă de anul trecut, scrie Business Insider.

