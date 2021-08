APIA va plăti în avans fermierii care au depus Cererile unice în 2021 06.08.2021

06.08.2021 APIA va plăti în avans fermierii care au depus Cererile unice în 2021 Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021 va începe la 18 octombrie 2021, transmite APIA. Până la 15 octombrie 2021 vor fi finalizate controalele



