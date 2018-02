Apelul disperat al unei tinere care are fratele de cinci luni internat într-un spital din Germania: vrem să-l înmormântăm lângă mama lui 09.02.2018

Un tânăr din Buzău are zilele numărate pe un pat de spital din Germania, unde se află internat din toamna anului trecut. Rudele lui Daniel Vişan, de 37 de ani, bolnav de cancer, cu metastază în tot corpul, fac apel la oamenii cu suflet să doneze bani pentru a-i plăti lunile de spitalizare şi ca să-l aducă acasă, pentru a fi înmormântat lângă mama lui.

