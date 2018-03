APEL UMANITAR! Elena Mihaela are nevoie urgent de sânge A2. Fiecare clipă contează 09.03.2018

09.03.2018 APEL UMANITAR! Elena Mihaela are nevoie urgent de sânge A2. Fiecare clipă contează Ștefan Elena-Mihaela a fost diagnosticată cu limfom hodkin IIIB cu screloza nodulară și este internată la spitalul Fundeni pe secția transplant medular – haplotransplant de celule stem donator 50% și are nevoie URGENT de TROMBOCITE – grupa A2



Ștefan Elena-Mihaela a fost diagnosticată cu limfom hodkin IIIB cu screloza nodulară și este internată la spitalul Fundeni pe secția transplant medular – haplotransplant de celule stem donator 50% și are nevoie URGENT de TROMBOCITE – grupa A2 negativ cel mult A2 pozitiv. Cei de la centru de donare au rămas fără trombocite grupa ei.

