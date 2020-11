Apartamentul lui Bogdan de la Puterea Dragostei, vandalizat de fosta iubită: ”Am găsit casa pe dos” 12.11.2020

12.11.2020 Apartamentul lui Bogdan de la Puterea Dragostei, vandalizat de fosta iubită: ”Am găsit casa pe dos” Bogdan Mocanu a declarat, în cadrul vlogului său, faptul că a acceptat ca fosta lui iubită, Andra Voloș, să locuiască la el. Doar că… într-o zi, tânărul și-a găsit apartamentul vandalizat. Tânărul a ajutat-o pe […] The post



Apartamentul lui Bogdan de la Puterea Dragostei, vandalizat de fosta iubită: ”Am găsit casa pe dos”

Bogdan Mocanu a declarat, în cadrul vlogului său, faptul că a acceptat ca fosta lui iubită, Andra Voloș, să locuiască la el. Doar că… într-o zi, tânărul și-a găsit apartamentul vandalizat. Tânărul a ajutat-o pe […] The post Apartamentul lui Bogdan de la Puterea Dragostei, vandalizat de fosta iubită: ”Am găsit casa pe dos” appeared first on Cancan.ro.

Apartamentul lui Bogdan de la Puterea Dragostei, vandalizat de fosta iubită: ”Am găsit casa pe dos”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a încercat să se sinucidă, miercuri, la stația de metrou Unirii, întinzându-se pe liniile trenului. El a fost însă salvat de angajații Metrorex, potrivit Mediafax. Pe rețelele de socializare au apărut

Pro România va avea candidaţi în toate judeţele la alegerile locale şi susţine alegerea primarilor în două tururi de scrutin, a anunţat joi liderul formaţiunii Victor Ponta. "Am decis şi urmează

vineri, 29 noiembrie 2019. Valorile termice se vor menţine mult mai ridicate decât mediile multianuale. În regiunile intracarpatice cerul va fi mai mult noros şi pe arii relativ extinse va ploua. În

Piaţa bursieră americană pentru companii de tehnologie, Nasdaq, ar putea să depăşească în 2019 celebra New York Stock Exchange (NYSE), ca principală alegere pentru listarea de acţiuni, potrivit Financial

Deficitul bugetar poate fi ţinut anul viitor în jurul nivelului prevăzut de normele europene numai prin amânarea creşterii pensiilor cu 40%, măsură programată la 1 septembrie 2020, spune economistul-şef

Suma va fi alocată din bugetul local pe anul 2019, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat recent de Consiliul Local. Un ajutor financiar a venit la începutul acestui an și de la Primăria Capitalei: 10 milioane de lei. Până la sfârșitul lui

Avea 42 de ani când în sfârşit începuse să se dezmorţească. Încă nu se dezmeticise întru totul, procesul lent de acceptare îi dezvăluia doar porţiuni din ceea ce mai putea fi reparat. Dacă mai putea fi reparat. I se păruse absurd, cum

Uniunea Salvaţi România (USR) consideră că prevenţia trebuie să devină o componentă strategică a sistemului public de sănătate, astfel încât România să nu mai fie pe primul loc în Uniunea Europeană

În ultimele zile, Bucureștiul a fost inundat cu milioane de beculețe ce vor lumina Capitala cu ocazia Sărbătorilor, iar peste 4.000 de elemente vor avea tematică sportivă, axată pe Campionatul European de fotbal din 2020. Tragerea la sorți

Cauzele principale ale lipsei medicamentelor, în special a medicamentelor esenţiale, la nivel European dar şi naţional sunt multifactoriale şi interconectate într-o mare măsură. Consumul mediu de medicamente esenţiale dintr-o ţară poate avea

Banca Națională Română (BNR) ar fi aruncat în piaţă aproximativ 600 de milioane de euro, într-o singură zi, pentru a încerca să oprească devalorizarea leului, scrie economica.net, care citează surse din piață. Măsura venea în contextul

Topul 2019 al celor mai valoroase companii din România aduce surprize mari. Nimeni nu s-ar fi aşteptat ca prima companie dintre cele mai valoroase să fie o firmă creată acum mai puţin de 10 ani şi care a intrat în top abia în 2018:

Cele mai valoroase zece com­panii antreprenoriale româ­neşti au fost evaluate la 73,3 mld. lei (13,4 mld. euro) în 2019, devenind astfel cu circa 50% mai valoroase comparativ cu anul anterior, arată cea mai recentă ediţie a anuarului Top 100 cele

Vânzările de autoturisme verzi, electrice şi hibride, au urcat la aproape 5.300 de unităţi în primele zece luni ale acestui an, în creştere cu 50% faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la 3,7% cotă de piaţă, potrivit datelor

Decesele cauzate de virusul imunodeficinţei umane (HIV) sunt în scădere la nivelul Uniunii Europene, ajungând la aproape jumătate din numărul raportat în 2002, arată datele publicate astăzi de

Ucraina a acuzat compania americană Apple că „îşi bate joc de durerea” ucrainenilor, pentru că a prezentat în aplicaţiile sale Peninsula Crimeea, anexată în 2014 de Moscova, ca fiind rusă,

Chindia Târgoviște primește azi vizita celor de la Academica Clinceni. Meciul va începe la ora 16:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro, în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1Vezi AICI

Ziua de ieri a fost una cu o încãrcãturã emoţionalã deosebitã la Antena 1. La împlinirea a 26 de ani de existenţã pe piaţa media din România, oameni care nu s-au văzut niciodată și-au dat mâna să

România joacă ACUM al doilea meci la Mondialul de handbal feminin din Japonia, cu Senegal. Partida a început la ora 11:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Meciul se dispută la Yatsushiro

Antrenorul bavarezilor, Hansi Flick, se declară deranjat de faptul că elevii săi au ratat cu lejeritate în partida cu Bayer Leverkusen. „Aspirinele” au câștigat cele 3 puncte datorită dublei lui Leon Bailey, chiar dacă Thomas Muller