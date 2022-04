Apare o nouă plajă în România. Au fost aduse mii de tone de nisip 10.04.2022

10.04.2022 Apare o nouă plajă în România. Au fost aduse mii de tone de nisip Începând de anul viitor turiștii se vor bucura de o nouă plajă în România. Mii de tone de nisip vor fi aduse din largul Mării Negre, car vor fi utilizate pe o suprafață de aproximativ […] The post Apare o nouă plajă în România. Au



Apare o nouă plajă în România. Au fost aduse mii de tone de nisip

Începând de anul viitor turiștii se vor bucura de o nouă plajă în România. Mii de tone de nisip vor fi aduse din largul Mării Negre, car vor fi utilizate pe o suprafață de aproximativ […] The post Apare o nouă plajă în România. Au fost aduse mii de tone de nisip appeared first on Cancan.

Apare o nouă plajă în România. Au fost aduse mii de tone de nisip

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O româncă în vârstă de 41 de ani a fost ucisă sâmbătă seară, în Alovera, Guadalajara, după ce a fost atacată cu un cuțit de partenerul ei. Clara Nicoleta se alătură, din păcate, unei lungi liste de victime ale violenței domestice, scrie

Premierul Florin Cîţu a afirmat, luni, la inaugurarea Programului Naţional de Suport „Din grijă pentru copii”, că, de mâine, putem să vaccinăm şi adolescenţii. ”Îi încurajez pe părinţi să ia cea mai bună decizie pentru copiii

Pandemia de Covid-19 a deschis o serie de dru­muri pentru schimbarea radicală a comporta­men­tului de consum, spune Gabriela Dumitru, principle, sales and servicing business development Mastercard Data &

Eliminăm treptat şi birocraţia, facem un pas în faţă şi renunţăm la utilizarea condicii de prezenţă, în sistem fizic, prin semnare cu pixul, la venire şi la plecare, transmite primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan. „Din 3 iunie

CFR Cluj a rămas în acest moment fără antrenor la echipă, după ce Edi Iordănescu a decis să se despartă de gruparea din

Andrei Pivovarov, un apropiat al fostului opozant rus Mihail Hodorkovski, a fost arestat după ce a fost dat jos dintr-un avion care tocmai se pregătea să decoleze spre Varşovia, pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg. El a fost dus direct la

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, două avertizări, una de cod galben și una cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată şi ploi abundente, care sunt în vigoare de astăzi, 1 iunie, până miercuri. În

Nouă cupluri de vedete au pornit în aventura vieții lor, pe Drumul Împăraților, drum ce pornește din Turcia, trece prin Georgia și Azerbaidjan și continuă cu două destinații surpriză. Asia Express 2021 se va difuza […] The post Când

Cum ar fi arătat planeta dacă părinții fondatori ai celei mai liberale democrații ale vremii ar fi fost copii? Dacă declarația de independență ar fi început cu „We … the children!”? Nu îți dai seama? […] The post De 1 iunie,

Primarul Clujului, Emil Boc, a fost ironizat de reprezentanţii O'Peter's Irish Pub din Cluj, chiar de Ziua

Președintele Klaus Iohannis a participat marți la deschiderea celei de-a doua ediții a concursului Cotroceni Creativ Junior, competiție în cadrul căreia tineri între 10 și 19 ani au acceptat provocarea

Taxarea multinaţionalelor cu un impozit minim de 15% din profitul companiilor ar aduce Uniunii Europene aproximativ 50 de miliarde de euro, scrie

Premierul Florin Cîţu va prezenta miercuri, 2 iunie, la Palatul Victoria, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a informat Biroul de presă al Guvernului. Prezentarea PNRR va fi făcută

Operatorul de salubritate din Alba Iulia, firma Polaris M Holding SRL, a fost amendat de către Direcţia de Sănătate Publică Alba cu suma de 10.000 de

Kharg, cea mai mare navă ca tonaj a Marinei Iranului, s-a scufundat miercuri în Golful Oman în urma unui incendiu care a avut loc la bord. Echipajul a fost salvat, transmite presa de stat iraniană citată de agenția Reuters. Pentru moment nu au fost

Emisiunea tv Microbist de România, susținută de Betano, programează diseară episodul al șaselea în care suporterii merg mai departe cu întrecerile. Diseară vom avea, în premieră mondială, o cursă de crabi-fantomă, organizată pe

Nu mai puțin de 12 persoane au murit la Kabul, Afganistan, unde a avut loc un atentat cu bombă! Două proiectile au explodat în două autobuze, provocând moartea celor 12 civili și rănindu-I pe alți […] The post Tragedie la Kabul! 12 oameni

Bobby Păunescu a fost foarte discret în relațiile pe care le-a avut, de-a lungul timpului. Acum, însă, patronul de televiziune a contribuit, indirect, la „anunțul” că Andreea Ilie, cunoscuta mezzosoprană, este iubita lui! Iar relația

Coronavirus România, 3 iunie 2021. 84 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 30.499 de persoane diagnosticate cu infecție cu noul coronavirus au murit. În intervalul 02.06.2021

Bunăstarea familiei, fie ea fizică, mentală sau financiară, este foarte importantă pentru fiecare dintre noi și sunt multe aspecte de care să ținem cont pentru a avea grijă de cei dragi în