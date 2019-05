Apare încă un model Dacia. Cât va costa Arkana, varianta sportivă a lui Duster 14.05.2019

14.05.2019 Apare încă un model Dacia. Cât va costa Arkana, varianta sportivă a lui Duster Pasionații care urmăresc cu atenție evoluția pe piața auto au parte de o surpriză de proporții. A fost fotografiat Arkana, modelul SUV – Coupé al celor de Renault. Mai mult ca sigur, Arkana se va comercializa în Europa sub brandul Dacia.



Apare încă un model Dacia. Cât va costa Arkana, varianta sportivă a lui Duster

Pasionații care urmăresc cu atenție evoluția pe piața auto au parte de o surpriză de proporții. A fost fotografiat Arkana, modelul SUV – Coupé al celor de Renault. Mai mult ca sigur, Arkana se va comercializa în Europa sub brandul Dacia. Fotografiile-spion au fost realizate chiar în România. Este un fel de BMW X4 în […] The post Apare încă un model Dacia. Cât va costa Arkana, varianta sportivă a lui Duster appeared first on Cancan.ro.

Apare încă un model Dacia. Cât va costa Arkana, varianta sportivă a lui Duster

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Andreea Bălan a fost la un pas de moarte, imediat după ce a dat naștere celei de-a doua fetițe. Cântăreața a făcut stop cardio-respirator și a fost resuscitată timp de un minut. Din fericire, acum este bine, se bucură de prezența celor

Tăriceanu, pus la punct de CSM: depăşeşte limitele discursului public. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii i-a transmis preşedintelui Senatului că dezavuează public declaraţiile sale privind activitatea procurorilor

<h2>Altex – Telefoane, tablete si accesorii</h2> <p>Urmatoarea cea mai populara si apreciata categoria de produse de la Altex din aceasta promotie e cea de telefoane, tablete si alte accesorii. Citește mai

Monseniorul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București al Bisericii Romano-Catolice, împlinește în această toamnă 75 de ani, vârstă la care, potrivit cutumelor catolice, urmează să-și depună demisia în mâinile Papei. Ioan Robu este

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, urmăreşte ”cu mare îngrijorare” discuţiile din România privind o posibilă ordonanţă de urgenţă care să permită revizuirea sentinţelor definitive pronunţate de completurile de 5

Al treilea meci din sferturile de finală de la Indian Wells s-a încheiat cu un rezultat care o favorizează pe Simona

Un copil de un an din localitatea Bărbuleţu s-a înjunghiat cu un cuţit în burtă, în timp ce se afla în casă cu mama sa, iar Poliţia a deschis o anchetă pentru a afla cum a avut loc incidentul,

Franţa nu susţine o scurtă amânare a Brexitului dincolo de data de 29 martie şi consideră că Regatului Unit i-ar reveni sarcina de a încerca să redeschidă negocierea acordul de retragere din UE respins

Un bărbat de 55 de ani din localitatea Bâldana a fost reţinut de Poliţie, fiind acuzat că a întreţinut relaţii sexuale cu nepotul său în vârstă de cinci ani, informează, joi, IPJ

Câştigul salarial mediu nominal net a scăzut la 2.936 lei în luna ianuarie a acestui an, un declin de 0,7% faţă de luna decembrie a anului trecut, în timp ce câştigul salarial mediu nominal brut a fost de

Ediția a XXIII-a a COLOCVIILOR JURIDICE ALE BNR/Conferința de drept bancar se desfășoară la Timișoara în 29 martie, subiectul fiind aspectele juridice ale criptomonedelor. Băncile centrale încep

Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a pierdut deja o poziție în clasamentul mondial. Românca poate cădea până pe locul 5, în funcție de rezultatele pe care le vor obține Elina Svitolina și Angelique Kerber în continuarea

Marin Gheorghe, în vârstă de 58 de ani, de profesie mecanic auto și vânător autorizat, care în octombrie 2017, a împuşcat doi oameni, între care un consilier local din Răzvad, pe un câmp de lângă Târgovişte, a fost condamnat, joi, la

Numele Simonei Halep a ajuns și în urna pentru premiul „Fed Cup Heart Award”. Fostul lider mondial a fost nominalizată pentru distincția care este câștigată de jucătoarele ce își reprezintă țara cu mândrie, „care arată

Guvernul continuă să dezinformeze Comisia Europeană în legătură cu spitalele regionale, a afirmat, în exclusivitate la Realitatea TV, comisarul european Corina Creţu. Citește mai

Licitaţia pentru manualele şcolare a fost lansată şi se aşteaptă ofertele, a declarat joi seara, la TVR 1, ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu. Citește mai

Corina Creţu susţine că s-a simţit uşurată când a părăsit PSD, chiar dacă atacurile s-au înmulţit. Citește mai

Cozmin Guşă, acţionar Realitatea TV, a realizat emisiunea "Romania 2019" de joi seară de pe scena Teatrului Metropolis. Citește mai

Dispecerul de la 112 care a răspuns la telefon în timpul atacului cu drujba de la Sânandrei de la finele lunii ianuarie este cercetat pentru neglijență în serviciu. Din cauza lui un om a murit decapitat. Practic, dispecerul a crezut că este o

Judecătoarea Luciana Mera nu a fost înlocuită din compunerea completului de 5 judecători – penal 2 – 2018, care soluționează dosarul angajărilor fictive din Teleorman, în care șeful PSD, Liviu Dragnea, ce a fost condamnat la 3 ani și 6 luni