Anul pandemiei, an prosper pentru firmele din construcţii. Primele rezultate ale companiilor arată, majoritar, creşteri ale cifrelor de afaceri în 2020. Anul 2020, cu tot cu pandemie, a adus construcţiilor a doua cea mai bună evoluţie an la an din 11.04.2021

11.04.2021 Anul pandemiei, an prosper pentru firmele din construcţii. Primele rezultate ale companiilor arată, majoritar, creşteri ale cifrelor de afaceri în 2020. Anul 2020, cu tot cu pandemie, a adus construcţiilor a doua cea mai bună evoluţie an la an din „Creştere“ a fost cuvântul care a definit, pentru cele mai multe companii din domeniul producţiei de materiale de construcţii, anul 2020, chiar dacă mare parte a economiei a avut de suferit din cauza pandemiei de



Anul pandemiei, an prosper pentru firmele din construcţii. Primele rezultate ale companiilor arată, majoritar, creşteri ale cifrelor de afaceri în 2020. Anul 2020, cu tot cu pandemie, a adus construcţiilor a doua cea mai bună evoluţie an la an din

„Creştere“ a fost cuvântul care a definit, pentru cele mai multe companii din domeniul producţiei de materiale de construcţii, anul 2020, chiar dacă mare parte a economiei a avut de suferit din cauza pandemiei de Covid-19.

Anul pandemiei, an prosper pentru firmele din construcţii. Primele rezultate ale companiilor arată, majoritar, creşteri ale cifrelor de afaceri în 2020. Anul 2020, cu tot cu pandemie, a adus construcţiilor a doua cea mai bună evoluţie an la an din ultimul deceniu

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Banca Transilvania a înregistrat un profit net de 260,99 milioane lei în primul trimestru al acestui an, cu 40% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când afişa un rezultat net de 436,07

Circa 34,7% dintre români lucrează de acasă în această perioadă. Internetul este cel mai folosit serviciu de comunicaţii pentru 38,6% dintre aceştia, arată un sondaj online realizat de

Spitalul General Căi Ferate (CF) din municipiul Sibiu, singurul din judeţ care a fost închis după ce personalul şi pacienţii au fost infectaţi cu coronavirus, a fost redeschis, joi, după ce a fost dezinfectat, a anunţat purtătorul de cuvânt al

Companiile de brokeraj din piaţa asi­gurărilor din România au înregistrat ve­nituri de circa 1,3 mld. lei la finalul anu­lui 2019, în creştere cu peste 15% com­parativ cu anul 2018, potrivit date­lor de la Autoritatea de Supraveghere

Francezii s-au răzgândit și vor oferi o ierarhie finală pentru acest sezon. Se va ține cont de clasamentul etapei a 28-a, ultima jucată. Va pierde Olympique Lyon, echipa lui Ciprian Tătărușanu, locul 7, care nu îi asigură prezența în ediția

Institutul Național de Sănătate Publică anunță, într-o informare de presă, că încă 6 persoane au murit din cauza noului coronavirus în România, bilanțul negru ajungând la 717 decese. Au existat și comorbidități în cele 6 cazuri

Regatul Unit, a doua cea mai afectată ţară de noul coronavirus în Europa cu 26.711 de morţi, a "depăşit vârful" epidemiei, a afirmat joi premierul Boris Johnson, scrie

Eurosport, postul deținut de Discovery, vrea să rupă contractul cu nemții acum. Chiar dacă sunt șanse foarte mari ca Bundesliga să se reia pe 16 mai. Pierderile din Bundesliga de pe urma pandemiei de coronavirus iau proporții.

Guvernul s-a reunit, joi, în şedinţă, pe ordinea de zi aflându-se un ajutor umanitar pentru Republica Moldova. Principalele declaraţii de la începutul şedinţei Executivului: Ludovic Orban a anunţat că în şedinţă se va adopta ajutorul

Mircea Struţeanu este, de peste zece ani, fotograf freelance şi instructor de escaladă la o sală de căţă­rat indoor din Bucureşti, iar acum mai bine de un an a creat Glom, un brand de lămpi care au la bază lemne găsite în

Deputatul socialist Bogdan Ţîrdea acuză România că ar fi organizat evenimentul de transmitere a ajutorului umanitar pentru Republica Moldova cu mare fast, în timp ce reprezentanţii Chinei şi ai Rusiei ar fi fost mai modeşti atunci când au

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a declarat că, în România, „suntem la jumătate din capacitatea de testare din Germania”, raportat la numărul

Ovidiu Susan, 42 de ani, investitor pe piaţa de capital de aproximativ 15 ani, deci care a prins şi criza precedentă, spune că atunci când au început scăderile la Bursă, pe la jumătatea lunii februarie, a avut o strategie de aşteptare pentru

Seceta care persistă de multe luni produce efecte dramatice în serviciile de alimentare cu apă potabilă a locuitorilor din judeţul Buzău. În aproape toate comunele sunt probleme din cauza scăderii rezervei din pânza freatică. La Vipereşti,

Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 15 și 36 de ani, au primit vineri amenzi în valoare totală de 80.000 de lei, după ce au fost prinse de polițiștii și jandarmii din Olt la o petrecere în aer liber, de 1

Bătaie ca-n filme în Blaj, județul Alba, unde câteva zeci de persoane au tulburat, vineri, ordinea publică într-un cartier din oraș. Ințial patru indivizi s-au certat în plină stradă, însă lucrurile au degenerat rapid și au început să se

Golul lui Gheorghe Hagi în poarta celor de la AS Monaco se poziţionează pe locul 19 în topul realizat de cei de la France Football. Galatasaray s-a impus, atunci, în faţa celor de la Monaco, cu scorul de

Carla Alvarez a ajuns la Sibiu pe 12 martie. A rămas apoi blocată în apartamentul său închiriat prin platforma Airbnb, așteptând de atunci să poată din nou să călătorească. Tânăra vrea să plece în Germania, acolo unde prietenii săi deja

Președintele Societății de Microbiologie, Alexandru Rafila a vorbit despre cum trebuie să se desfășoare lucrurile după data de 15 mai și despre ce măsuri trebuie să aplice angajatorii pentru a preveni îmbolnăvirea angajaților cu virusul

Clubul Albacete i-a oferit tatălui lui Iniesta un contract în 1996 pentru puștiul în vârstă de 12 ani. Dar el a refuzat să semneze. Și l-a dus pe Andres la Barcelona. Pentru Andrés Iniesta, Barcelona înseamnă totul. E clubul la care a crescut