Antreprenori locali. Producătorul pufuleţilor Gusto, în spatele cărora se află Eliodor Apostolescu, a făcut investiţii de 10 mil. euro în 2022 06.01.2023

06.01.2023 Antreprenori locali. Producătorul pufuleţilor Gusto, în spatele cărora se află Eliodor Apostolescu, a făcut investiţii de 10 mil. euro în 2022 Phoenixy, producătorul pufuleţilor Gusto, a realizat în 2022 investiţii de zece milioane de euro dedicate creşterii calităţii produselor Gusto şi implementării de noi tehnologii de



Antreprenori locali. Producătorul pufuleţilor Gusto, în spatele cărora se află Eliodor Apostolescu, a făcut investiţii de 10 mil. euro în 2022

Phoenixy, producătorul pufuleţilor Gusto, a realizat în 2022 investiţii de zece milioane de euro dedicate creşterii calităţii produselor Gusto şi implementării de noi tehnologii de fabricaţie.

Antreprenori locali. Producătorul pufuleţilor Gusto, în spatele cărora se află Eliodor Apostolescu, a făcut investiţii de 10 mil. euro în 2022

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

După ce a tăiat o găină care nu făcuse niciun ou în 5 ani, nu mică i-a fost mirarea să găsească înăuntru o bilă de mărimea unei mingi de tenis, care ar putea să-i aducă femeii bani frumoși. Cam 350.000 de

Bilanț coronavirus România, 1 februarie 2022. Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 1 februarie, dar și în ultimele 24 de ore. […] The post

Comunitatea musulmană din România celebrează intrarea în Cele Trei Luni Sfinte - Recep, Şaban şi Ramazan, începând cu miercuri, 2 februarie 2022. Joi, 3 februarie 2022, va fi marcată Noaptea Sfântă de

Constantin Boştină, preşedintele Asociaţiei pentru Studii şi Prognoze Economice, a spus, în cadrul unui eveniment organizat de asociaţie, că România ar putea ajunge pe locul 10 în Uniunea Europeană din punctul de vedere al PIB-ului nominal,

Noul An Chinezesc 2022. Anul Nou Chinezesc începe pe 1 februarie şi este una dintre cele mai importante sărbători pentru poporul chinez. De această zi se leagă foarte multe tradiții și superstiții. Iată ce nu […] The post Noul An

Unele persoane pus și simplu nu se potrivesc, iar acest lucru se aplică și în cazul perechilor din zodiac care nu ar trebui să fie niciodată

Zece persoane au fost duse, luni, la sediul IPJ Dâmboviţa pentru audieri în cadrul unui dosar penal de "vaccinare la chiuvetă" la un cabinet al unui medic de familie din

Un bărbat suspectat că a manevrat o dronă pe deasupra reşedinţei regelui Suediei a fost arestat în apropiere de Stockholm, au anunţat, luni, autorităţile suedeze. Țara s-a confruntat în ultima vreme cu mai multe astfel de incidente cu drone

Viceprim-ministrul Andrei Spînu, ministru al infrastructurii şi dezvoltării regionale anunţă despre aprobarea Planului de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională. „În 2022, cele 46 de proiecte din Documentul Unic de Program (al Planului

One United Properties a depus o ofertă la licitaţia organizată de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenţă (IGSU) pentru achiziţia unei clădiri de birouri, eventuala tranzacţie vizând clădirea principală din complexul de birouri One

Autorităţile din Alba Iulia îşi doresc ca municipiul să se numere printre cele 100 de oraşe europene care vor beneficia de sprijinul Comisiei Europene pentru a deveni inteligente şi neutre din punct de vedere climatic, până în anul

Alexandru Arșinel este unul dintre cei mai apreciați actori din România. După 60 de ani de activitate, acesta s-a pensionat. Deși nu mai ocupă funcţia de consultant artistic la Teatrul Constantin Tănase din Capitală, actorul […] The post

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat într-o vizită la Baza Aeriană de la Câmmpia Turzii că statul român are în vedere achiziţionarea unor avione de ultimă generaţie, de tip F-35. Potrivit preşedintelui, ţara noastră va continua să

Secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că 1.000 de militari din batalionul de infanterie Stryker, staționați în Germania, vor fi trimiși în România. Referindu-se la militarii trimişi

O femeie a devenit virală pe rețelele de socializare după ce a împărtășit descoperirea misterioasă pe care a făcut-o în noua ei casă, în timp ce aspira covorul, după ce s-a mutat recent în locul […] The post O femeie a găsit un

Un incident cumplit a avut loc, marți, în județul Cluj. O femeie de 38 de ani, din Turda, a ajuns în stare gravă la spital, după ce ar fi căzut de la etajul unui imobil, potrivit

Fostul preşedinte Traian Băsescu a fost amendat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu 5.000 de lei pentru afirmaţii referitoare la „grupările ţigăneşti de tip mafiot”, conform unui comunicat de presă transmis

Sectorul bancar s-a confruntat cu provocări fără precedent în perioada pandemiei, băncile fiind nevoite să îşi schimbe radical şi rapid mo­delele de afaceri şi să dea dovadă atât de re­zi­lienţă, cât şi de

Epava celebrului vas al căpitanului James Cook, „Endeavour”, care s-a scufundat în largul coastei statului american Rhode Island în urmă cu 243 de ani, a fost găsită de experții Muzeului Maritim Naţional Australian, informează AFP,

Polițiștii de frontieră de la Calafat-Vidin au făcut o captură de peste 1 milion de euro, după ce au controlat încărcătura unui TIR. Șoferul transporta zeci de kilograme de droguri de mare