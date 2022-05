Antreprenori locali. Marius Bîcu, Ferma cu Omenie: Este o perioadă critică în ceea ce priveşte creşterea costurilor. Vom automatiza procesele din fabrică 26.05.2022

26.05.2022 Antreprenori locali. Marius Bîcu, Ferma cu Omenie: Este o perioadă critică în ceea ce priveşte creşterea costurilor. Vom automatiza procesele din fabrică Producătorul de brânzeturi Ferma cu Omenie, care are brandul De la Ferma cu Omenie, din judeţul Alba, care vinde produsele pe piaţa locală şi la export, a finalizat primul trimestru din acest an cu afaceri mai mari cu 20% comparativ cu perioada



Antreprenori locali. Marius Bîcu, Ferma cu Omenie: Este o perioadă critică în ceea ce priveşte creşterea costurilor. Vom automatiza procesele din fabrică

Producătorul de brânzeturi Ferma cu Omenie, care are brandul De la Ferma cu Omenie, din judeţul Alba, care vinde produsele pe piaţa locală şi la export, a finalizat primul trimestru din acest an cu afaceri mai mari cu 20% comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit oficialilor.

Antreprenori locali. Marius Bîcu, Ferma cu Omenie: Este o perioadă critică în ceea ce priveşte creşterea costurilor. Vom automatiza procesele din fabrică

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Ion Rădoi, care a intrat miercuri în atenția DNA într-un dosar de corupție, are 59 de ani, este lider de sindicat la metrou de mai bine de 15 ani și a fost parlamentar PSD. Ion Rădoi este cunoscut drept „omul cu greva de la metrou”,

Cercetătorii Bitdefender au descoperit un grup de atacatori informatici români care infectează de la distanță calculatoare și servere de pe tot globul, de unde minează apoi ilegal criptomonede,

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj tranșant către toți francezii, in discursul în care a detaliat măsurile luate pentru atenuarea efectelor celui de-al patrulea val al COVID-19. Restricțiile trebuie impuse, în primul

UPDATE Pachetul legislativ pentru implementarea proiectului România Educată va fi elaborat până în 1 octombrie, iar consultările cu partenerii sociali vor avea loc în octombrie și noiembrie, a anunțat

Consiliul de Administraţie al companiei Sphera Francise Group, operatorul Pizza Hut, KFC, TacoBell propune acţionarilor distribuirea unor dividende în valoare de 35 mil. de lei din profitul net nedistribuit al anilor

Campionatul intern este pe punctul de a începe și se anunță a fi probabil unul dintre cele mai încinse din ultimii ani! Oferta Betano propune o multitudine de cote speciale pentru noul sezon.

O specie invazivă de pește pune în pericol Delta Dunării, iar faptul că s-a ajuns la această situație este consecința unei serii foarte lungi de restricții și prohibiții care ar fi trebuit să aibă ca

Ar fi ieșit scandal la resortul „Novum By the Sea”, de la Olimp, unde implicat a fost Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRB). Nemulțumit de unele vorbe aruncate de Bujor Sion, tatăl vitreg […] The post Alin

Compania clujeană Cosmetic Plant, unul dintre cei mai importanţi jucători români de pe piaţa pro­duselor cosmetice, a investit 2,5 mi­lioane de euro în cercetare-dezvoltae şi în producţie în cei 30 de ani de

Anul trecut, România a avut printre cele mai mari rate a tinerilor care nu se află într-o formă de învăţământ sau în câmpul muncii din rândul ţărilor membre ale Uniunii Europeană 2020, rata tinerilor români cu vârste curprinse între 15

Traficul rutier este blocat pe autostrada A1, sensul de mers spre Pitești, din cauz unei autoutilitare care a luat foc în mers. "ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină pe A 1, la kilometrul 33,

Atelierul de bijuterii şi obiecte din ceramică Gruni a luat naştere în 2019, la Timişoara, dintr-o provocare a antreprenoarei Livia Coloji de a realiza ilustraţii pe

Operatorul aerian Italia Trasporto Aereo (ITA) va lua locul companiei de stat Alitalia şi va începe să efectueze zboruri de la jumătatea lunii octombrie, după ce Italia a ajuns la un acord mult-aşteptat cu Comisia Europeană, după luni de zile

Retailerul de mobilier şi produse pentru casă JYSK şi-a propus ca, până la finalul anului 2024, să treacă toate magazinele sale sub conceptul Store 3.0, care presupune reamenajarea

Florin Tănase (26 de ani), căpitanul FCSB-ului, insistă să fie transferat în vara aceasta. Becali le-a oferit lui și reprezentanților lui un document în baza căruia Florin poate merge la oricare club care oferă 5 milioane. FCSB și-a păstrat

Istoria tiparului îşi are originile adânc implementate în istorie, mai exact în istoria scrisului. Pentru că prin scris am învățat să creăm, să împărtășim gânduri și sentimente ale oamenilor din cele mai vechi timpuri, dar și să

Pe GSP.ro găsești în fiecare lună cele mai tari citate din

Un bărbat din Vietnam, în vârstă de 30 de ani, a fost condamnat vineri la 18 luni de închisoare pentru răspândirea coronavirusului. Dao Duy Tung, în vârstă de 30 de ani, a fost condamnat pentru […] The post Un bărbat, în vârstă de 30

Francezul Gael Monfils (34 de ani, 19 ATP) și ucraineanca Elina Svitolina (26 de ani, 6 WTA) s-au căsătorit astăzi, imaginile cu cei doi făcând înconjurul rețelelor de socializare. La începutul lunii aprilie, pasionații tenisului au aflat de pe

Românii trebuie să aibă grijă la carnea pe care o cumpără! În ultima perioadă, cantități mari de carne de pasăre au fost retrase de pe rafturi, fiindcă a fost depistată cu salmonella. Cea mai mare parte a loturilor suspecte erau importate