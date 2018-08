Antrenorul emerit de tenis Aurelian Segărceanu a murit! Doliu în lumea sportului din România! 13.08.2018

13.08.2018 Antrenorul emerit de tenis Aurelian Segărceanu a murit! Doliu în lumea sportului din România! Prof. Doctor Aurelian Segărceanu, antrenor emerit de tenis, tatăl fostului jucător Florin Segărceanu, actualul căpitan-nejucător al echipei de Fed Cup a României, a murit la vârsta de 84 de ani, informează Federația Română de Tenis.(CITEȘTE



Antrenorul emerit de tenis Aurelian Segărceanu a murit! Doliu în lumea sportului din România!

Prof. Doctor Aurelian Segărceanu, antrenor emerit de tenis, tatăl fostului jucător Florin Segărceanu, actualul căpitan-nejucător al echipei de Fed Cup a României, a murit la vârsta de 84 de ani, informează Federația Română de Tenis.(CITEȘTE ȘI: MESAJUL JANDARMERIEI PENTRU PROTESTATARII GAZAȚI ȘI BĂTUȚI LA PROTEST: “SUNT IMAGINI CARE NU NE FAC CINSTE“) Născut la 16 ianuarie […] The post Antrenorul emerit de tenis Aurelian Segărceanu a murit! Doliu în lumea sportului din România! appeared first on Cancan.ro.

Antrenorul emerit de tenis Aurelian Segărceanu a murit! Doliu în lumea sportului din România!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat duminică pentru BBC că preşedintele american Donald Trump i-a spus că ar trebui să dea în judecată Uniunea Europeană în loc să

Mai avem, încă, şansa salvării Anului Centenar, a cărui primă jumătate a fost compromisă de exacerbarea războiului ce a înveninat spaţiul public. Mai avem, încă, şansa pregătirii preşedinţiei româneşti a Consiliului UE – testul de

Motoraliul Anual Naţional Lepşa Magică a ajuns la ediţia a VI-a şi se desfăşoară în Centrul de Agrement

Un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din Călăraşi va fi construit la Călăraşi, având în vedere că în judeţ sunt identificaţi un număr de aproximativ 237 de minori cu tulburare de spectru autist şi 49 cu sindrom Down.

A 71-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno, unul dintre cele mai prestigioase din lume, care va avea loc anul acesta între 1 şi 11 august, şi-a anunţat de curând selecţia şi juriile celor trei competiţii: Concorso

Cei mai mulţi dintre români aleg să călătorească în weekend în destinaţii autohtone, în principal datorită dorinţei de a vizita mai multe locuri şi din cauza lipsei de timp, motivul nefiind

Turcia a emis duminică decrete prezidenţiale care reorganizează cele mai importante instituţii politice, militare şi administrative ca parte a trecerii la un sistem prezidenţial executiv mult mai

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică după-amiaza o atenţionare nowcasting Cod galben de furtună pentru localităţi din judeţul Sibiu, valabilă până la ora

Novak Djokovic (31 de ani, 21 ATP) și Kevin Anderson (32 de ani, 8 ATP) se duelează azi, de la ora 16:00, în marea finală de la Wimbledon. Partida va putea fi urmărită în format liveSCORE&FOTO pe GSP.ro și în direct la

Modul în care Procurorul General al României, Augustin Lazăr, a "recuperat-o" pe Laura Codruța Kovesi, proaspăt revocată din fruntea DNA de către președintele României, stârnește în

Premierul britanic Theresa May a declarat că preşedintele american Donald Trump a îndemnat-o să dea în judecată Uniunea Europeană ca parte a strategiei privind Brexit-ul. Citește mai

Guvernul Angela Merkel l-a avertizat, duminică, pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, să nu negocieze în mod unilateral cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, întrucât riscă pierderea aliaţilor din Europa,

La ceremonia de după finala feminină de sâmbătă, lacrimile au curs atât pentru campioana de la All-England Club, cât şi pentru învinsa

Mii de oameni au manifestat duminică la Helsinki, cu o zi înaintea unui summit istoric care va avea loc în capitala Finlandei între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, transmite

Cetăţeanul britanic Husnain Rashid, un susţinător al reţelei jihadiste Stat Islamic, care a incitat militanţii terorişti la comiterea unui atentat împotriva prinţului George, a fost condamnat, vineri, la închisoare pe

Potrivit mai multor specialişti, păpădia este una dintre plantele care luptă cu succes împotriva cancerului. Cercetări recente arată că păpădia ar distruge celulele canceroase în 48 de ore, fără a

În mulţimea adunată pe străzile Parisului săptămâna trecută, care sărbătorea victoria Franţei din semifinale şi calificarea la o şansă unică pentru a duce trofeul acasă, se puteau observa tricouri pe modelul purtat de echipă la finala

Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 15 iulie 2018. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO duminică, 15 iulie, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus, după ce la tragerile

Petru Panait, profesor și antrenor de rugby, a fost făsit mort în albia râului Moldova, potrivit realitateadesuceava.net. Citește mai

Un elicopter SMURD a fost solicitat, duminică, după ce un bărbat din judeţul Dâmboviţa s-a împuşcat în umăr, din greşeală, cu arma de vânătoare, potrivit Mediafax.ro. Citește mai